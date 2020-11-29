إجتماع نيوم المشؤوم...الغايات والتدابير لرسم المخططات وتنفيذ المؤامرات!!

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✍️/عبدالجبار الغراب كل ما يحدث من ويلات ومشاكل وحروب وبيع لأراضي الشعوب, وإشعال لنيران الفتن وزراعتها, وتدمير للإسلام وتشوية للأفكار, وزارعة التفرقة, وخلق الثقافات المغلوطه وبثها, والعمل على تفكيك النسيج والالتحام المجتمعي, وغرس مبدأ الكراهية وتوسيعها واعتماد لمناهج دارسيه لمصالحها , وتجهيل الأمه الإسلامية وابعادها عن منهاجها الصحيح, وابعاد المسلمين عن التفكير السليم : هذه السياسات القديمة في الحدوث وخلقت وقائع مثبتة وعززت من ادوارها!! هي بفعل أيادي خانت الدين الإسلامي واعتمدت العماله للاعداء, وسخرت لهم الأموال, وهيئت لهم جميع السبل لأجل تحقيق آمال وطموحات وأحلام واماني الصهيونية العالمية في التكوين والسيطرة والاستيلاء على الأرض العربيه والإسلامية, ومن البداية كان لهم التمكين بمساعدة خونه المسلمين المتصهينين بنى سعود ومن سار على شاكلتهم من الأعراب الخائنين. فالتاريخ في مراحله المختلفة والعديدة, كان له جانبه الإيضاحي في سرد كامل الأحداث والوقائع التى لعبها عملاء الصهيونية من الأعراب الخونة ال سعود لأجل البقاء على كراسي الحكم لقرون ويتوارثه اسرتهم على الدوام, ومن هنا كان لتلاعب الأوراق ادوارها في التقدم وتحقيق المأمول والمنتظر للأمريكان ومعهم البريطانيين وإعطائهم أرض فلسطين للصهيانة وهو تنفيذا لوعد بلفور المشؤوم للعرب والمسلمين. وعندما يكون للحدث وجوده في الصناعة والرسم والتحديد, هنا كان لتحقيقه منال وهدف مؤكد, فلكل سيناريوهات الأحداث ووقوعها مؤشرات معالم للتأكيد المجزوم للتهيئه والقدوم عليه, فتشابهات الأحداث وماضيها في الإعداد والتموضع, سار عليها الخونة من حكام المملكة العربيه السعودية, فالرسم المخططات يتطلب العديد من الإجراءات العملية وتحددها الاتفاقيات والاجتماعات والمعاهدات لتحقيقها, فعندما كان لمعاهدة سايكس بيكو عام 1916 المنصوص بين فرنسا وبريطانيا لتقسيم الوطن العربي بينها تم الاتفاق وتحقق الهدف وقسمت أراضي الوطن العربي تحديدا في منطقه الهلال الخصيب والأراضي الواقعه تحت سيطرة الدوله العثمانية. ومن هنا سار الاحتلال وبمعاونه الخونة الأعراب الذين كان لنفوذهم دوره في تشويه العقيده الإسلامية واخراجها عن كل مبادئها العربية والإسلامية, وعبر الأزمان الماضية تقاسمت قوى الاستكبار فيما بينها المصالح, وتوزعت بينها المناطق, وفرضت وجودها لعقود من الزمن, كان لنهب الثروة والاستغلال والسيطرة والاحتلال فعله الأكيد, وجعلت من العرب والمسلمين أسواقا لمنتجاتها الاستهلاكية, فكان لطمس التراث ومحو ذاكرة الأفكار المبنية على الإسلام منهج متبع لهذه الدول الاستكباريه. ليتجدد التاريخ في مسمياته الحاليه, ويعيد للأذهان حقائق العملاء والخونة للدين الإسلامي والمسلمين!! وما الاجتماع الأخير الذي انعقد في مدينه نيوم السعودية وبصورة سريه بين ثلاثي الاستكبار السعودية وممثلها ولى عهدها محمد بن سلمان وأمريكا عن طريق وزير خارجيتها بومبيو وإسرائيل بحضور رئيس وزرائها نتنياهو ورئيس الموساد الإسرائيلي الا لاتفاق ومعاهدة ترتيب محتمل, وبموافقه بريطانية وفرنسيه على عديد أوراق قادمه للتنفيذ, والتأكيد على جعل كل مخرجات هذا الاجتماع المشؤوم في مدينه نيوم السعوديه أكيدة التحقيق, والذي كان لقدره الله في كشفه وتسريب فحو الخفايا من الاجتماع بإرسال رساله من يمن الإيمان بصاروخ بالستي مجنح يحمل اسم عاصمة الفلسطينيين القدس, والذي حق هدفه ورسالته ودلالات الإرسال ومعاني الرسالة وابعادها الكاملة. وسرعان ما تحقق لهذا الاجتماع المشؤوم من أوراق أوليه كانت هدفها الأول هو تصفية العقول العلمية لرجال المقاومة الإسلامية, وما اغتيال العالم الإيراني البروفيسور محسن فخري زادة الخبير النووي الا بدايات لعديد اغتيالات, وما كشف الورقة الثانية من اجتماع ثلاثي نيوم المشؤوم, وجلبهم لقوات بريطانيه تحت مسمي الدفاع عن منشآت النفط السعودية الا لخلق الكثير من الويلات في منطقه الشرق الأوسط, اشعل نيرانها اجتماع نيوم المشؤوم في مملكه الشر والرمال السعودية, تحت حجج واهية الأكاذيب وتيهان صنعه الضعف والارتهان من قبل السعودية لحماية منشآت النفط وشركاتها الكبرى الحيوية, ولمحو الأكاذيب ما عليهم الا العدول عن الاعتداء على اليمن ووقف العدوان ورفع الحصار ويا نار ما دخلتي شر لأحد. والله أكبر والعاقبه للمتقين.