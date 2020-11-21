هكذا حولت السعودية "تويتر" إلى "سلاح سلطوي"

متابعة ـ عمار الجادر||

أشرف المستشار السابق سعود القحطاني على الذباب الإلكتروني لتلميع عهد الأمير محمد بن سلمان

مازال مستخدمو "تويتر" في السعودية يواجهون "السلطوية الرقمية"، بعد مرور 6 أشهر على أحدث واقعة تتعلق بكبح حرية التعبير في المملكة.

وفيما بدت تغريدة لمسؤول سعودي سابق أعرب فيها عن تعازيه بوفاة ناشط محلي أمراً عادياً، فإن اختفاءه في ظروف غامضة بعد ذلك بوقت قصير، سلط الضوء على ما يصفه حقوقيون بأنه "سلطوية رقمية" تمارسها الدولة، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

واختفى عبد العزيز الدخيل في نيسان/أبريل الماضي، بالإضافة إلى شخصيتين معروفتين يعتقد أنهما في السجن بسبب ما اعتبر انتقادات للدولة. وتحدثت معلومات منفصلة عن خرق للبيانات قام به سعوديون العام 2015 أدى إلى موجة من "الاختفاءات القسرية" لمنتقدي النظام، من بينهم أشخاص يملكون حسابات مجهولة في المنصة.

وتظهر هذه القضايا كيف سعت السعودية، التي تضم أكبر عدد من مستخدمي "تويتر" في العالم العربي، إلى استخدام قوة المنصة للترويج لخطة إصلاحاتها الطموحة بالتزامن مع مسعاها لكبح حرية التعبير.

وكان الدخيل يشغل منصب نائب وزير المالية، وهو من بين ثلاثة شخصيات عامة يعتقد أنهم محتجزون لدى الدولة. وبحسب منظمات حقوقية، اختفى هؤلاء في نيسان/أبريل الماضي "بسبب تعازيهم بوفاة عبد الله الحامد"، وهو ناشط معروف توفي بعد تعرضه لجلطة دماغية في السجن، بينما كان يقضي حكما بالسجن لـ11 عاماً، ما أثار انتقادات من منظمات دولية. وقال ابنه الموجود في باريس، عبد الحكيم الدخيل، أن مكان والده غير معروف، ولم تكشف السلطات أي اتهامات رسمية، مضيفاً: "لماذا تم أخذه؟ ماذا كانت جريمته؟"، متسائلاً "هل هو في السجن لمجرد تغريدة؟".

ويأتي احتجاز هؤلاء بينما تشن السلطات السعودية حملة استهدفت ناشطين ومدونين، وحتى أمراء في العائلة المالكة تم اعتقالهم في السنوات الأخيرة، مع سعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز قبضته. وقامت المملكة بالاعتقالات، بموجب قانون للجرائم الإلكترونية، ترى منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أنه يجرم انتقاد الحكومة على الإنترنت. وعلقت مديرة أبحاث الشرق الأوسط المنظمة لين معلوف بأن "تغريدة بسيطة يمكنها أن تودي بك إلى السجن في السعودية من دون الوصول إلى محام لأشهر أو حتى سنوات".

وفي العام 2015، أدى خرق للبيانات في "تويتر"، عبر سعوديين، إلى الكشف عن منتقدين مجهولين للحكومة على المنصة، واعتقالهم، بحسب عائلات وقضيتين ضد الشركة. واتهمت وزارة العدل الأميركية موظفين سابقين بالتجسس لصالح الحكومة السعودية، مع وصولهم إلى بيانات أكثر من ستة آلاف حساب، بحثاً عن مستخدمين "منتقدين للنظام".

وبحسب الوزارة فإن "المعلومات الشخصية للمستخدمين تضمنت البريد الإلكتروني وأرقام هواتفهم وعنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بهم وتواريخ ميلادهم"، محذرة من إمكانية استخدام هذه البيانات لتحديد موقع المستخدمين.

وأحد هؤلاء كان عبد الرحمن السدحان (36 عاماً) الذي يعمل في الهلال الأحمر، وعبر عن آرائه في قضايا حقوق الإنسان وقضايا اجتماعية أخرى، عبر حسابه المجهول في "تويتر"، بحسب عائلته. وذكرت شقيقته أريج، التي تقيم في سان فرانسيسكو، أن الأمن السعودي قبض عليه في مكتبه في الرياض في آذار/مارس 2018.

وبعد عامين على اختفائه، سمح له بإجراء مكالمة هاتفية مع عائلته، وقال أنه محتجز في سجن الحائر قرب الرياض. وأكدت شقيقته أنها "كانت مكالمته الأولى والوحيدة، واستمرت لأقل من دقيقة واحدة". وأضافت: "قال شخص له: انتهت الدقيقة. ولم يكن هنالك وداعاً أو سأتحدث معك لاحقاً".

إلى ذلك، قال معارضان سعوديان في شمال أميركا، في دعويين قضائيتين منفصلتين ضد "تويتر"، أنه تم استهداف حساباتهما في الخرق، ما يعرض حياة المقربين منهم في السعودية للخطر. وأحد المدعين هو علي آل أحمد، مؤسس المعهد الخليجي في واشنطن والذي قدم شكوى معدلة في آب/أغسطس الماضي ضد "تويتر" بسبب "فشله الذريع" في حماية حسابه.

واطلعت "فرانس برس" من محامي أحمد على لائحة تضم أسماء ثمانية سعوديين كانوا على تواصل معه عبر حسابات مجهولة في "تويتر"، يقول فيها أنهم سجنوا أو أصبحوا في عداد المفقودين أو ماتوا بعد الخرق. ولم يرد "تويتر" على طلب التعليق.

وفي السنوات الأخيرة، حذف "تويتر" آلاف الحسابات السعودية "المدعومة من الدولة"، مشيراً إلى خرق سياسات منصة التراسل. وبحسب شركة "ستاتيكا" لأبحاث السوق، يبلغ عدد مستخدمي تويتر في السعودية نحو 12 مليوناً. وتنكب الجيوش الإلكترونية، تعرف باسم "الذباب الإلكتروني"، على الدفاع عن سياسة المملكة ومهاجمة المنتقدين. وظهرت هذه الجيوش في إطار سياسة قادها المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني.

ورأى مارك أوين جونز الذي ألف كتاباً عن "السلطوية الرقمية في الشرق الأوسط" أن "السلطوية الرقمية السعودية.. أمر فاضح في جرأته"، مشيراً إلى أنه "على مدى السنوات القليلة الماضية، استخدمت كيانات مرتبطة بالسعودية بنجاح تويتر، وتمكنت من اختراقه لدرجة أن تويتر بنفسه أصبح سلاحاً لحكم سلطوي".