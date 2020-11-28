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طهران/ مهرجان سينما الحقيقة الـ14 يُطلق ورش عمل أونلاين


 

متابعة ـ شغاف كاظم الموسوي||

 

باستضافة كبار الوثائقيين العالميين

 

نظراً لاستشراء فيروس كورونا، أطلق مهرجان سينما الحقيقة الدولي للأفلام التسجيلية بدورته الرابعة عشر التي تنعقد "أون لاين"، سلسلة ورش عمل افتراضية متخصّصة في الفئات الوثائقية يقدّمها كبار المخرجيين الوثائقيين من مختلف أنحاء العالم.

وتتيح الورش لعشاق الافلام الوثائقية المبتدئين والهواة والمحترفين في جميع أرجاء العالم فرصة التعرف على وجهات نظر جديدة في حقل سينما الواقع التي جعلها المهرجان شعارا لأعماله، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم تحت إشراف عدد من كبار صانعي السينما الوثائقية من داخل ايران وخارجها بشكل "اون لاين".

وأطلق مهرجان سينما الحقيقة قسم "ورش تعليمية" وبمشاركة عدد من كبار الوثائقيين العالميين، ضمن توجهاته الرامية لتعزيز التجربة التعليمية لصناع هذه النوع السينمائي.

لذلك، يمكن للمهتمين بصناعة الأفلام الوثائقية التسجيل في قسم "الورش التعليمية" في مهرجان سينما الحقيقة بدورته الرابعة عشر مجانًا، واستخدام أي من العناصر المعروضة خلال المهرجان عبر الإنترنت، بناءً على اهتماماتهم. و بعد التسجيل الأولي ومراجعة المسيرة السينمائية للمتقدّم للمشاركة في الورش، سيتم التنسيق مع الأشخاص المقبولين.

وفتح المهرجان باب الانضمام إلى الورش أمام الجميع من المستوى السينمائي، حيث يمكن المشاركة ومتابعة الورش مباشرة على موقع مرتبط بالمهرجان من خلال الرابط التالي - panel.irandocfest.ir – وعند الدخول يمكن للراغب بالمشاركة أن يضغط على زر "التسجيل" من ثم يضغط على زر "التسجيل في الورش" (ثبت‌نام کاركاه‌ها).

يشار الى أن آخر مهلة للمشاركة في هذه الورش في 

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طهران/ مهرجان سينما الحقيقة الـ14 يُطلق ورش عمل أونلاين
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