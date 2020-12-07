نواب ينتقدون استمرار تجاهل الحكومة للوجود الأميركي في العراق

انتقد نواب من مختلف الكتل السياسية، استمرار تجاهل الحكومة للوجود الأميركي في العراق، مؤكدين على جاهزية القوات الأمنية لمواجهة أي مخاطر محتملة.

وقال النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني لـ /المعلومة/، ان “ القوات الأمنية قادرة على ضمان الامن والاستقرار في العراق ولا حاجة لتواجد القوات الاجنبية لتقديم تلك الحماية”، مشددا على ضرورة تطبيق قرار البرلمان لاخراج القوات الاجنبية وتحقيق الاستقرار المنشود”.

الى ذلك، ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع نجمان لـ /المعلومة/، ان هناك صمت حكومي إزاء استمرار وجود القوات الأميركية في العراق على الرغم من تصويت البرلمان على انهاء وجودها في البلاد”.

من جهته، شدد رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر على ضرورة “احترام قرار البرلمان والعمل على جدولة انسحاب جميع القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من الأراضي العراقية، محذرا من التسويف والمماطلة بشأن تفعيل قرار الخروج الأجنبي من البلاد”.