طهران: في سينما الحقيقة الـ14 / الوثائقي "كوبريك من وجهة نظرة كوبريك"

متابعة ـ شغاف كاظم الموسوي||

يشارك الفيلم الوثائقي "كوبريك من نظرة كوبريك" للمخرج الفرنسي جريجوري مانرو الذي يحكي سيرة المخرج العالمي نابغة السينما "استانلي كوبريك، في قسم "بورتريه" الدولي في مهرجان سينما الحقيقة الدولي بدورته الرابعة عشر.

ولم يأل القائمون على مهرجان سينما الحقيقة المختصّ بشريط الواقع السينمائي جهدا، لاستقطاب نخبة الاعمال الوثائقية من مختلف أرجاء العالم، خصوصاً بعد اتخاذ قرار إقامة الفعاليات "اون لاين" وبشكل غير تنافسي.

ومن بين الأفلام التي جسّدت تحقّق رؤية مهرجان سينما الحقيقة بدورته الرابعة عشر رغم كورونا، هو الفيلم الوثائقي "كوبريك من وجهة نظر كوبريك" للمخرج "جريجوري مانرو" الذي يشارك في قسم البورتريه في سينما الحقيقة.

الفيلم عبارة عن مجموعة من المقابلات الحصرية أجريت مع الأسطوري كوبريك، والتي تمتد على مدى 30 عامًا خلال مسيرته السينمائية الحافلة، ويجمع المخرج الفرنسي بين الصور الأرشيفية، مثل نقش سجادة جميلة، مع لحن ودقة مؤرخ، يأخذ الجمهور في رحلة تصل الى كوكب المشتري.

ولد ستانلي كوبريك في مدينة نيويورك عام 1928. عمل كمصور لمجلة لوك قبل بدء مسيرته كمخرجٍ في الخمسينات. قام بإخراج العديد من الأفلام المشهورة، مثل اسبتارتاكس (1960)، لوليتا (1962)، دكتور سترينجلوف (1964)، الساعة الاورانجية (1971)، 2001: ملحمة الفض (1968)، البريق (1980)، وتوفي كوبريك في انجلترا في 7 مارس عام 1999.

تُقام النسخة الرابعة عشر من مهرجان سينما الحقيقة الدولي المخصّص للأفلام الوثائقية في الفترة من 8 حتى 15 ديسمبر/كانون الأول القادم في العاصمة الايرانية طهران؛ بإدارة "محمد حميدي مقدم" عبر الفضاء الافتراضي ومن دون جمهور، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ــــــــــــ