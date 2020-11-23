التقارير

بايدن يغازل طهران عبر الكاظمي وقاءاني في بغداد: لا نعدك بشئ..!


  محمد صادق الحسيني ||   قالت مصادر وثيقة الصلة بمطبخ صناعة القرار الايراني بان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تلقى رسالة خاصة من فريق بايدن يطلب منه نقلها الى اصدقائه في طهران ، ان يتحملوا قليلا ما سموه بالنفق الترامبي ويصبروا على استفزازاته الى حين استقرار الادارة الجديدة والتي سيكون لها شأن آخر يختلف عن ترامب تجاه طهران...! وقد قام الكاظمي بارسال موفد عنه الى طهران لابلاغ الايرانيين هذه الرسالة الايجابية من فريق بايدن ، والتي تم تلقيها بكل مسؤولية واقتدار دون ان يعدوا الامريكيين باي شئ عدا عدم الانجرار الى ما قد يقدم عليه ترامب من ارتكابات تصعيدية او استفزازية..! في هذه الاثناء كان قائد لواء القدس في الحرس الثوري الايراني اللواء اسماعيل قاءاني العائد لتوه من زيارة رسمية مهمة لسورية التقى خلالها الرئيس بشار الاسد تمت خلالها مناقشة كل القضايا الاقليمية والدولية لاسيما تنسيق المواقف تجاه تطورات المرحلة الانتقالية بين فريقي ترامب وبايدن، كان يحضر لزيارة بغداد في اطار زيارة رسمية بدعوة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي... وبالفعل فقد قام قاءاني بزيارة بغداد الاربعاء الماضي والتقى المسؤول العراقي الاول وعدد من الفصائل وقادة الاحزاب العراقيين ، تحت "ظلال رسالة فريق بايدن" ،لكن برنامج الزيارة كان معداً سلفاً لامرين : العلاقات الثنائية والانتخابات العراقية البرلمانية المبكرة وكيفية مساهمة طهران في انجاحها وتخفيف حدة التوتر بين الفصائل العراقية المناهضة للاحتلال الامريكي والكاظمي الذي يراهن كثيرا على توازن صداقاته مع كل من واشنطن وطهران ...! قاءاني كان واضحا جدا مع الكاظمي بان طهران لا تريد الا الخير والاستقرار والاستقلال الناجز للعراق بناء على رؤية عراقية مستقلة ، كما انها لا تريد مطلقا التدخل في الشأن العراقي الداخلي وكيفية ادارة كل الملفات المتعلقة بهذا الخصوص من انتخابات او اجندات تتعلق بمستقبل ونوع نظام الحكم العراقي ومنها قضية الانتخابات التي هي شأن عراقي داخلي محض...  وفيما يخص سؤال الكاظمي ان كان يحمل الموفد الايراني رداً عليه قال قاءاني: لسنا مهتمون بغير استقرار المنطقة ، ولانعدك باي شئ آخر...!  متابعون وخبراء مطلعون على اجواء وفضاءات المنطقة واقليم غرب آسيا يؤكدون في هذه الاثناء بان اطراف حلف المقاومة في كل من  طهران ودمشق وبغداد وبيروت متفقون على ضروة تهدئة المواقف العامة وتمرير ما اتفق على تسميته بالنفق الترامبي الذي يبحث عن بقية ماء وجه لمن خسر كل معاركه الخارجية والداخلية واخرها الانتخابات الرئاسية( اي دونالد ترامب) ، وانتظار استقرار الادارة الامريكية الجديدة وحينها سيكون لكل حادث حديث..! في هذه الاثناء نفت المصادر الانفة الذكر ان قاءاني قد زار بيروت ، كما نفت انه كان متواجداً في سورية اثناء القصف الاسرائيلي لبعض مواقع الجيش العربي السوري الاسبوع الماضي والذي ادعت تل ابيب كذباً بانها استهدفت مواقع لقوة القدس ،  ذلك ان زيارة قاءاني كانت قبل ذلك بايام ولم يتخللها اي تحرك عسكري من جانب العدو الصهيوني،تماماً كما ان العدوان الذي تلى تلك الزيارة لم  يستهدف اي موقع استشاري للحرس الثوري الايراني على الاطلاق.  بانتظار تحولات كبرى تزيد من خسارة الامريكي وهزائمه المتكررة والجسيمة في المنطقة مع استقرار ادارة بايدن في البيت الابيض، وهي الادارة التي ستاتي ضعيفة ومنعدمة الرؤية الواضحة تجاه محور المقاومة ، ستقوم عملياً محل مقام ادارة منهكة ممزقة متقطعة الاوصال خائرة القوى تخرج بخفي حنين من كل معاركها الخارجية والداخلية كما اشرنا آنفاً...! بعدنا طيبين قولوا الله 
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قمة خيبة الامل بين مسك الزهايمر ونجاح الدب الداشر 
بايدن يغازل طهران عبر الكاظمي وقاءاني في بغداد: لا نعدك بشئ..!
8 اسئلة برلمانية تطارد رئيس هيئة الاستثمار.. الشهادة الجامعية واسطول السيارات
استضافة عاصفة لمحافظ البنك المركزي تهدد باقالته: 160 مليون دولار ارباح شهرية لمصارف اهلية
حينما تفتح بغداد ابوابها للرياض..!
ايران لم تراهن على "ترامب "ولا على "بايدن"
مراقبون : دوائر البطاقة الوطنية والاحوال المدنية روتين قاتل والمواطن يدفع ثمنه .
الأثر الإيجابي للمسلمين في الحياة العامة البريطانية
لبنان إلى أين؟!
مالذي يرعب إبن سلمان بعد فوز بايدن؟!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.39
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك