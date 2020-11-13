التقارير

الحرب الناعمة الأمريكية على العراق في وسائل التواصل الاجتماعي


 

متابعة ـ عمار الولائي||

 

يشكل الشباب حوالي ٧٠٪ من المجتمع العراقي، ولذلك غالباً ما يستهويه الجانب العاطفي ويكون غالبية الشباب مشدوداً لأمور تتعلق بالعاطفة والجنس الآخر والكوميديا والنكات والموضا وغيرها، فتم الإيعاز لعملاء السفارة في العمل بإنشاءات گروبات بعدد بسيط وأخذ بعضها يبث فيه مشاهد غير أخلاقية وفضائح لفتيات مع شباب وبعضها أخذ يبث النكت و((التحشيش)) والشعر الساخر وكل ما هو جاذب للشباب وشيئاً فشيئاً ازداد عدد الشباب في الگروبات ليصل في الگروب الواحد ٢٠٠٠،٠٠٠ مليوني عضو، وهذا الرقم من الصعب الحصول عليه!

 

السؤال هنا: مليونا عضو من مختلف أنحاء العراق ماذا يمكن أن يفعلوا لو وُجِّهوا لشن حملة لتسقيط الدولة أو رمز من رموز السياسة والدين أو أي شخصية في المجتمع؟؟ كيف ستكون النتائج؟

 

إذن الهدف أكبر من موضوع گروب شبابي ترفيهي يبث الإباحية والنكات وغيرها... ماذا حصل بعد وصولهم إلى ٢٠٠٠،٠٠٠ مليونين؟

 

انتقلت لتُشكِّل تجمعات في وسط الشارع ليعرف الناس أنهم ليسوا تجمعا افتراضيا على الإنترنت فقط بل هم موجودون على الواقع أيضاً

 

وفجأة تحوّل الگروب فيما بعد إلى شبكة إعلامية News ((ممولة)) تبث الأخبار التي تريدها أمريكا وتخدم مشروعها وأهدافها، ومن الطبيعي أن هذه الشبكة الإعلامية تحتاج إلى مصورين ومعدين وأجهزة تصوير ووجود دائم ونشطاء وهذا كله متوفر بفعل الدعم الآتي من السفارة الأمريكية سيئة الصيت

 

‏إذن هو مشروع مخطط له سلفاً يبدأ من

 

🔴 إنشاء الگروب الشبابي ثم وصول مشتركي الگروب إلى أعداد بالملايين ثم يبدأ بتسقيط وشيطنة الحشد والمقاومة والمرجعية والثوابت والرموز المحترمة بطريقة تهكمية ساخرة ثم يتحول إلى صفحة إعلامية تخدم المشروع الأمريكي في العراق

 

أدناه أنموذج من الصفحات التي تعمل على صناعة رأي عام يخدم المشروع الأمريكي في العراق

 

🔹صفحة (شيعة العراق)

يديرها (8 من الاردن و1 من تركيا)

🔹 صفحة (اعلاميات العراق)

يديرها (3 من الاردن و1 امريكا و1 العراق)

‏🔹 صفحة (العراق الان)

يديرها (14 من الامارات ، 1 كندا، 1 السعودية)

🔹صفحة (العراق)

يديرها (9 من الاردن و1 من تركيا)

🔹صفحة (شؤون عراقية)

يديرها (7 من تركيا، 3 مصر، 1 كندا و1 العراق)

🔹 صفحة (تلفزيون العراق)

يديرها (4 من كندا و2 المانيا و1 الجزائر)

‏🔹 صفحة (البغدادية)

يديرها (8 من مصر و5 تركيا و1 العراق)

🔹 صفحة (نكت تحشيش)

يديرها (8 من الاردن و2 اسرائيل و2 فلسطين و1 المانيا و1 العراق و1 مصر و1 الامارات و4 مجهولين)

🔹 صفحة (دربونه)

يديرها (4 من الاردن و1 العراق و1 تركيا و1 الامارات و1 امريكا)

‏🔹 صفحة (العراقيين شعب العجائب)

يديرها (9 من الاردن و1 تركيا)

🔹 صفحة (بغداد)

يديرها 8 من الاردن و1 من تركيا)

🔹 صفحة (شبكة شكو ماكو)

يديرها ( 1العراق و1 امريكا)

🔹 صفحة (كلاوجي العراق)

يديرها (3 من مصر و2 الامارات و4 اسرائيل)

‏🔹 صفحة باسم (الخطوط الجوية العراقية)

يديرها (2 من اندنوسيا و1 النمسا و1 سوريا)

🔹 صفحة لعبة (بوبجي عرب)

يديرها (3 من اسرائيل و 1 الاردن و1 إسرائيل)

🔹 صفحة (البصرة)

يديرها مدير واحد من (بريطانيا)

🔹 صفحة (المربد)

يديرها (3 من العراق و 2 من بريطانيا)

‏🔹 صفحة (الشرقية)،

يديرها (9 من الامارات و 4 من الاردن)

🔹 صفحة (مظفر النواب)

يديرها (1 من اسرائيل و1 تايوان)

🔹 صفحة (بغداد موديل)

يديرها (2 من بلجيكا و1 العراق)

🔹 صفحة (البشير شو)

يديرها (2 من المانيا و2 الاردن و2 العراق و1 تركيا)

‏🔹 صفحة (الاعظمية نيوز)

يديرها (4 من العراق و4 تركيا و3 الاردن و1 امريكا و1 فنلندا)

🔹صفحة (العراق الان)

يديرها (20 من الاردن و7 مصر و6 العراق و 1 الهند)

🔹صفحة (هموم عراقية)

يديرها (3 من هولندا و1 العراق)

🔹 صفحة (قناة_الفلوجة)

يديرها ( 8 من تركيا و2 الاردن)

‏🔹 صفحة (ستيفن نبيل)

يديرها (3 من امريكا و3 العراق و2 لبنان)

 

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