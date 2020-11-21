الأثر الإيجابي للمسلمين في الحياة العامة البريطانية

سرى العبيدي||

عدد سكان بريطانيا في عام 2020 إلى 67.2 مليون نسمة، أغلبهم من المسيحيين، ويشكل المسلمين الذين يبلغ عديدهم اربعة ملايين نسمة حوالي يمثلون 5.6%من السكان، لندن بمفردها تحتوي سكان مسلمين بنسبة سبعة وأربعون بالمائة.

والمسلمين ينحدر غالبيتهم من اصول وأعراق مختلفة، معظمها شرقي، وعلى الرغم من أنه النسبة قليلة كما اشرنا، إلا أن واقع الحال يكشف عن تأثير كبير للأقلية المسلمة في الحياة العامة البريطانية،إجتماعيا وأدرايا وأقتصاديا وسياسيا وفي سائر حقول المعرفة والعمل..

يشارك المسلمون في بريطانيا في الحياة السياسيّة بنشاط، ولهم حضور ملموس على مختلف المستويات، بدءاً من القاعدة حتى قمة هرم الحياة السياسية، والمسلمون منخرطون في السياسة وللإدارة والحكم بشكل كبير ومؤثر، وصل 15 نائبا مسلما إلى مجلس العموم البريطاني في الانتخابات الأخيرة وبينهم نساء بزيادة نائبين عن الدورة السابقة، و ساجد جاويد منصب وزير دولة لشؤون الإدارة المحلية في الحكومة الحالية وهو عضو في مجلس العموم منذ 2010. أبرز المسلمات في المجلس البارونة سعيدة وارسي و كانت أول مسلمة تتولى منصبا وزاريا في الحكومة البريطانية.

عمدة كل من لندن، برمنجهام، ليدز، بلاكبيرن، شيفيلد، اكسفورد، لوتون، أولدهام ، روشديل هم مسلمين، وناجحين جدا في إدارة المدن التي يقودون جهازها الإداري

الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في إنجلترا، وذلك من خلال تزايد عدد المسلمين مقابل التراجع في أعداد المسيحيين.

ووجد 1200 مسجد في شتى أنحاء بريطانيا، وأقدم مسجد تم تأسيسه يعود لعام 1860 في كارديف، عاصمة إقليم ويلز.

الآن أغلب المحلات في بريطانيا من غير المسلمين تقدم اللحوم الحلال وكذلك المدارس تطلب اللحوم الحلال !!!

هنا نقرأ بعضا من كلام بعض الفلاسفة الغربيين بشأن تنبؤهم عن مستقبل الإسلام:

1. ليو تولستوي (1828-1910)

الإسلام سيحكم العالم في يوم ما ، لأن فيه مزيجا من المعرفة والحكمة.

2. هربرت ويلز (1846-1946)

حتى يعود الإسلام مرة أخرى ، كم من الأجيال سوف تعاني الفظائع ؟ ثم في يوم ما سوف ينجذب العالم كله للإسلام ، في ذلك اليوم سيحل السلام وسوف يسكن العالم مرة أخرى .

3. إلبرت أينشتاين(1879-1955)

أنا أفهم أن المسلمين فعلوا ذلك من خلال ذكائهم ووعيهم الذي لايمكن لليهود القيام به ، وفي الإسلام القوة والحكمة التي يمكن أن تؤدي إلى السلام.

4. هوستون سميث (1919)

الإيمان الذي نحن عليه الآن هناك ماهو أفضل منه .. إنه الإسلام ، وإذا فتحنا قلوبنا وعقولنا لذلك فإنه سيكون جيداً بالنسبة لنا .

5- مايكل نوستراداموس (1503-1566) الإسلام سيكون الدين الحاكم في أوروبا ، وستصبح مدينة أوروبا الشهيرة عاصمة الدولة الإسلامية.

6 - برتراند راسل(1872-1970)

قرأت الإسلام وأدركت أنه سيكون دين العالم كله والبشرية جمعاء ، وسوف ينتشر الإسلام في جميع أنحاء أوروبا ، وسوف يأتي يوم سيكون الإسلام الحافز الحقيقي للعالمية.

7- غوستا لوبون(1841-1931)

الإسلام هو الدين الوحيد الذي يتحدث فقط عن السلام والمصالحة ، ودعوة المسيحيين إلى تقدير إيمان المصالحة .

8. برنارد شو(1856-1950)

في يوم ما العالم كله سيقبل الإسلام ديناً واحداً ، وإن كان لايمكن حتى قبوله بإسمه الحقيقي ، ولكن سوف يقبله بإسمه على سبيل الاستعارة ، وسيتقبل الغرب الإسلام في يوم ما ، وسيكون الدين الوحيد الذي يقود العالم .

9. يوهان جيث(1749-1832)

علينا جميعاً أن نقبل الإسلام ديناً عاجلاً أم آجلاً ، وإنه هو الدين الحقيقي ، وإذا دُعيت إلى الإسلام فلن أشعر بالسوء ، وأنا أقبل هذا كشيء واقع .