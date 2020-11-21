التقارير

الأثر الإيجابي للمسلمين في الحياة العامة البريطانية

68 2020-11-21

 

سرى العبيدي||

 

عدد سكان بريطانيا في عام 2020 إلى 67.2 مليون نسمة، أغلبهم من المسيحيين، ويشكل المسلمين الذين يبلغ عديدهم اربعة ملايين نسمة حوالي يمثلون 5.6%من السكان، لندن بمفردها تحتوي سكان مسلمين بنسبة سبعة وأربعون بالمائة.

والمسلمين ينحدر غالبيتهم من اصول وأعراق مختلفة، معظمها شرقي، وعلى الرغم من أنه النسبة قليلة كما اشرنا، إلا أن واقع الحال يكشف عن تأثير كبير للأقلية المسلمة في الحياة العامة البريطانية،إجتماعيا وأدرايا وأقتصاديا وسياسيا وفي سائر حقول المعرفة والعمل..

يشارك المسلمون في بريطانيا في الحياة السياسيّة بنشاط، ولهم حضور ملموس على مختلف المستويات، بدءاً من القاعدة حتى قمة هرم الحياة السياسية، والمسلمون منخرطون في السياسة وللإدارة والحكم بشكل كبير ومؤثر، وصل 15 نائبا مسلما إلى مجلس العموم البريطاني في الانتخابات الأخيرة وبينهم نساء بزيادة نائبين عن الدورة السابقة، و ساجد جاويد منصب وزير دولة لشؤون الإدارة المحلية في الحكومة الحالية وهو عضو في مجلس العموم منذ 2010. أبرز المسلمات في المجلس البارونة سعيدة وارسي و كانت أول مسلمة تتولى منصبا وزاريا في الحكومة البريطانية.

عمدة كل من لندن، برمنجهام،  ليدز، بلاكبيرن، شيفيلد، اكسفورد، لوتون، أولدهام ، روشديل هم مسلمين، وناجحين جدا في إدارة المدن التي يقودون جهازها الإداري

الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في إنجلترا، وذلك من خلال تزايد عدد المسلمين مقابل التراجع في أعداد المسيحيين.

ووجد 1200 مسجد في شتى أنحاء بريطانيا، وأقدم مسجد تم تأسيسه يعود لعام 1860 في كارديف، عاصمة إقليم ويلز.

الآن أغلب المحلات في بريطانيا من غير المسلمين تقدم اللحوم الحلال وكذلك المدارس تطلب اللحوم الحلال !!!

هنا نقرأ بعضا من كلام بعض الفلاسفة الغربيين بشأن تنبؤهم عن مستقبل الإسلام:

 

1. ليو تولستوي (1828-1910)

الإسلام سيحكم العالم في يوم ما ، لأن فيه مزيجا من المعرفة والحكمة.

 

2. هربرت ويلز (1846-1946)

حتى يعود الإسلام مرة أخرى ، كم من الأجيال سوف تعاني الفظائع ؟ ثم في يوم ما سوف ينجذب العالم كله للإسلام ، في ذلك اليوم سيحل السلام وسوف يسكن العالم مرة أخرى .

 

3. إلبرت أينشتاين(1879-1955)

أنا أفهم أن المسلمين فعلوا ذلك من خلال ذكائهم ووعيهم الذي لايمكن لليهود القيام به ، وفي الإسلام القوة والحكمة التي يمكن أن تؤدي إلى السلام.

 

4. هوستون سميث (1919)

الإيمان الذي نحن عليه الآن هناك ماهو أفضل منه .. إنه الإسلام ، وإذا فتحنا قلوبنا وعقولنا لذلك فإنه سيكون جيداً بالنسبة لنا .

 

5- مايكل نوستراداموس (1503-1566) الإسلام سيكون الدين الحاكم في أوروبا ، وستصبح مدينة أوروبا الشهيرة عاصمة الدولة الإسلامية.

 

6 - برتراند راسل(1872-1970)

قرأت الإسلام وأدركت أنه سيكون دين العالم كله والبشرية جمعاء ، وسوف ينتشر الإسلام في جميع أنحاء أوروبا ، وسوف يأتي يوم سيكون الإسلام الحافز الحقيقي للعالمية.

 

7- غوستا لوبون(1841-1931)

الإسلام هو الدين الوحيد الذي يتحدث فقط عن السلام والمصالحة ، ودعوة المسيحيين إلى تقدير إيمان المصالحة .

 

8. برنارد شو(1856-1950)

في يوم ما العالم كله سيقبل الإسلام ديناً واحداً ، وإن كان لايمكن حتى قبوله بإسمه الحقيقي ، ولكن سوف يقبله  بإسمه على سبيل الاستعارة ، وسيتقبل الغرب الإسلام في يوم ما ، وسيكون الدين الوحيد الذي يقود العالم .

 

9. يوهان جيث(1749-1832)

علينا جميعاً أن نقبل الإسلام ديناً عاجلاً أم آجلاً ، وإنه هو الدين الحقيقي ، وإذا دُعيت إلى الإسلام فلن أشعر بالسوء ، وأنا أقبل هذا كشيء واقع .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأثر الإيجابي للمسلمين في الحياة العامة البريطانية
لبنان إلى أين؟!
مالذي يرعب إبن سلمان بعد فوز بايدن؟!
الصين تشغل مكان الاتحاد السوفييتي
ترامب يستعد للاعتراف بالهزيمة
هكذا رأيت السعودية..!
هكذا حولت السعودية "تويتر" إلى "سلاح سلطوي"
قلق أميركي داخلي ورهان عربي وإنتظار لبناني
لماذا تمهل آل سعود بالمباركة لبايدن؟!
ماذا تعرف عن المحكمةً الجنائيةً الدولية الدائمة؟!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك