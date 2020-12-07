التقارير

نواب ينتقدون استمرار تجاهل الحكومة للوجود الأميركي في العراق


انتقد نواب من مختلف الكتل السياسية، استمرار تجاهل الحكومة للوجود الأميركي في العراق، مؤكدين على جاهزية القوات الأمنية لمواجهة أي مخاطر محتملة.

وقال النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني لـ /المعلومة/، ان “ القوات الأمنية قادرة على ضمان الامن والاستقرار في العراق ولا حاجة لتواجد القوات الاجنبية لتقديم تلك الحماية”، مشددا على ضرورة تطبيق قرار البرلمان لاخراج القوات الاجنبية وتحقيق الاستقرار المنشود”.

الى ذلك، ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع نجمان لـ /المعلومة/، ان هناك صمت حكومي إزاء استمرار وجود القوات الأميركية في العراق على الرغم من تصويت البرلمان على انهاء وجودها في البلاد”.

من جهته، شدد رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر على ضرورة “احترام قرار البرلمان والعمل على جدولة انسحاب جميع القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من الأراضي العراقية، محذرا من التسويف والمماطلة بشأن تفعيل قرار الخروج الأجنبي من البلاد”. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نواب ينتقدون استمرار تجاهل الحكومة للوجود الأميركي في العراق
الموساد إغتال العالِم محسن فخري زاده وأمريكا تضخم خطر النشاط النووي الإيراني؟؟؟!!!
تطور المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة في المحيط الأطلسي
تطورات الاحداث السياسية والعلاماتية: النيران تستعر في ارامكو
هل سيصبح أليمن ثاني أكبر قوة صاروخية بعد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشرق الأوسط؟!
الإمارات؛ سر لم يتحدث به أحد..!
هل يستفيد العراق مع التجربة الاسترالية مع مروحيات تايغر الفرنسية ؟!
جريمة مسكوت عنه.. تفاصيل قضايا مقتل 730 عالم عراقي على يدِ الموساد
العصرالذهبي الإسرائيلي وزَمَن الإنحطاط العربي
اين وصل قطار التطبيع السعودي مع إسرائيل؟!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.93
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك