التقارير

امريكا ايران في عين العاصفة


 

محمد صادق الحسيني||

 

v    مصادر اوروبية في دولة عظمى: امريكا ايران في عين العاصفة

 

حول ما يشاع عن احتمال قيام الرئيس دونالد ترامب بتوجيه ضربة امريكية لايران  في المرحلة الانتقالية للسلطة في امريكا..!

تقول المصادر :

ان هذا تم طرحه من قبل ترامب بالفعل مما اثار جدلاً واسعاً في دوائر البنتاغون ورفضاً اكيداً من جانب وزير حربه اسبر.

في هذه الاثناء تم ابلاغ الادارة الامريكية برسالة ايرانية شديدة اللهجة وحازمة قام بنقلها للادارة الامريكية كلا من روسيا والمانيا ، بان اي حماقة سترتكب في هذا الاتجاه سيعني هجوماً سريعاً وقوياً غير مسبوق ضد الكيان الاسرائيلي ما  قد يعني نهاية القاعدة الامريكية المتقدمة على اليابسة الفلسطينية المسماة ب " اسرائيل" مرة واحدة والى الابد.

ما دفع دوائر ترامب الى استبدال الخطة الانفة الذكر بخطة اخرى تقضي بالتخطيط لشن هجوم سيبراني على منشآت حيوية والقيام باغتيالات في كل من ايران ولبنان والعراق واليمن..!

هذه الخطة ايضاً رفضها وزير الحرب الامريكي منبهاً لخطورة تداعياتها على سلامة الجيوش الامريكية في المنطقة ، ما دفع ترامب لاقالته فوراً .

( وهنا بالضبط يمكن فهم وادراك ما قصده الوزير اسبر معلقاً على اقالته بانه لم يكن من النوع الذي يقول لسيده نعم سيدي...!)

تضيف المصادر ان المهة الجديدة هذه اوكلت لاليوت ابرامز المبعوث الامريكي الخاص بايران ، والذي قام فوراً بمناقشتها مع وزير خارجية ترامب اي بومبيو والذي يستعد لزيارة تل ابيب وكلاً من الرياض وابوظبي لمناقشة تفصيلاتها مع ما قيادات هذه الكيانات...

يختتم المصدر

 بالمقابل فان خطة المسعور ترامب  ورجله المتهور بومبيو كما تقول مصادر عليا في المحور  هي الاخرى ستصطدم بعقبات كبيرة جداً (دونها فرط القتاد) اهمها ارادة محور المقاومة وقراره الحازم والاكيد بالرد المشترك والشديد على الامريكيين وعملائهم في كل المنطقة ما يجعلهم يخرجون جميعاً من المشهد هذه المرة وليس فقط سيدهم ترامب..!

ان غداً لناظره قريب

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