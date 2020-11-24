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بعد لقاء تطبيعي سري في بلد الحرمين.. قلق وارتباك في تل أبيب والرياض..نتنياهو وابن سلمان يبحثان عن طوق نجاة


العالم - نبض السوشيال

اثار اعلان وسائل الاعلام الاسرائيلية الرسمية عن عقد لقاء سري بين رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في مدينة نيوم السعودية غضب واسع للنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

النشطاء على مواقع التواصل دشنوا عده وسوم (هاشتاغات) للتعبير عن غضبهم ورفضهم لتلك الزيارة وتدنيس أرض الحرمين وهي " #التطبيع_خيانة - #نتنياهو_يدنس_ارض_الحرمين - #نتنياهو " وانتشرت هذه الوسم في العديد من الدول العربية ووصلت الى قائمة الوسوم الاعلى تداولا (ترند) في كلا من الكويت ولبنان.

وأكد وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، عضو في حزب "ليكود" تقارير إعلامية تحدثت اليوم الاثنين عن عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا في السعودية، ووصف الأمر بأنه "إنجاز رائع". وقال وزير التعليم يوآف جالانت لراديو جيش الاحتلال "حقيقة أن الاجتماع قد عقد وأن الحديث تم عنه علنا، حتى ولو بشكل شبه رسمي حتى الآن، هو أمر في غاية الأهمية"؛ وفقا لـ "رويترز".

وفي الوقت الذي اكدت فيه وسائل اعلامية عبرية ووزير التعليم في حكومة الاحتلال اجراء نتنياهو تلك الزيارة، وفي نفس الوقت اعتبر وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس تسريب الخبر عن لقاء سري بين نتنياهو وولي العهد السعودي بانه أمر مثير للقلق،و حتى لم يكذب نتنياهو الخبر واكتفى بالقول انه لا يريد التطرق لهذه الأمور الآن، خرج وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان نافيا هذا الخبر ما اثار استغراب كبير لدى المتابعين والمهتمين بالموضوع.

وكان فرحان قد ادعى في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "قد اطلعت على تقارير صحفية عن لقاء مزعوم بين سمو ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو. لم يحدث مثل هذا الاجتماع. كان المسؤولون الوحيدون الحاضرون أمريكيين وسعوديين" على حد تعبيره.

هذا ووصف مراقبون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات نتنياهو بالمؤكدة للقاء، لكنه رفض التصريح بذلك لتفادي إحراج بن سلمان أو لاعتبارات التوقيت. كما راؤا ان نفي السعودية للخبر جاء نتيجة الهلع و الخوف في اوساط الاسرة السعودية الحاكمة من السخط الشعبي وكذلك من ردود فعل الاوساط العربية والاسلامية .

كما يشير التأكيد الاسرائيلي المبكر، والنفي السعودي المتاخر، الى ان عجلة التطبيع السعودي تتحرك بسرعة.

وحول ردرود الفعل الفلسطينية قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داود شهاب إن زيارة نتنياهو للسعودية خيانة للحرمين وللمقدسات ولثوابت العرب والمسلمين. فيما أكدت حركة حماس أن زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للسعودية تمثل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

المغردون شنوا حملة شرسة ضد الحكام المطبعين وتعرض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لهجوم لاذع بعد ان قام بتلك الخطوة التطبيعية. واكد المغردون ان المشكلة الاساسية تكمن في هؤلاء الحكام الذين ينفذون اجندة الصهاينة في المنطقة بينما شعوب تلك البلاد فهي بريئة من حكامها لانهم في دول قمعية وان هؤلاء الحكام لا يعبرون سوى عن انفسهم"

وكتب "عبد الرحمن دحلان" في تغريده له على موقع التواصل تويتر : " آل سلول والدب الداشر يستقبلون أكبر مجر*م في العالم النتنياهو ويمثل الدولة اللقيطة التي فعلت أشنع الجرائم بحق العرب والمسلمين".

قلق وارتباك في تل أبيب والرياض..نتنياهو وابن سلمان يبحثان عن طوق نجاة

وعلق صاحب حساب باسم "كويـتي حُـ ـر" على خبر زيارة نتنياهو السرية للسعودية: "هذي والله المصيبه !!"

قلق وارتباك في تل أبيب والرياض..نتنياهو وابن سلمان يبحثان عن طوق نجاة

فيما اعتبر "معتز نضال" ان تلك الخطوة تعد حلقة جديدة في مسلسل الخيانة وان المزيد سيتم الكشف عنه قريبا : " مسلسل الخيانات مستمر.. وسيظهر على السطح المزيد قريباً.".

قلق وارتباك في تل أبيب والرياض..نتنياهو وابن سلمان يبحثان عن طوق نجاة

ونشرت "أمل العجمي" راي سابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعلقت عليه مؤكده ان ما يحدث الان هو تدمير وحربا على الالتزام الديني : " هذا ليس "العلاج بالصدمة" بل هو "التدمير بالصدمة" وليست حرباً على التطرف الديني بل حربا على الإلتزام الديني".

قلق وارتباك في تل أبيب والرياض..نتنياهو وابن سلمان يبحثان عن طوق نجاة

وفي نفس السياق اعتبر "حسين بن جملا المطيري" ان الان يتم تغيير كل المفاهيم وهناك هرولة للتصهين والخنوع من قبل الحكام : "نعيش في زمن تغيرت فيه كل المفاهيم حتى صارت الرذيله فضيله . كنا نعتبر كل من يوالي #اليهود شاذ عن الدين والمجتمع واليوم يطالبون الشعوب ان تنسلخ من عقيدتها وتمارس معهم التصهين . هم يرونه من باب التطبيع والمصلحه ونحن نراه من باب الخنوع والهوان .".

قلق وارتباك في تل أبيب والرياض..نتنياهو وابن سلمان يبحثان عن طوق نجاة

واكتفى "أحمد البقري" بتعلق على الخبر بـ" إنا لله وإنا اليه راجعون " وكتب في تغريدته : " الكيان الصهيوني يعلن رسميا: #نتنياهو ورئيس الموساد زاروا أمس أرض #الحرمين_الشريفين والتقوا بالمنشار السعودي! إنا لله وإنا اليه راجعون".

قلق وارتباك في تل أبيب والرياض..نتنياهو وابن سلمان يبحثان عن طوق نجاة

ولفت صاحب حساب باسم "جنـرال الخليج" الى ان هذه الزيارة تأتي في اطار السعي لنقل السلطة من الملك السعودي لولي عهده قبل ال 20 من يناير وتولي الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم : "لقاء #نتنياهو ورئيس الموساد الاسرائيلي ووزير الخارجية الأمريكي و #MBS في #السعودية لمدة 3 ساعات توحي بمحاولات حثيثة لاستعجال نقل السلطة من سلمان قبل ال 20 من يناير وبالتأكيد الاسرائيليون يرغبون قبل ذلك بالتطبيع وإشهار تلك الزيجة على رؤوس الاشهاد"

قلق وارتباك في تل أبيب والرياض..نتنياهو وابن سلمان يبحثان عن طوق نجاة

واكد "إبراهيم آل حرم" ان الحكام هم المطبعون وليس للاوطان والشعوب لان السياسة القمعية تمنعم من ابداء رايهم الرافض للتطبيع : "أعتقد أنه يجب علينا أن ننسب خيانة التطبيع للأشخاص وليس للأوطان.. مثل أن نقول تطبيع محمد بن زايد وأتباعه، وتطبيع حمد بن عيسى وحاشيته وهكذا.. فالخيانة لاتنسب لوطن فيه شعب لايستطيع أن يعبر عن رأيه.. فالأشخاص يرحلون والحكومات تذهب ويبقى الوطن.".

قلق وارتباك في تل أبيب والرياض..نتنياهو وابن سلمان يبحثان عن طوق نجاة

قلق وارتباك في تل أبيب والرياض..نتنياهو وابن سلمان يبحثان عن طوق نجاة

وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في مقابلة أجراها مع وكالة رويترز للأنباء على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين قال فيها إن بلاده "تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل".

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بعد لقاء تطبيعي سري في بلد الحرمين.. قلق وارتباك في تل أبيب والرياض..نتنياهو وابن سلمان يبحثان عن طوق نجاة
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