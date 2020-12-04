الإنتحار بالسُكَر..!

متابعة ـ سرى العبيدي||

في مذكرات رئيسة حكومة العدو الصهيوني المقبورة "غولدا مائيير" , قالت لجماعتها إنها مطمئنة على بقاء إسرائيل في فلسطين ما دام السكر بين أيدي العرب . وأكبر نجاح لنا هو إدخال السكر في كل إستعمالاتهم .

فقالوا لها : لقد فضحتي سرنا .

فكان ردها : "لا تخافوا ~ فالعرب لا يقرأون" .

إدخال السكر إلأبيض إلى الشعوب العربية فهو بمثابة المخدر ومعطل العقول ويجعل الشخص تابع ومدمن له .

السكر ينتج طاقة كبيرة وملوثة للجسم ويحدث إنهيار سريع ومفاجيء للطاقة ويسبب ضعف عام , فيدخل الشخص تلك الحلقة المفرغة من الإدمان عليه .

وكما هو معروف , فإن السكر الأبيض له ٱدمان أقوى من إدمان المخدرات ، فيصبح الشخص مرتبط به ليريح نفسيته عند أعراض الجوع .

والسكر الأبيض هو الطعام المفضل لكل البكتيريا الضارة والطفيليات والديدان المعوية وحتى الحشرات .

وأكدت الأبحاث العلمية أنه يستحيل على الشخص الذي يتناول السكر أن يكون سعيدا وفي صحة جيدة على المدى الطويل . إذ أن السكر يعطل عمل "هرمون السيروتونين" المسؤول عن السعادة وله تأثير سلبي على توازن كل المعادن في الجسم خاصة "المغنيزيوم" الضروري لكل الأعضاء والدماغ بشكل خاص .

وبعد تناول السكر بكثرة , تحدث حالة نشوة تليها حالة كآبة وضجر كبير وإحباط نفسي وقلق ولا يمكن إزالة تلك المشاكل النفسية إلا عند تناول المزيد منه .

ويؤكد الدكتور الأمريكي "رايموند فرانسيس" , مؤلف عدة كتب لعلاج العديد من الأمراض , أن السكر مهلك أكثر من التدخين والمخدرات لأنه يكبح عمل المناعة بالإضافة للتشويش الذي تحدثه على كل خلايا الجسم بفعل عدم توازنه بالعناصر الغذائية الضرورية لعملية الهضم والأمن الغذائي . ويقول هذا العالم أيضٱ أنه إذا أردت أن لا تصاب بالزكام مجددٱ , إمتنع عن السكر . فهو المعطل لمناعتك ويتسبب في ظهور عدة أمراض في جسمك سريعا ومنها على سبيل المثال السمنة والتي تسبب أمراض لا تعد ولا تحصى ومنها أمراض القلب والجلطات الدماغية .

تعالوا نبدأ , نحن وجميع من نعرف , نقلل من السكر الابيض أو نمحيه من حياتنا .