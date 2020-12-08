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لماذا التقى بن سلمان بنتنياهو في السعودية حصرا؟!


 

متابعة ـ جدل فاضل الصحاف ||

 

⚠️ ساعد في تنظيم لقاءات بين الرياض وتل أبيب.. جون برينان: محمد بن سلمان "مذعور" ولهذا أصرّ على لقاء نتنياهو في السعودية.

 

كشف مدير سابق لوكالة المخابرات الأمريكية المركزية “سي آي إيه” السبب الذي دفع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وبحسب المدير السابق لـ”سي آي إيه” جون برينان فإنّ محمد بن سلمان التقى نتنياهو لحماية نفسه من خطوات قد تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ضده.وأضاف: أعتقد أن محمد بن سلمان يبحث عن طرق لحماية نفسه من اتهامات بالقتل الرهيب للصحفي جمال خاشقجي. وهو يحاول أن يصنع لنفسه صورة الزعيم الفعلي للمملكة، رغم أنه ليس الملك، وهو يحاول أيضا أن يظهر أنه زعيم أكثر اعتدالا وعصرية”.وتطرق برينان في حديثه لصحيفة “هآرتس” العبرية للعلاقات الإسرائيلية السعودية قائلا؛ إنه “طوال سنوات جرت محادثات بين جهات إسرائيلية وسعودية لم تكن جزءا من حكومتي الدولتين”.وأضاف: “عقدت لقاءات مباشرة بين الاستخبارات الإسرائيلية والاستخبارات السعودية. وأنا مطلع عليها وربما ساعدت في تنظيمها”.يذكر أن جون برينان شغل منصب رئيس الوكالة بين عامي 2013 و2017.وكان نتنياهو، رفض التعليق على تقارير قالت إنه التقى في السعودية مع محمد بن سلمان.ونقلت القناة “13” الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: “لم أتطرق أبدا إلى هذه الأمور، ولا أنوي البدء في ذلك الآن”.وفي سياق متصل، انتقد وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس انتقد، تسريب الأنباء عن لقاء نتنياهو مع ابن سلمان.ونقلت القناة ذاتها عن غانتس، قوله “تسريب أنباء سفر نتنياهو السري إلى السعودية، عمل غير مسؤول”.فيما نفى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في تغريدة على “تويتر” عقد لقاء بين نتنياهو وولي العهد السعودي.وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية، إن لقاءً ثلاثيا، عقد في السعودية، بمشاركة نتنياهو، وابن سلمان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.وأشارت إلى أن رئيس “الموساد” الإسرائيلي (المخابرات الخارجية) يوسي كوهين، شارك باللقاء.ونقلت وسائل الإعلام العبرية معلوماتها، عن مصدر إسرائيلي لم تحدد اسمه.فيما قالت هيئة البث الإسرائيلي، إن نتنياهو وكوهين، غادرا في طائرة خاصة مطار بن غوريون، قرب تل أبيب، إلى منطقة نيوم في السعودية.وأضافت أن الزيارة السرية استغرقت 5 ساعات، كما أنه لم يتم إطلاع وزيري الحرب بيني غانتس والخارجية غابي أشكنازي مسبقا عن الرحلة.

 

المصدر: صحيفة هآرتس الصهيونية

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