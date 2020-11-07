التقارير

البصريون غير مرحبين بزيارة السيد الكاظمي، ولا يعقدون أي أمل عليها..


    تحقيق إياد الإمارة ||   ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٠   ▪ انتقد عدد من البصريين الزيارات التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء الحقوقي مصطفى الكاظمي إلى محافظة البصرة وأعتبروها إنها "إستعراضية" وهي غير مجدية وليس لها علاقة بالأزمات التي تعيشها هذه المحافظة التي تزدحم فيها الثروات وتعيش محرومة في ظروف قاهرة وبميزانيات لا تتناسب مع إستحقاقاتها وحجم الضرر فيها.   ▪ السيد كاظم الموسوي يرى "إن على الكاظمي إنهاء أزمة إيقاف الرواتب وتسديدها إلى الموظفين الذين حُرموا من معاشاتهم في هذه الحكومة" المهندس عباس الديراوي يقول: "زيارات السيد الكاظمي هي محاولات لذر الرماد في العيون، وهي زيارات إستعراضية فارغة" زينب التميمي معلمة في إحدى مدارس مركز المحافظة علقت بالقول:"على الكاظمي أن يطلع على مشاكل الناس عن كثب ويتوقف لحل هذه المشاكل ولا يقوم بزيارات ليست مفيدة وغير مجدية" المحامي أزهر الكعبي قال:"الكاظمي لا يكترث لهموم الناس ومشاكلها، ونريد أن نسأله عن إنجازاته في الحكومة طوال الفترة السابقة؟!"   ▪ متظاهرون على الطريق المؤدي إلى مطار البصرة حاولنا الإستفسار منهم عن سبب تظاهرهم في هذا المكان فكان ردهم أنهم يريدون أن يوصلوا صوتهم الغاضب إلى السيد الكاظمي الذي لم يلتفت إلى معاناة البصريين وليس في نيته ان يلتفت لها.  نبيل ومو خريج كلية الزراعة يبحث عن فرصة عمل في مدينة البترول الغنية التي يعيش بعض أبنائها تحت مستوى خط الفقر.  ورائد يقول:"أريد أن اسأل السيد الكاظمي، لماذا يوقف رواتب الموظفين في مثل هذا التوقيت بالذات؟"  جواد الصيمري يقول:"نحن نتظاهر بسلمية من أجل حقوقنا ولا نريد إثارة الشغب لكي نحصل على مناصب"  عباس خيري يتسائل عن فائدة زيارة السيد الكاظمي إلى البصرة "إذ لم نرَ أي فائدة من زيارته السابقة" خالد الغانم يقول:"السيد الكاظمي لم يقم بأي تغيير و أحوالنا من سيء إلى أسوء"    ▪ صباح اليوم بعد زيارة السيد الكاظمي إلى البصرة كانت لنا جولة في سوق العشار في مركز المحافظة ووجدنا أن أغلب المواطنين غير مكترثين لهذه الزيارة ولم يتابعوا أخبارها.  باسم وهو بقال في خضارة العشار يقول:"السوگ واگف محد يبيع ومحد يشتري، الناس ما عدها فلوس لأن ما مستلمة رواتب!" أم مهدي بائعة سمك تقول:"الكاظمي طينها علينا وخلانا حاطين ادينا على خدودنا"  أما الحاج خير الله يقول:"حال الناس لا يسر والسوق يعاني من ركود لم نعهده من قبل، والسبب هو عجز الحكومة عن تسديد رواتب الموظفين"
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