إلامَ تهدف هذه البرامج👇 ؟

عمار الولائي||

انظر من زاوية أُخرى

تطل علينا منذ سنوات برامج غدت جزءاً مهماً من متابعات واهتمامات العراقيين بالدرجة الكبيرة ،من دون أن يعلم المشاهد المتأثر بها أنها عبارة عن سموم ومصائد وفخاخ للشر.

هذه البرامج تتعكّز على السلبيات والمصائب عندنا فتتّخذ منها مادة للترويج والشهرة ليصبح المشرفون عليها وطنيين وإنسانيين وأنهم أحرص خلق الله على مصالحنا !!!

🔺️ من هذه البرامج :

ولاية بطيخ (علي فاضل وفريقه)

البشير شو (أحمد البشير وفريقه)

جعفر توك (جعفر عبد الكريم)

مسموطة (أحمد وحيد)

بالواقع (علي عذاب)

تُرعى من قبل القنوات المشبوهة :

(دجلة ، وهنا بغداد ، Utv ، وDw عربية)

🔺️ عملت هذه البرامج لتحقيق الأهداف التالية :

١.تدمير أخلاق الشباب:

من خلال الألفاظ الفاحشة والأغاني والرقص والاختلاط مع النساء المبتذلات والترويج للسكر والخمر والمخدرات والإلحاد وغير ذلك.

٢.محاربة الدين:

من خلال الاستهزاء برموزه وأحكامه وأنه سبب كل دمار وتدهور لأوضاعنا.

٣.السخط والعنف:

يستغلون كثرة المشاكل السياسية والفساد وتردي أوضاع البلد فيقنعون الشباب خصوصا الطائشين بأنه لا حلَّ للعراق سوى سقوط النظام وأن العنف والحرق والتخريب هو السبيل إلى ذلك.

٤.ضرب العادات والتقاليد والثوابت:

بدعوى الإنسانية وفك القيود.

٥.التثقيف للظواهر الغربية:

كاللواط(المثلية) وتحرر البنات.

٦.أما برنامج علي عذاب:

فهو مخصّص لإبراز المشاكل الاجتماعية في المجتمع العراقي وكأن المجتمع العراقي عبارة عن حيوانات مفترسة تعيش على أكل غيرها.

الهدف الأساس من برنامجه #استثمار هذه المشاكل لتكوين قضية رأي عام للضغط باتجاه إقرار قانون العنف الأسري بصيغة مغلوطة وغير منسجمة مع ثوابتنا وتقاليدنا وديننا ،وقد رأينا ثمار جهده واضحة جداً !!!!

🔺️ وتقع بعض شبابنا كأسرى لمنهج هؤلاء وأفكارهم بدعوى (حچيهم صحيح) ونحن نقرّ بأنه عندنا مشاكل لكن أن يتمّ استغلال هذه المشاكل واستثمارها كمادة دسمة للشهرة والتأثير فهذا يكشف عن عدم مصداقية أصحابها.

فتحرّروا يا شبابنا من شباك هؤلاء القابعين في الخارج المتنعمين بأطيب النعم والرفاهية.

ولعمري كيف يكون الذي لم يذق ما تعانيه أن يكون حريصاً على مصلحتك؟!!!!

🔺️ فكونوا أسياداً لأنفسكم وقودوا بيدكم التغيير وعندكم توجيهات المرجعية والعقلاء من أبناء البلد خير مرشد ودليل.

🔹وكالة أنباء الانتظار🔹