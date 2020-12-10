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طهران ـ وثائقي بريطاني يشارك في مهرجان سينما الحقيقة الـ14


 

متابعة ـ شغاف كاظم الموسوي ||

 

يشارك الفيلم الوثائقي الطويل - راکفیلد Rockfield- من إنتاج بريطانيا عام 2020، وإخراج "هانا بريمن" في قسم "نخبة وثائقيات العالم" في مهرجان سينما الحقيقة الدولي بدورته الرابعة عشر.

وجاء في ملخص الفيلم الذي مدته 90 دقيقة: "قبل خمسين عاما، في ضواحي ويلز، كان شقيقان من القرية يستعدان لاستلام شؤون مزرعة العائلة بعد أن تصبح لهما، لكن حلمهما كان التلحين الموسيقي، كانت لديهما فكرة جريئة وأرادوا إنشاء استوديو في علية المزرعة وعمل أغانيهم الخاصة بهم. "أنشأ الشقيقان دون قصد استوديوهات روكفيلد..."

وتُقام النسخة الرابعة عشرة من مهرجان سينما الحقيقة الدولي في الفترة من 15 حتى 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري أون لاين بدون جمهور، بسبب كورونا، بإدارة "محمد حميدي مقدم" في العاصمة الايرانية طهران.

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