الكاظمي فشل بإدارة الدولة.. ونواب يؤكدون عدم امكانية اجراء الانتخابات بموعدها المحدد

على الرغم من تهيئة كافة الظروف لحكومته، إلا ان نواب اشاروا الى ان الكاظمي فشل فشلاً ذريعاً في ادارة الدولة خاصة بعد ان فرضت الكتل السياسية عليه عدد من المناصب والوزارات، اضافة الى ان الشارع العراقي غير راض عن إداء الحكومة.

ومن الجدير بالذكر، ان مجلس النواب منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال تموز الماضي، لينهي الخلافات على منصب رئاسة الحكومة.

الكاظمي فشل بإدارة الحكومة

النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، بين، ان حكومة الكاظمي جاءت بعد مخاض عسير، وبتفويض من الكتل السياسية لقيادة البلد”، مبينا ان “الكاظمي بدأ بشيطنة شركائه الذين رشحوه لمنصبه، اضافة الى انه قدم خدمة للكتل السياسية باختياره لمستشاريه الحاليين”.

واكد الموسوي في حديث لقناة العهد، ان الكاظمي فشل فشلاً ذريعاً بإدارة دفة الدولة، وهناك قوى سياسية فرضت مناصب ووزارات عليه”.

اربيل وبغداد متفقان على نهب العراق

ومن جانبه، قال النائب عن كتلة التغيير غالب محمد، ان “الشارع العراقي غير راضٍ حالياً على اداء الحكومة”، منوها بان “المفسدين في بغداد وأربيل متفقون على نهب العراق”.

محمد اكد، ان “60 % من واردات منافذ كردستان تعود لعائلتي البارزاني والطالباني، والاخير يملك شركتين تسيطران على منفذين مهمين بكردستان”.

الانتخابات لن تجري بموعدها

رئيس كتلة المشروع العربي احمد الجربا، لفت الى ان في ظل التدهور الحالي الذي تمر به الحكومة، لن تجري الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل”، مشيرا الى ان معظم وزراء حكومة الكاظمي غير مستقلين”.

وتابع، ان “الحكومة الحالية جاءت من رحم الكتل السياسية وفق مبدأ المحاصصة”.