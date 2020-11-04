التقارير

حتى الآن.. بايدن يتقدم على ترامب في الانتخابات الأميركية


يتقدم المرشح الاميركي الديمقراطي جوبايدن على المرشح الجمهوري دونالد ترامب بعدد من الولايات حتى الآن في فرز الاصوات الخاص بالانتخابات الاميركية.

أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن، بـ223 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 174 صوتا بالمجمع للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، حسب أسوشيتدس برس.

وقال نائب مدير حملة جو بايدن على تويتر إن الديمقراطيين سينتصرون في السباق الرئاسي، في حين قالت مراسلة الجزيرة إن مصادر في البيت الأبيض أكدت أن ترامب سيتحدث في وقت لاحق، كما أكد مسؤولون في حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن إنه من المتوقع أن يلقي بيانا الليلة.

وتظهر النتائج الأولية فوز ترامب بولايات فلوريد (29 صوتا في المجمع الانتخابي)، أوهايو (18 صوتا في المجمع الانتخابي)، وولاية أيوا (6 صوتا في المجمع الانتخابي)، كما تظهر النتائج الأولية فوز بايدن بأصوات ولاية هاواي (4 صوتا في المجمع الانتخابي).

جاء ذلك إثر فوز بايدن بولايات هي فيرمونت وفرجينيا وكناتيكت وديلاوير وإلينوي وماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي ورود آيلاند ونيو ميكسيكو ونيويورك ومقاطعة كولومبيا وكولورادو ونيو هامبشاير وكاليفورنيا وأوريجون وواشنطن وهاواي ومينسوتا.

مقابل فوز ترامب بولايات أخرى هي فلوريدا كنتاكي وويست فرجينيا وساويث كارولاينا وألاباما وميسيسيبي وأوكلاهوما وتينيسي وأركنساس وإنديانا ونورث داكوتا وساوث داكوتا ووايومنغ ولويزيانا ونبراسكا وكنساس وميسوري وإيداهو وأوتاه.

والنتائج حتى الآن ليست مفاجأة؛ إذ يعد بايدن قويا جدا في الولايات التي سارت لصالحه، كما أن ترامب قوي في الولايات التي فاز بها.

وبذلك، ضمن بايدن 213 صوتا في المجمع الانتخابي هي حصة ولايات: فيرمونت (3) وفرجينيا (13) وكناتيكت (7) وديلاوير (3) وإلينوي (20) وماريلاند (10) وماساتشوستس (11) ونيوجيرسي (14) ورود آيلاند (4) ونيو ميكسيكو (5) ونيويورك (29) ومقاطعة كولومبيا (3) وكولورادو (9) ونيو هامبشاير (4) وكاليفورنيا (55) وأوريجون (7) وواشنطن (12).

بينما حصد ترامب 113 صوتا بالمجمع هي حصة ولايات: كنتاكي (8) وويست فرجينيا (5) ساويث كارولاينا (9) وألاباما (9) وميسيسيبي (6) وأوكلاهوما (7) وتينيسي (11) أركنساس (6) وإنديانا (11) ونورث داكوتا (3) وساوث داكوتا (3) ووايومنغ (3) ولويزيانا (8) ونبراسكا (4) وكنساس (6) وميسوري (10) وإيداهو (4).

اعلان

وتظهر استطلاعات الرأي، سواء تلك التي أجريت على الصعيد الوطني، أو تلك التي أجريت على صعيد الولايات الحاسمة (الولايات المتأرجحة) أن بايدن، يملك حظوظا واسعة.

إلا أن المفاجآت تبقى منتظرة، خاصة أن استطلاعات الرأي عام 2016 كانت تميل نوعا ما للديمقراطية هيلاري كلينتون، لكن الجمهوري دونالد ترامب هو من فاز في النهاية.

ترامب يتقدم بولايات رئيسية

ويتقدم حتى الآن المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب على منافسه جون بايدن، في ولاية تكساس، وذلك بعد فرز أكثر من 85% من أصوات الناخبين فيهما.

وبحسب أرقام شبكة فوكس نيوز، فإن ترامب تقدم على بايدن في ولاية أوهايو بفارق كبير بعد فرز 87% من الأصوات بالولاية.

كما حصل المرشح الجمهوري على 50% في ولاية نورث كارولينا، مقابل 48.8% لبايدن، وذلك بعد فرز 92% من أصوات الناخبين.

وتتمتع الولايتان بعدد كبير من الأعضاء في المجمع الانتخابي الذي يتم من خلاله انتخاب الرئيس، بمقدار 18 و15 صوتا لكل ولاية على التوالي.

كما اقتنص ترامب حتى الآن ولايات رئيسية أخرى، مثل فلوريدا (تم فرز 91% من الأصوات) وتكساس (فرز 73%) اللتين لديهما 67 من أصوات المجمع الانتخابي.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنه من المبكر حسم الأمر بالنسبة لأصوات الناخبين لأن الكثير من الأصوات لم تفرز بعد في عدد من الولايات، ولكنها أكدت أن حزبها يمكنه القول إنه حافظ على أغلبية في مجلس النواب

وأكدت أنه لم يتم احتساب مليوني صوت في ولاية فرجينيا حتى الآن.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حتى الآن.. بايدن يتقدم على ترامب في الانتخابات الأميركية
اليمن/الإعلان المشترك دلائل ومساعى أممية لعديد السيناريوهات القادمة!! 
نحن والانتخابات الاميركية 
ترامب وبايدن كلاهما من عبيد الدولار واسرائيل
مصر والاردن وليس الصين! ولماذا الان؟
الصواريخ مُقابل الذهب..!
لماذا تتوقع إسرائيل فوز ترامب؟ ولماذا تريد دول الخليج فوز ترامب
تعرف على المواد القانونية التي خالفتها الحكومة بتأخيرها صرف الرواتب
الاخطر من داعش..!
لماذا أقيم مهرجان افلام المقاومة 16 على مرحلتين؟!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك