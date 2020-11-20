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 العملية المخابراتية Timber Sycamore


 

تقرير ـ متابعة ـ  جدل فاضل الصحاف||

 

 تيمبر سيكامور هي الاسم الرمزي لعملية سرية أذن بها أوباما رسميًا في يونيو 2013 لتدريب وتجهيز المتمردين المتشددين ضد الأسد, حيث قام أفراد وكالة المخابرات المركزية الامريكية بتدريب مقاتلي الجيش السوري الحر على الحرب غير النظامية ، مع تزويدهم أيضًا بالأسلحة الخفيفة بما في ذلك المدافع الرشاشة وبنادق القنص وصواريخ مضادة للدبابات والمركبات على الطرق الوعرة.

حقق البرنامج فترات من النجاح ، بما في ذلك في عام 2015 عندما استخدم المتمردون (والذين كان اغلبهم متشددين سلفيين وارهابيين متناحرين)  استخدموا صواريخ تدمير الدبابات ، التي قدمتها وكالة المخابرات المركزية. وكذلك المملكة العربية السعودية ، هُزمت القوات الحكومية في شمال سوريا. لكن بحلول أواخر عام 2015 ، كان الهجوم العسكري الروسي في سوريا يركز بشكل مباشر على المقاتلين المدعومين من وكالة المخابرات المركزية الذين يقاتلون القوات الحكومية السورية. قُتل العديد من المقاتلين وانقلبت حظوظ جيش المتمردين.

هذه العملية بدات بالفعل في أكتوبر 2011 ، عندما كانت وكالة المخابرات المركزية تعمل عبر MI6 البريطانية لتجنب الاضطرار إلى إخطار الكونجرس بذلك. في الأصل ، أنشأت وكالة المخابرات المركزية و MI6 (المخابرات الخارجية البريطانية) شبكة إمداد بالأسلحة للمتمردين في سوريا من ليبيا - وهي خطة شاركت فيها أجهزة المخابرات السعودية والقطرية والتركية.

ايضا قامت وكالة المخابرات المركزية بربط حلفائها القطريين والسعوديين بعدد من مصنعي الأسلحة في البلقان (بلغاريا ، رومانيا ، صربيا ، كرواتيا ، إلخ) وبدعم من الناتو. تؤخذ هذه الاسلحة ثم يتم بعدها انزالها الى التنظيمات الجهادية المختلفة الموجودة في الاراضي السورية.

كان للعملية "غرف عمليات" وهذه قد تم تجميعها  من قبل 15 جهاز استخبارات غربي وشرق أوسطي ، بما في ذلك DGSE (جهاز استخبارات أجنبي فرنسي) و MI6 .

قرر ترامب إنهاء هذه العملية تدريجيًا في أوائل صيف 2017. وكانت هذه نكسة كبيرة بالنسبة لوكالة المخابرات المركزية ، حيث أقر ترمب بهزيمة الولايات المتحدة وشركائها في الحرب ضد سوريا وحلفائها محور المقاومة

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 العملية المخابراتية Timber Sycamore
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