التقارير

من هو وزير دفاع الأيام الأخيرة لترامب؟!

83 2020-11-11

 

متابعة ـ سرى العبيدي||

 

من هو كريستوفرميلر( الذي لايقول لا لترامب)  وزير الدفاع الامريكي الجديد بالوكالة

- في 10 أغسطس 2020، أدى ميللر اليمين الدستورية ليكون المدير السابع للمركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب، وشغل مؤخرًا منصب نائب مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب.

- عمل ميلر في الفترة من 2018-2019 كمساعد خاص للرئيس والمدير الأول لمكافحة الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود في مجلس الأمن القومي الامريكي المسؤول عن صنع السياسات على المستوى الاستراتيجي وتنفيذها ، ودعم القيادة العليا لمجلس الأمن القومي والبيت الأبيض.

- خدم المخرج ميلر في الجيش الأمريكي من 1983-2014. بدأ حياته العسكرية كجندي مشاة مجند في احتياطي الجيش عام 1983 وخدم أيضًا في مقاطعة كولومبيا بالحرس الوطني كشرطي عسكري. تم تكليفه برتبة ملازم شرطة عام 1987. في عام 1993، انتقل إلى القوات الخاصة. شارك ميلر في العمليات القتالية الأولية في أفغانستان في عام 2001 و.. ا..ح..ت..ل..ا..ل العراق في عام 2003 مع مجموعة القوات الخاصة الخامسة (المحمولة جوا)، بالإضافة إلى العديد من عمليات النشر اللاحقة في كلا الميدانين. كما أنه يتمتع بخبرة واسعة في العمليات الخاصة المشتركة بين الوكالات الأمريكية.

- بعد تقاعده، عمل ميلر كمتعهد أمني دفاعي، حيث قدم الخبرة السرية في العمليات الخاصة والاستخبارات مباشرة إلى وكلاء وزارة الدفاع للاستخبارات والسياسة.

- حصل ميلر على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة جورج واشنطن عام 1987؛ حاصل على درجة الماجستير في الآداب في دراسات الأمن القومي من الكلية الحربية البحرية، وتخرج من الكلية البحرية للقيادة والأركان، وكذلك الكلية الحربية للجيش، ويعيش في فيرجينيا مع زوجته ولديهما ثلاثة أطفال كبار

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