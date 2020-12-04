التقارير

الإنتحار بالسُكَر..!

81 2020-12-04

 

متابعة ـ سرى العبيدي||

 

في مذكرات رئيسة حكومة العدو الصهيوني المقبورة "غولدا مائيير" , قالت لجماعتها إنها مطمئنة على بقاء إسرائيل في فلسطين ما دام السكر بين أيدي العرب . وأكبر نجاح لنا هو إدخال السكر في كل إستعمالاتهم .

 فقالوا لها : لقد فضحتي سرنا .

فكان ردها : "لا تخافوا ~ فالعرب لا يقرأون" .

 

إدخال السكر إلأبيض إلى الشعوب العربية فهو بمثابة المخدر ومعطل العقول ويجعل الشخص تابع ومدمن له .

 

السكر ينتج طاقة كبيرة وملوثة للجسم ويحدث إنهيار سريع ومفاجيء للطاقة ويسبب ضعف عام , فيدخل الشخص تلك الحلقة المفرغة من الإدمان عليه .

 

وكما هو معروف , فإن السكر الأبيض له ٱدمان أقوى من إدمان المخدرات ، فيصبح الشخص مرتبط به ليريح نفسيته عند أعراض الجوع .

والسكر الأبيض هو الطعام المفضل لكل البكتيريا الضارة والطفيليات والديدان المعوية وحتى الحشرات .

وأكدت الأبحاث العلمية أنه يستحيل على الشخص الذي يتناول السكر أن يكون سعيدا وفي صحة جيدة على المدى الطويل . إذ أن السكر يعطل عمل "هرمون السيروتونين" المسؤول عن السعادة وله تأثير سلبي على توازن كل المعادن في الجسم خاصة "المغنيزيوم" الضروري لكل الأعضاء والدماغ بشكل خاص .

 

وبعد تناول السكر بكثرة , تحدث حالة نشوة تليها حالة كآبة وضجر كبير وإحباط نفسي وقلق ولا يمكن إزالة تلك المشاكل النفسية إلا عند تناول المزيد منه .

 

ويؤكد الدكتور الأمريكي "رايموند فرانسيس" , مؤلف عدة كتب لعلاج العديد من الأمراض , أن السكر مهلك أكثر من التدخين والمخدرات لأنه يكبح عمل المناعة بالإضافة للتشويش الذي تحدثه على كل خلايا الجسم بفعل عدم توازنه بالعناصر الغذائية الضرورية لعملية الهضم والأمن الغذائي . ويقول هذا العالم أيضٱ أنه إذا أردت أن لا تصاب بالزكام مجددٱ , إمتنع عن السكر . فهو المعطل لمناعتك ويتسبب في ظهور  عدة أمراض في جسمك سريعا ومنها على سبيل المثال السمنة والتي تسبب أمراض لا تعد ولا تحصى ومنها أمراض القلب والجلطات الدماغية .

 

تعالوا نبدأ , نحن وجميع من نعرف , نقلل من السكر الابيض أو نمحيه من حياتنا .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإنتحار بالسُكَر..!
مقاطعة المسلمين للبضائع الفرنسية توجع الاقتصاد الفرنسي
“قره باغ” حكاية ثلاث عقود من الإحتلال الأرميني
متى و كيف بدأ استخدام البصمات كدليل جنائي؟!
الطيران العالمي: لن تصعد الطائرة إلا بجواز سفر صحي..!
مشاركة تشيكية في مهرجان سينما الحقيقة الـ14 في ايران
بريطانيا الرحم الحاضن للفكر الصهيوني وحلم الاستكبار الأوروبي
محور المقاومة على حدود الصين وكشمير تتنفس الصعداء
ملاحظات عن القرار الايراني القاضي بتخصيب اليورانيوم
ماذا تعرف عن لعبة الغرب في تسويق دهن الخنزير؟!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك