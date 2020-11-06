محللون للشان الامريكي : ترامب سيعلن الحرب في حال عدم فوزه بالانتخابات واعلان ولايات امريكية الانفصال

اكد محللون سياسيون للشان الامريكي ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيعلن الحرب في حال عدم فوزه بالانتخابات الامريكية التي جرت اول امس

وقالوا ان ترامب لن يقبل بهزيمته ابدا وسينشر مليشياته في شوارع امريكا وسيولد ذلك انقساما كبيرا في الشارع الامريكي ومن المحتمل ان تتفكك الولايات المتحدة الامريكية الى دول سيما وان دعوات كثيرة سابقة قد انطلقت من بعضها وخاصة كاليفورنيا التي تتطلع للانفصال

وتطفو هذه النزعة التاريخية الانفصالية لدى بعض الولايات الأمريكية، من خلال أفواه بعض الجماعات القومية الغاضبة من أنظمة الضرائب وتغوّل السلطة المركزية، ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تسمح بنشاط هذه الحركات الانفصالية على المستوى السياسي والشعبي، وحتى إنشاء مجموعات مسلحة في بعض الحالات، إلا أنه يستبعد التعاطي معها إذا ما اتخذ الأمر منحى جديًا.

كما ان الاسكا هي الاخرى تريد الانفصال ففي عام 1984، تأسس "حزب استقلال ألاسكا" الطامح إلى تأسيس دولة مستقلة في ولاية ألاسكا الأمريكية، ومنذ ذلك الحين وهو يعمل سياسيًا وشعبيًا على تعزيز الحضور القومي وسط ساكني الولاية، حتى كاد يشرع في عمل استفتاء شعبي رسمي عام 2006 لسكان ألاسكا، حول قضية الانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية، لولا تدخل المحكمة العليا التي أعلنت حينها أن الانفصال غير قانوني ولم تسمح بإجرائه.

وتمكنت الحركات الانفصالية في ألاسكا عام 2009 من جمع ما يقرب من 200 ألف توقيع يطالب بالانفصال، كان معظمهم من الجمهوريين، وهو رقم يفوق الحد الأدنى القانوني المحدد بـ25 ألف توقيع للنظر إليه بعين الاعتبار من قبل البيت الأبيض، كما أصدر ناشطو الولاية عام 2015، بيانًا موجهًا إلى جنيف، يطلبون فيه مساعدة المجتمع الدولي في إجراء استفتاء لتقرير المصير، مضيفين أن "أمريكا انتهكت مبادئ الأمم المتحدة واستولت على ألاسكا وجزر هاواي عن طريق الخداع"، على حد قولهم.

وألاسكا هي ولاية منفصلة عن بقية أراضي الولايات المتحدة، تقع شمال غرب كندا، اشترتها الكونفدرالية الأمريكية من روسيا القيصرية سنة 1867، مقابل سبعة ملايين و200 ألف دولار، وتم اعتمادها رسميًا كولاية في الثالث من كانون الثاني/يناير 1959، ولا يزال بعض سكانها حتى اليوم يطالبون بعودة منطقتهم إلى سيادة روسيا.

والولاية الاخرى هي تكساس التي تحمل جذورًا انفصالية دفينة، إذ كانت في الأصل جمهورية مستقلة في الفترة ما بين 1836 و1845، قبل أن تلتحق اختياريًا بالولايات المتحدة الأمريكية لتصبح الولاية 28، ثم في عام 1861 أعلنت انفصالها عن الولايات المتحدة، لتعود مجددًا إلى سيادة الحكومة الاتحادية بعد الحرب الأهلية الأمريكية.

ومنذ عام 1980 نشأت حركة "جمهورية تكساس" التي تسعى إلى أن تصبح ولاية تكساس دولة مستقلة كما كانت في السابق، ولا تزال إلى اليوم تعمل شعبيًا وسياسيًا على الانفصال، وكان زعيم الحركة القومية دانيال ميلر قد صرح قائلًا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن "الحركة تهدف إلى إعادة إطلاق حملتها خلال الدورة الانتخابية القادمة في 2018، بمساندة من التصويت البريطاني".

وطرح ريك بري، عمدة تكساس السابق قضية الانفصال في إحدى اجتماعات الحزب الجمهوري، قائلًا إنه عندما انضمت تكساس إلى الولايات المتحدة في عام 1845، "كانت إحدى الشروط التي تم الاتفاق عليها أنه في أي وقت أردنا، نستطيع أن نخرج من هذا الاتحاد".

هذا وتُعد تكساس ثاني أكبر ولاية في الولايات المتحدة من حيث المساحة والسكان، وتشتهر بثقافة رعاة البقر، إذ كانت في بداياتها بعد انفصالها عن المكسيك منطقة مشهورة بتجارة الماشية.

اما ولاية كارولاينا الجنوبية فكانت أول المنسحبين من اتحاد الولايات الأمريكية، بعد انتخاب أبراهام لينكولن لرئاسة الجمهورية الأمريكية، فخشي الجنوبيون من أن يصدر الرئيس الجديد قرارًا بإلغاء الرق، ما قاد الولايات الجنوبية بقيادة كارولاينا إلى إعلان الانسحاب، وإنشاء حكومة كونفدرالية معارضة للحكومة الاتحادية في الشمال، لتندلع حرب أهلية بين الشمال والجنوب عام 1861، انتهت في الأخير بانتصار الشماليين واسترجاع الاتحاد.

وتنشط مجموعة انفصالية في كارولاينا الجنوبية، تدعى "جمهورية باملتو الثالثة"، كناية على حاجة الولاية الجنوبية إلى استرجاع الجمهورية لمرة ثالثة، بعد أن أعلنتها في 1776، ومرة أخرة في سنة 1860، إلا أنها فشلت في الحفاظ عليها.

وكانت ولاية كارولاينا الجنوبية واحدة من 13 مستعمرة ظلت تحت الحكم الإنجليزي حتى قيام الثورة الأمريكية، ونشأة دولة الولايات المتحدة الأمريكية، لتنضم الولاية للاتحاد الأمريكي عام 1788 كثامن ولاية.

اما ولاية فيرمونت فعلى الرغم من انها أصغر الولايات الأمريكية مساحةً، وثاني أصغر ولاية من ناحية عدد السكان، إلا أنها هي الأخرى تعرف نزعة انفصالية، إذ كانت في الأصل جمهورية تحت الوصاية البريطانية عام 1777، قبل أن تنضم إلى الولايات المتحدة عام 1791، ومنذ ذلك الحين تتطلع إلى الانفصال والعودة إلى وضعها القديم.

"جمهورية فيرمونت الثانية"، هي إحدى الحركات الانفصالية في فيرمونت، تشكلت سنة 2010، وتقدم نفسها كشبكة فكرية مناهضة لاستبداد الشركات الأمريكية والحكومة، تحت اسم "المواطنين السلميين"، وتسعى هذه الشبكة للحصول على استقلال فيرمونت مرة أخرى، من خلال الطرق السلمية.

وعقد نشطاء هذه الحركة سنة 2005 "مؤتمر استقلال فيرمونت"، وهو أول تجمع موسع یبحث قضية الانفصال عن الولايات المتحدة، وتتميز هذه الحركة عن باقي المجموعات الانفصالية في الولايات الأخرى، كونها مجموعة ليبرالية تهتم بالحريات والمشاركة الديموقراطية أكثر مما هي ذات نزعة قومية.