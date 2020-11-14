خريطة الصراع العسكري بين الولايات المتحدةالأميركية وإيران

إسماعيل النجار ||

♦️ ما هو السيناريو العسكري المتوقع للمعرَكَة في حال وَقَعَت؟

♦ تتحدَّث المعلومات المُسَرَّبَة من بعض القنوات الإستخبارية والدبلوماسية الغربية وعلى رأسهم روسيا والصين وألمانيا بأن صداماً عسكرياً وشيكاً سيحصل قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي الحالي كنا قد تحدثنا عنه بالأمس في مقالة سياسية تم نشرها بعنوان [المنطقة على صفيحٍ ساخن] [وإيران مستعدة للحَرب] ورسالتها وصلت إلى واشنطن وتل أبيب، وشرحنا فيها كل مخططات الرئيس الخاسر دونالد ترامب والتي تقضي بإشعال حرب في المنطقة قُبَيل تسليم السلطة لخلفهِ جو بايدن في العشرين من جنيواري ٢٠٢١ القادم بهدف إرباكه وإشغاله عن الإهتمام بالقضايا الأميركية الداخلية من بطالة وركود إقتصادي والتصدي لجائحة كورونا عبر توريثة صراع دموي أصعب من حرب فيتنام.

♦ يبقى السؤال ماذا لو فعلها ترامب حسب التقارير التي تؤكد أنه مُصِر على الإقدام على هذه المغامرة العسكرية المجنونة والتي ستكون أكبر من أي ضربَة عادية، وأصغر من حرب؟ بقدَر ما تسمح له صلاحياته من دون الإضطرار للجوء إلى الكونغرس لأخذ موافقته حسب القانون.

♦ تتوزع القواعد العسكرية الأميركية حول إيران في عدة بلدان قريبة منها نبدأ من أفغانستان، تركيا، العراق، الكويت، قطر، الإمارات، السعودية، البحرين، سلطنة عُمان، إقليم كردستان، وأذربيجان.

🔖 من هذه البلدان مَن سيسمح لها بإستخدام أراضيها لشن عمليات حربية ضد أراضي الجمهورية الإسلامية ومنها مَن سيتحفظ ويمتنع عن ذلك كتركيا مثلاً حيث تتواجد أكبر قاعدة عسكرية أميركية فيها وهي قاعدة إنجرليك الجوية التي تحوي مقاتلات F35 المتطورة وتخزن واشنطن فيها صواريخ نووية؟

🔖 أما باقي الدوَل فلا تتجرَّأ واحدة منها على منع واشنطن من إستخدام أراضيها، لا بَل أن نصف هذه الدوَل ستشارك سراً في المعركة كالسعودية والإمارات والبحرين.

🔖 بينما ستشارك إسرائيل علناً.

♦ من المتوقع أن تنطلق الصواريخ الأميركية المُجَنحَة من نوع كروز وتوما هوك من على متن المدمرات وقاذفات الصواريخ والغواصات بإتجاه مواقع أكثر حساسية في إيران منها مراكز البحوث العلمية المتطورة والكبيرة جداً، وقسم سيضرب مصانع الصواريخ البالستية في حال تمكنت، وقسم سيتولى ضرب المفاعلات النووية التي تقع على الجانب البحري المقابل لدولة الإمارات المتحدة، تتبعها طلعات جوية متقطعة للمقاتلات الحربية المتطورة والني ستقصف قيادة القوات البحرية في بندر عباس تجنباً للإصابات وإلحاق الأضرار بها في حال توغلت في العمق الإيراني بسبب نشاط الدفاعات الجوية الإيرانية كمنظومات S300 ومنظومة باور 373 الإيرانية المتطورة جداً ومنظومة خرداد.

♦️ بنك الأهداف الأميركي ربما سيشمل ما بين الثلاثين والخمسين هدفاً داخل إيران ليس أكثر وينتظر الرد للرد؟ حتى لا تُعتَبر الضربات الأميركية شَن حرب يمنعه القانون من إعلانها لعدم صلاحيته بها بمفرده فيفرض أمر واقع يضطر الكونغرس تفويض الرئيس بإتخاذ خطوات سريعه لحماية العسكريين المرابطين في المنطقة واللذين يبلغ عددهم ما يزيد عن سبعون الف جندي بعد توريط البلاد فيها.

🛑 كيف ستتعامل إيران مع الضربات الأولى وكيف سيكون الرَد؟

🛑 المعلومات الواردة من الجمهورية الإسلامية وتحديداً من قيادة الحرس الثوري الإيراني تؤكد أن وحداتهم الصاروخية سترد على أي إعتداء قد يطال أراضيها أو مواقع الحرس الثوري أو أي شبر من البلاد وصَرَّحَ قادته أكثر من مَرَّة بأنهم على جهوزية تامة وأن قواتهم العسكرية على أتم الإستعداد لخوض حرب طويلة الأمد قد تشعلها أميركا وستعجز عن إيقافها بتوقيتها؟

♦️ وطبيعة الرد الإيراني ستكون كالتالي:

🔖 أولاً : تعامل الدفاعات الجوية مع الأهداف المعادية بسرعة كبيرة وبقوة وبمهنية عالية.

🔖 ثانياً : إنطلاق أول وجبَة من الصواريخ البالستية الدقيقة والمتطورة البعيدة المَدَى ذات الرؤوس الضخمة بإتجاه الكيان الصهيوني الغاصب تُقَدَّر بأكثر من 500 صاروخ ستستهدف المطارات الحربية والمدنية والموانئ والمفاعلات النووية ومحطات توليد الطاقة والمياه ووزارة الدفاع والكنيست والقطعات البحرية المنتشرة على إمتداد المتوسط والبحر الأحمر، ستليها وجبات أُخَرَى كل ساعة على أبعد تقدير كي لا يستطيع الكيان الصهيوني من التقاط أنفاسه.

♦ بموازاة أول وجبة صاروخية على الكيان تنطلق معها وجبات صاروخية مدمرة بإتجاه القواعد الأميركية في العراق والسعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين تترافق مع غارات مكثفة للطيران المُسيٍَر الإنتحاري،

♦️ وفي حال كان القرار كما تحدث سماحة السيد حسن نصرالله عن حرب شاملة مع كل المحور فأن الصواريخ الدقيقة ستنهال فوق رؤوس الصهاينة بالآلاف من لبنان وسورية والعراق وقطاع غزة بإتجاه فلسطين المحتله، بينما تتعامل قطعات ووحدات الفصائل العراقية المسلحة مع القواعد الأميركية الإثني عشر على أراضيها عن بُعد وعن قُرب؟ وأظن أن إقليم كردستان سيدفع الثمن الباهظ فيها بسبب عدائيته للجمهورية الإسلامية والحشد الشعبي وبسبب السماح بإستخدام أراضيه من قِبَل إسرائيل وأمريكا.

♦ هذا ليس تهويلاً هذا واقع المعركة إذا نشَبَت وستكون بداية نهاية القحط العربي الذي إستمر عقوداً سبعة عِجاف، وستبدأ البلاد تعيش عقوداً سبعة ثِمان بإذن الله.

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