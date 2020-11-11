التقارير

عندما تعود آذربايجان"سوفياتية" وارمينيا الى بيت الطاعة..!


 

محمد صادق الحسيني ||

 

بعيداً عن كلام الاعلام واستعراض الشاشات...

اتفاق قره باغ الثلاثي بين موسكو وباكو ويريفان ،

ليس هو الانجاز الذي كانت ترمي اليه آذربايجان تماماً لكنه الهزيمة المرة الاكيدة لتركيا العثمانية الاطلسية المتغطرسة وارتياحاً واسعاً لايران ، ونجاحاً باهراً لروسيا...

هذه هي خلاصة ما حصل من توافق بين قادة روسيا وارمينيا وآذربايجان في الساعات الماضية حول قره باغ ،

فوقف القتال في القوقاز الجنوبي سيفضي عملياً حسب مصادر وثيقة الصلة بالنزاع الى ما يلي:

١- استرجاع الاذربايجانيين لاراضيهم المحتلة منذ نحو ٣٠ عاماً.

٢- عودة نحو مليون مهجر اذربايجاني الى بيوتهم واوطانهم.

٣- استعادة قره باغ لموقعها كاقليم خاص داخل اذربايجان كما كان منذ عهد ستالين .

٤- عودة ارمينيا الى بيت الطاعة الروسي بعد ان حاولت عبر نفوذ غربي امريكي ان تخرج من الفضاء الروسي على الطريقة الجورجية.

٥- خروج اردوغان الاطلسي من الفضاء الروسي القوقازي بخفي حنين.

٦- تحصين الروس لسلطات نفوذهم العميقة اصلا في اذربايجان سواء في اركان القيادة العسكرية الاذربايجانية او من خلال السيدة مهربان زوجة علييف ونائبة الرئيس المعروفة بميلها الروسي المعتق.

٧- تحصين النفوذ الروسي في عالم الطاقة القوقازي من خلال مشروع ربط الغاز التركماني الذي اشترته موسكو بخط الغاز الاذربايجاني الذي يمر من جورجيا وعلى تخوم حدود ارمينيا الشمالية.

٨- استعادة روسيا لموقعها المركزي في مجموعة بلدان حوض الخزر( بحر الخزر او بحر قزوين ) كطرف اساسي ومؤثر بالشراكة مع ايران.

٩- اعادة الزخم لعلاقاتها الاستراتيجية مع ايران بعد ان ساهمت في اطفاء نار الغدر واحتمالات العدوان على الامن القومي الايراني من بوابة اللعب بالصراع العرقي على حدودها الشمالية.

١٠- تأديب تركيا وتقليم اظافرها في اذربايجان من خلال العمل الفعلي والجاد على جدولة خروج مستشاريها وقواتها من باكو ومعها المستشارين الاسرائيليين و كل ما استقدم من رجال عصابات ارهابية الى منطقة النزاع .

كل ذلك سيحصل من خلال وجود عسكري روسي سيبدأ بالاف المراقبين الروس ومئات المدرعات ولا يعلم مدى حجمه المستقبلي الا الله والراسخون في علم الفضاء السوفياتي .

لقد صبرت موسكو كثيرا على قيادة يرفان التي حاولت التمرد على الفضاء الروسي

وصبرت اكثر على قيادة باكو وحليفها التركي المستجد والدخيل على الفضاء الروسي في القوقاز منذ ان حسمت معارك الحرب العالمية الثانية طبيعة هذا الفضاء الاستراتيجي.

كما استطاعت موسكو ان تعمل بتؤدة وبخبرة عالية امنية وعسكرية وسياسية وديبلوماسية اكتسبتها من الميدان السوري ، ان تؤمن ظهرها بالحليف الايراني وتمنحه جائزة ترضية في حدوده الشمالية دون ان يخوض حرباً مكلفة لاجل ذلك في القوقاز.

ومسك الختام كان عملها الدؤوب والحثيث لتحضير كل ذلك بعيداً عن الواجهة المحتدمة للصراع  من  اجل اقتناص اللحظة الاستراتيجية العالمية لفرض التسوية الاقليمية لهذا الصراع الناري والعدو الامريكي في لحظة انشغال وانهماك في استحقاقاته الانتخابية وتداعياتها التي جعلته يتخبط في مستنقع اللامعقول والشلل الاستراتيجي.

درس لكل من يريد ان يعتبر كيف يتم حسم معركة كبرى مفروضة عليه، دون اطلاق رصاصة واحدة ، اللهم عدا الطوافة العسكرية التي سقطت قرباناً للاعلان عن الصفقة..!

هي السنن الكونية والاقدار يحصد نتائجها من يتقن السباحة في بحرها.

بعدنا طيبين قولوا الله



اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عندما تعود آذربايجان"سوفياتية" وارمينيا الى بيت الطاعة..!
من هو وزير دفاع الأيام الأخيرة لترامب؟!
المنطقة الى اين..في ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية؟!
واشنطن بوست : هزيمة ترامب ضربة للديكتاتوريات والمستبدين في الخليج والعالم
امريكا ايران في عين العاصفة
على هامش مهرجان أفلام المقاومة الدولي
مراكز صناعة القرار الأمريكي وصراع الاستراتيجيات مع الجمهورية الإسلامية
بايدن القادم إلى الشرق الأوسط: "كابوس" لـ بن سلمان ومشكلة لأردوغان
الواشنطن بوست : رغم خسارة ترامب الانتخابات الا ان غضبه واضطرابه مازال قادرا على التسبب بمخاطر للامن القومي الامريكي
ماذا تخبى السياسة "الأمريكية" للشعوب العربية والإسلامية في ظل حكم المنتخب "بايدن"
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.16
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك