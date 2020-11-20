التقارير

لبنان ينهار وقيادته في وآد وشعبه ف يوادٍ آخر


 

♦ ✍️ د. إسماعيل النجار||

 

♦️ عاشَ لبنان تحت الإستعمار التركي، والإستعمار الفرنسي، ونالَ إستقلاله وعآشَ فترة إنتقالية تحت حكم المارونية السياسية، في المراحل الثلاث كانت الحكومات تتشَكَل من دون محاصصة لأن المهيمنين كانوا يفرضون الأسماء وانتهى الأمر.

♦️ أثناء السيطرة السورية على القرار السياسي في لبنان وتكليف عبدالحليم خدام بإدارته سياسياً واللواء غازي كنعان وخَلَفهُ اللواء رستم غزاله أمنياً، كانت تتشَكل الحكومات خلال ٢٤ ساعة من دون أي إعتراض أو فرض تسمية أسماء من أحد،

[ ولحَد هللَّئ لَم يتغَيَّر من وجوه الملائكة التي كانت حاضرة آنذاك أو الحاضرة هذه الأيام أي أحد،

[ بإستثناء مَن دخلوا عالم السياسة بعد ال٢٠٠٥ خلف الإنسحاب العسكري السوري من لبنان،

 

♦️ كانَ نبيه بري رئيساً لمجلس النواب ولا زال.

وكان رفيق الحريري رئيساً لمجلس الوزراء خلفه إبنه سعد السعود ولا زال؟

[ كانَ ميقاتي وكان مخزومي وكانَ السنيورة وكانَ آل المر وآل الجمَيِّل وأسامة سعد وكانَ وليد جنبلاط وكانَ أرسلان وكانَ وهاب وفارس سعيد وفرنجية و ال كرامي،

[ وكانت أكبر حكومة من ٣٠ وزير يتم تشكيلها خلال شُربَة كاسة شاي بعنجر، وكان غازي كنعان يفصل أي قانون إنتخاب بربع ساعة ويلبسوه الكل واسع ضيق ممنوع الإعتراض والكل كان يقول ما شالله أديش كتير حلو وشو لابئلي،

♦️ وحتى ما حدا يقول إني إستثنيت حزب الله، للتوضيح قبل ال٢٠٠٥ ما كانوا يشاركوا بأي حكومة الجماعة كانت مشاركتهن مختصرَةً على الندوة البرلمانية فقط.

 

♦️ شو صار اليوم حتى إنقلبتوا على اعقابكن مجرد ما صرتوا أحرار وما في إيد فوق إيدكن جَنَّيتوا وخربتوا البَلَد، وتآمرتوا على بعض، وصرتوا تنهبوا بلا وعي وبلا رادع ومن دون ضمير ومن دون أخلاقيات المؤتَمَن على وطَن، دبحتوا الشعب اللبناني كله، وهجَّرتوه وكرَّهتوه ببعضه ونسفتوا قواعد وأُسس العيش المشتَرَك بين اللبنانيين، وحولتوا الوطن لمزرعه وجلبتوا الإستعمار الأميركي السعودي الصهيوني عالبلَد،

[ عشنا سنتين بلا راس بالبلد كرمال ميشال عون! وعشنا أشهر بلا حكومات كرمال وزارة ووزير!

[ بالحكومات القانونية بتنهَبوا،

[ بتصريف الأعمال بتنهبوا، [تلزيمات بالتراضي وشلف أرقام بالعالي،

[ المستشفيات الخاصة نهبت وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية مشلولة.

♦️ إنتوا هيك أكدتولنا إنكن قاصرين وطنياً؟

[ ومش قادرين تعيشوا بلا عصاية فوق راسكن،

[ ما منلومكن لأنكن بالأصل إنتوا تعودتوا وتربيتوا هيك ومن شَبَّ على شيء شابَ عليه؟

[ دايماً بتفتشوا على دولة تستعمركن وتئلكن عملوا هيك وسآوو هيك؟ ما فيكن ما بتقدروا ما تكونوا هيك!

[ بتعرفوا ليش؟

[ لإنكن عبيد خلقتوا من بطون أمهاتكن عبيد.

[ بس لازم تعرفوا إنو نحنا ولدتنا أمهاتنا أحرار ورح نبقى هيك وجاييكن يوم؟

 

🛑 أما الغنمات إللي عندكن بهالمزارع الطائفية والمذهبية ما شاء الله شو بيحلبوا وشو بيقدمولكن وشو عم يطلعولكن إنتاج؟ بس نشالله يكونوا شابعينكن، إنما الظاهر مش هيك؟

[ وكرمال هيك بدكن تزيدوا أعداد المواشي ليزيد إنتاجكن صرتوا تخططوا لتوطنوا اللاجئين السوريين لينضموا إلنا بمزارعنا ويصيروا يحلبوا متلنا ويزيدوكن غِنا لإنكن ما أكتفيتوا بحلبنا وما شبعتوا من تعبنا؟

♦ صدقوني أنا مش عم أكتب مقال سياسي أنا كتبت سيرة مواشي عايشين بمزرعة إسمها لبنان أصحابها الطبقة السياسية الحاكمة من ٣٠ سنة.

 

♦ رح يبقى عنا أمل بأنه هالبقية الباقية من الأشراف بهالوطن يخلصوه ويخلصونا من بين أنيابكن والأمل بألله كبير وما إنقطع، طالما العبيد بإميركا تحرروا؟

 

       19/11/2020

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