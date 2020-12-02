التقارير

ماذا تعرف عن لعبة الغرب في تسويق دهن الخنزير؟!

87 2020-12-02

 

متابعة ـ سرى البعبيدي||

 

عنوان المقال: تاريخ دهن الخنزير

الدكتور محمد أمجد خان

معهد البحوث الطبية بالولايات المتحدة.

 

في الدول الغربية كلها تقريبا بما في ذلك أوروبا، الاختيار الأول للحوم هو الخنزير. هناك الكثير من المزارع في هذه البلدان لتربية هذا الحيوان. * في فرنسا وحدها عدد مزارع للخنازير أكثر من 42،000. *

 

الخنازير تحتوي على أعلى كمية من الدهون في الجسم من أي حيوان آخر. لكن الأوروبيين والأميركيين حاولوا تجنب هذه الدهون.

 

ولكن أين تذهب دهون هذه الخنازير؟

 يتم ذبح جميع الخنازير في المسالخ تحت مراقبة قسم الأغذية وكان الصداع الذي يؤرق قسم الغذاء هو التخلص من الدهون التي يتم إزالتها من هذه الخنازير.

 

رسميا، كان يتم حرقها (منذ حوالي 60 سنة). بعد ذلك فكروا في الاستفادة منها .

 أولا، تم تجربتها في صنع  الصابون و نجحت التجربة .

 

ثم، تم تشكيل شبكة كاملة لمعالجتها كيميائيا وتعبئتها وتسويقها، و اشترتها شركات التصنيع الأخرى . في غضون ذلك، وضعت جميع الدول الاوروبية  قاعدة أن كل المواد الغذائية،و منتجات العناية الشخصية و المنظفات الطبية يجب كتابة مكوناتها  على غلافها. لذلك، تم إدراج هذا المكون كدهن الخنزير.

 

كل الذين عاشوا في أوروبا على مدى السنوات ال 40 الماضية يعرفون هذه الحقيقة.

 ولكن، تم حظر هذه المنتجات من قبل الدول الإسلامية في ذلك الوقت لاحتوائها على دهن الخنزير ، ما أدى إلى عجز الميزان التجاري.

 

بالعودة بالزمن، و إذا كنت ترتبط بطريقة أو بأخرى إلى جنوب شرق آسيا و الهند ، فبالتأكيد انك تعرف العامل الذي أدى لاثارة الحرب الأهلية عام 1857 م . في ذلك الوقت، كان ذخيرة البنادق تصنع في أوروبا و تنقل إلى شبه القارة الهندية من خلال البحر . و الذي كان يستغرق شهرا للوصول إلى هناك و كان البارود يفسد بسبب التعرض للرطوبة البحر.

 

و حصلوا على فكرة طلاء الرصاص و الذخيرة بالدهون، التي كانت دهن الخنزير. و كان يجب ازالة طبقة الدهون  بخدشها بواسطة الأسنان قبل استخدامها. وعند  انتشار هذه المعلومات، رفض بعض الجنود، ومعظمهم من المسلمين وبعض النباتيين، القتال، والذي أدى في نهاية المطاف إلى حرب أهلية.

 فطن الأوروبيون لهذه المشكلة، وبدلا من كتابة دهن الخنزير، قاموا بكتابة دهون حيوانية.

 

 الذين عاشوا في أوروبا منذ عام 1970 يعرفون هذه الحقيقة.

 وعندما سئلت الشركات من قبل السلطات في الدول الإسلامية، ما هي هذه الدهون الحيوانية؟ ، تم اخبارهم انها كانت دهون البقر والأغنام .

  و اصبح السؤال المطروح هذه المرة، إذا كانت دهون البقر أو أغنام، فهو لا يزال يحرم على المسلمين، حيث لم يكن ذبح هذه الحيوانات حسب الشريعة الإسلامية.

وبالتالي، تم حظرها مرة أخرى.

 

 الآن اصبحت الشركات متعددة الجنسيات تواجه مرة نقص شديد في المبيعات  حيث يأتي 75٪ من دخلها من بيع بضائعهم إلى البلدان الإسلامية، و تجني المليارات من الدولارات من أرباح صادراتها إلى العالم الإسلامي.

 

وأخيرا قرروا البدء في لغة الترميز، حيث لا يعرف معناها الا المسئولين في إدارة الغذاء ، وتركت الرجل العادي لا يعرف أي شيء . وهكذا، باستخدام -رموز E.

هذه المكونات-E موجودة في معظم منتجات الشركات متعددة الجنسيات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

 

معجون الأسنان

كريم الحلاقة

علكة

شوكولاتة

حلويات

بسكويت

قوارير الذرة

الحلويات

معلبات

فواكه معلبة

ويجري استخدامها في بعض الأدوية كالفيتامينات

 

 ومع بداية استخدام هذه المنتجات في مجتمعاتنا الإسلامية دون تمييز أو معرفة . بدات مجتمعاتنا توواجه مشاكل مثل المجون، والوقاحه والاختلاط الجنسي.

 

لذلك، يطلب من جميع المسلمين أو الذين لا ياكلون لحم الخنزير فحص مكونات الاصناف التي يتم استخدامها يوميا و مقارنتها  مع القائمة التالية من الرموز . إذا وجدت أي من المكونات المذكورة أدناه، يجب تجنب تلك المنتجات فورا ، لاحتوائها على دهن الخنزير.

 

* E100، E110، E120، E140، E141، E153، E210، E213، E214، E216، E234، E252، E270، E280، E325، E326، E 327، E334، E335، E336، E337، E422، E430، E431، E432، E433، E434، E435، E436، E440، E470، E471، E472، E473، E474، E475، E476، E477، E478، E481، E482، E483، E491، E492، E493، E494، E495، E542، E570، E572، E621، E631، E635، E904 *

بمعنى اي منتج عليه كود او رمز يبدأ بالحرفE فهو يحتوي على دهن الخنزير

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ماذا تعرف عن لعبة الغرب في تسويق دهن الخنزير؟!
رُبع جيوش العالم بحالة تأَهُب قصوَىَ..!
ماهى المنطقة العربية التى مازال إسمها ضمن أناشيد البحرية الأمريكية !؟
عصبوها برأس رئيس راحل..!
أينَ تَكمُن نقاط الضَعف في محوَر المقاوَمَة من طهران حتى بيروت؟!
لماذا عادت الاتفاقية العراقية الصينية الى الواجهة مرة اخرى؟
السعودية تستنجد بالقوات البريطانية لحماية المنشآت النفطية..!
هل تزيح الصين أمريكا عن عرش الإعلام العالمي؟
تفاصيل جديدة لعملية اغتيال العالم النووي الشهيد محسن فخري زاده
ما وراء عملية اغتيال البروفيسور فخري زادة ؟!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 75.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3030.3
ريال قطري 324.68
ريال سعودي 315.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.73
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك