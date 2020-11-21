مالذي يرعب إبن سلمان بعد فوز بايدن؟!

متابعة ـ شغاف كاظم الموسوي||

· المغرد مجتهد يكشف عن 4 أمور ترعب إبن سلمان بعد فوز بايدن

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، الخطر الفوري على ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، وذلك بعد استلام جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال “مجتهد” في تغريدة على تويتر: “الخطر الفوري” على ابن سلمان إذا استلم بايدن هو تكليف CIA بنشر معلوماتها عن قتل الصحفي جمال خاشقجي، إضافةً إلى إجباره على رفع الحصار عن قطر، وإيقاف السلاح والذخيرة عن حرب اليمن، وكذلك إجباره على إطلاق سراح آل سعود والنشطاء الليبراليين.

وأشار إلى أنّ “الخطر غير الفوري” هو إزاحة ابن سلمان.

مضيفا أن “سلاح ابن سلمان” لمواجهة ذلك الاحتماء بإسرائيل بالتطبيع.

مجتهد يكشف عن 4 أمور تُرعب إبن سلمان بعد فوز بايدن

وأعاد ناشطون خلال الأيام الأخيرة، نشر تصريحات لـ “بايدن” عن السعودية توعد فيها بمحاسبة محمد بن سلمان، على جرائمه البشعة وخاصة اغتيال خاشقجي، وكذلك قتل الأطفال والأبرياء في اليمن .

وكان “بايدن” انتقد في ندوة لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (CFR)، ما وصفه بأنه “شيك على بياض خطير” من ترامب للمملكة، ووعد بأنه “سيأمر بإعادة تقييم العلاقات” مع السعودية.

وأعلنت وسائل إعلام أميركية فوز المرشح الديمقراطي “جو بايدن”بانتخابات الرئاسة ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأميركية.

مرصد ركن الجزيرة

متابعات/عربي ودولي