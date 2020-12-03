التقارير

بريطانيا الرحم الحاضن للفكر الصهيوني وحلم الاستكبار الأوروبي

65 2020-12-03

 

✍🏻رجاء اليمني

 

لنتحدث عن دور بريطانيا في اليمن فلا بد من العودة إلى دورها في الحرب العالمية الأولى. فقد وفرت الأجواء الدولية الملائمة لتنفيذ الفكر الصهيوني وذلك من خلال إنشاء وطن قومي لليهود ومن خلال الالتزام لهم بذلك لعدة اسباب منها :-

1/ ان بريطانيا هي الرحم الحاضن للصهيونية وينمو الجنين الصهيوني في رحمها منذ عام 1905.

2/تبني فكرة استعمار الشعوب وعلى حساب الشعوب الأخرى وذلك لكسب الصهيونية بغطاء بريطاني. فوجدوا مصالح مشتركة بينهم. وأخذوا يشددون على أواصر  الثقة مع الفكر الصهيوني والمصالح البريطانية الصهيونية المشتركة. وهذا ما أكده وعد بلفور في عام 1917 حيث كانت بريطانيا اقوى الدول في ذلك الوقت؛ وبالتزام بريطانيا مع الصهاينة بتنفيذ كل اتفاقاتهم معهم بكل إخلاص ولم يتقبلوا من بنود سايكس ليعلقوا حليفهم فرنسا وخاصة المتعلقة بحالة فلسطين تحت الإدارة الانجليزية والفرنسية.

اما بالنسبة لوعودهم للشريف حسين بقيام المملكة العربية الكبرى فإنها لم توضع موضع الجد.

بناءاً عليه إن سياسة بريطانيا كانت تهدف لتحقيق مصالحها الإمبراطورية الاستعمارية ليس إلا.

والآن عندما نبحث عن دور بريطانيا في اليمن نجده في تصريح    العميد عبد الله الجفري، الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني  "إن الطائرات المسيرة التي تعتزم بريطانيا إرسالها لحماية سفنها في الخليج، لن تتمكن من القيام بهذا الدور، لأن تلك الطائرات إما أن تستخدم في جمع المعلومات الاستخباراتية أو القيام بمهام قتالية محدودة، وهذا يتطلب نوعا من الطائرات التقليدية".

وأضاف الخبير العسكري باتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، السياسة الأمريكية والبريطانية هي من تتحكم اليوم بمقدرات العالم، عن طريق ما لديها من خبرات وإمكانيات التي مكنتها من السيطرة على دول المنطقة ونهب ثرواتها ومقدراتها.

ثم ربط الجعفري بين الحرب على اليمن وعن خطف متبادل لناقلات النفط بين إيران  وبريطانيا حيث قال: "أن الحرب الدائرة اليوم في اليمن هي جزء من هذا المخطط، وبالتالي ما حدث من خطف لناقلات النفط بين إيران وبريطانيا يأتي في نفس السياق حيث يريد كل منهما لي ذراع الآخر. فالصراع اليوم هو صراع محوري إقليمي بين إيران ومحور السعودية المدعوم من بريطانيا وأمريكا وفرنسا.

 حيث أن بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة إلى منطقة الخليج.

وأشار الخبير العسكري أن المحور السعودي يرى أنه لا بد من مواجهة إيران على اعتبار أن اليمن تستمد دعمها من طهران، كل هذا يأتي في سياق السيطرة على مضيق هرمز وباب المندب، حيث أن هذين المنفذين أصبحا مصدر قلق للرياض ودول الخليج نظرا لحجم النفط اليومي الذي يمر من خلالهما والذي يتجاوز الـ4.7 مليون برميل يوميا.

اذا التدخل البريطاني. هو تدخل من أجل المصالح المشتركة بين دول الشر.

وأضاف الجعفري، نحن ندرك أطماع بريطانيا في اليمن، وهي التي احتلت الجنوب لمدة 129 عاما، والآن تعود لإيجاد ذرائع وحجج جديدة للتدخل في شؤون دول المنطقة مباشرة، بدافع حماية سفنها وناقلات النفط في الخليج.

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الاثنين الماضي، أن بريطانيا تدرس جديا إرسال طائرات مسيرة إلى منطقة الخليج في ظل حالة التوتر مع إيران.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في تقريرها، بأن الطائرات المسيرة البريطانية ستساعد في عمليات الاستطلاع مع استمرار السفن الحربية البريطانية بمرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

ا في وقترسابق إحتجزت طهران سفينة النفط البريطانية "ستينا إيمبيرو" بعد أسبوعين من احتجاز لندن السفينة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 في مضيق جبل طارق والتي أفرجت عنها بعد إنتهاء التحقيق مع طاقمها؟؟؟!!!.

ولاتزال سفينة النفط الإيرانية التي أفرجت عنها السلطات البريطانية في جبل طارق تبحر في مياه المتوسط. وكانت أنباء قد تحدثت عن توجهها للرسو بأحد الموانئ اللبنانية، إلا أن بيروت نفت ذلك، وأكدت أنها لم تتلق أي طلب بخصوص هذا الأمر.

اذا المخطط البريطاني هو محاولة ضرب إيران والاستيلاء على المنطقة من مضيق هرمز مرورا بخليجَ عدن  وحتى باب المندب فلا بد لها من المشاركة في الحرب على اليمن لحماية مصالحها. في الإقليم العربي. وأيضا للمحافظة على الجنين الصهيوني الذي حمله رحم خبيث وكان حلمه استعباد الشعوب وتركيعها؛ وسوف تثبت الأيام الأطماع المخفية لدول الاستكبار الأوروبي والذي هو واضح وضوح الشمس وهو الإستيلاء على مجموعة جزر سقطرى وجزيرة ميون والموانئ والثروات في اليمن والدول العربية.

ومع هذا نؤكد على إنتصار دول محور المقاومة في كل من سوريا وايران والعراق واليمن ولابد من تضافر الجهود وتكوين اتحاد عربي إسلامي مقاوم وتحت قيادة واحدة ورؤيا وطنية واحده وسوف تخرج دول الاستكبار تجر وارءها أذيال لخزي والعار والذل.

 

وان غدا لناظره قريب

 

والعاقبة للمتقين

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