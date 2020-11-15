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ثروة ابنة مالك شركة كورك لينا بارزاني: 100 مليون دولار ومئات العقارات في امريكا


 نشر الكاتب والمختص بالشأن الكردي عبد الله هواز صورا لسلسة المطاعم والفنادق والمتاجر التي قالت ان لينا بارزاني، ابنة القيادي في قوات البيشمركة سيروان بارزاني، تملكها، لافتا الى ان قيمة ثروتها بلغت 100 مليون دولار.

ونشر هواز سلسة تدوينات، عبر صفحته في تويتر باللغة الانكليزي، ضمنها وسم "فساد كردستان"، تطرق فيها الى "فساد" العائلة الحاكمة في اقليم كردستان، وقال ان "لينا بارزاني المولودة عام 1994 تملك 100 مليون دولار في الولايات المتحدة والعالم". 

  وارفق الكاتب الكردي تدويناته بصور لشركة "لينا هودلينك" التي تملكها لينا البارزاني، ومقرها في الولايات المتحدة الامريكية، وتضم: 26 شركة مختلفة، 14 فندقًا، ستة مصانع ، 286 مقهى، 540 شقة، 48 مطعمًا، 8 مراكز متنوعة، مشروعان سياحيان. ومستشفى واحد وبنك واحد.

وكتب هواز في منشور منفصل ان "شركة لينا هولدينك هي إحدى الواجهات لملايين او مليارات الدولارات التي حصلت عليها عائلة بارزاني (عائلة طالباني من المحتمل أن تمتلك شركات واجهات مماثلة) من عائدات النفط لحكومة إقليم كردستان، وتستخدم للتحايل (واجهات لغسيل الاموال)".

ويقول الكاتب الكردي في تغردة اخرى ان "والد لينا، سيروان بارزاني، قائد جبهة مخمور التابعة لقوات البشمركة، يمتلك بنفسه شركات بمليارات الدولارات في كردستان وأماكن أخرى بما في ذلك شركة كورك تليكوم وزاغروس جيت". 

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ثروة ابنة مالك شركة كورك لينا بارزاني: 100 مليون دولار ومئات العقارات في امريكا
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