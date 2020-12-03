التقارير

مشاركة تشيكية في مهرجان سينما الحقيقة الـ14 في ايران


 

متابعة ـ شغاف كاظم الموسوي||

 

سيعرض الفيلم الوثائقي الطويل "طريقان"، الذي تم إنتاجه في جمهورية التشيك عام 2019 وإخراج رادوان سيبيرت، في قسم نخبة الوثائقيات حول العالم من مهرجان سينما الحقيقة الدولي في ايران.

وجاء في موجز الفيلم: "إذا كنت تعلم أنه ليس لديك فرصة كبيرة للبقاء على قيد الحياة، أي أقل بكثير من الوقت المعتاد في العمر ، فكيف ستعيش؟" فعلا؟ أعضاء The Tap Tap هم أشخاص يعانون من العديد من الإعاقات الجسدية ؛ لكن هؤلاء الطلاب في معهد جدليتشكا في براغ لديهم فكرة واضحة. يريدون أن يعيشوا ويستمتعوا بكل لحظة في حياتهم. "في هذا الفيلم، يظهر أعضاء هذه المجموعة الموسيقية، الذين يتمتعون بشخصيات قوية وموقف خاص وواضح تجاه الحياة، ويدركون كيفية الوقوف في وجه العقبات والمشاكل، والأهم من ذلك، كيفية الاستمتاع بالحياة تحت أي ظرف..."

رادوان سيبرت هو المصور السينمائي ومخرج فيلم "طريقان". شارك في كتابة الفيلم مع سایمون دیفوراتشك و لوکاس میلوتا، ومن بين الممنتجين جورج سانشيز وتوماس السيك وألزبيتا كاراسكوفا وكارل بوب.

تُقام النسخة الرابعة عشر من مهرجان سينما الحقيقة الدولي المخصّص للأفلام الوثائقية في الفترة من 8 حتى 15 ديسمبر/كانون الأول القادم في العاصمة الايرانية طهران؛ بإدارة “محمد حميدي مقدم” أون لاين، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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مشاركة تشيكية في مهرجان سينما الحقيقة الـ14 في ايران
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