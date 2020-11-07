التقارير

ماذا يعني المجمع الأنتخابي..وهل ينفرد به النظام الأمريكي؟!

63 2020-11-07

 

متابعة ـ عمار الجادر ||

 

فكرة المجمع الانتخابي نظام لاينفرد به النظام الانتخابي الامريكي فهناك نفس الافكار لكن بتغيرات في العملية ولكن الملفت والمنفرد به النظام الامريكي هو ان اعضاء المجمع بلا صلاحيات بلا رواتب بلا امتيازات

من امثلة المجمع الانتخابي

*ايران في مجلس الخبراء فهذا المجلس ينتخبه الشعب وهو ينتخب قائد الثورة الاسلامية حسب الدستور الايراني . لكن اعضاء المجلس والمجلس له صلاحيات تتعدى الانتخاب وقد تتجاوز صلاحيات مجلس الشورى

* الاتحاد السويسري فالناخب يختار اعضاء الاتحاد واعضاء التحاد يختارون سبعه اعضاء والاعضاء السبعة يختارون رنيس لهم لمده سنه فقط وايضا لهم صلاحيات

* السعودية هيئة البيعة التي تختار الملك. و ولي العهد من ال سعود حصرا وهم بلا انتخاب لكنه يطلق عليه مجمع انتخابي

* الفاتيكان يقوم الكرادلة باختيار البابا الذي هو رئيس دولة الفاتيكان اضافة الى سلطته الروحية والدينية

مع ان الكرادلة ليست لهم صفه حكومية بالاغلب

* الاتحاد السوفيتي .مجلس السوفيت الاعلى الذي كان يختار رئيس الاتحاد السوفيتي السابق وهم بالاغلب اعضاء الحزب الشيوعي السوفيتي .

*العراق مجلس قيادة الثورة الذي يتم انتخابهم من حزب البعث العربي الاشتراكي والذي بدورهم يختارون رئيس مجلس قيادة الثورة لقيادة البلد وهنا المجمع الانتخابي مكون من حزب واحد فقط

* سوريا مجلس قيادة الثورة اللذين يختارون رئيس مجلس قيادة الثورة وهم ايضا من اعضاء حزب البعث فرع سوريا ،

* سلطنة عمان وهم العائلة الحاكمة اللذين يختارون السلطان .

حتى الاحزاب يمكن ان تنطبق عليها مواصفات المجمع الانتخابي لانهم يقومون باختيار قائد الحزب الذي يمثلهم ويقودهم بعد حصولهم على اختيار اعضاء الحزب من القاعدة العامة .

هناك امثلة اخرى قديمة كما حدث في العهد الراشدي في الدولة الاسلامية بعد وفاة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واختياره لعدد محدد من الصحابة الاختبار خليفه

لكن اكثر تجربه متطابقة تماما  مع النظام الامريكي هو اختيار مرجع المذهب الشيعي فالمرجع يتم اختياره بناء على اراء اهل الخبرة وهم من يمثل اعضاء المجمع

اللذين يشيدون بالمرجع ويعترفون باعلميته وافضليته بين اقرانه من الفقهاء والمراجع مما يولد شيوع مفيد  للاطمئنان ويتم بذلك اختياره كمرجع للشيعة

وهولاء ليست لهم صفة رسمية او منصب او امتيازات او سلطة . فرق واحد بين الامرين ان اهل الخبرة غير منتخبين .

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