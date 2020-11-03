التقارير

ترامب وبايدن كلاهما من عبيد الدولار واسرائيل


 

متابعة ـ جدل فاضل الصحاف||

 

·        ركزوا معي الكاتب امريكي قح...!

 

·        تأملات في الدولة الأمريكية العميقة و مجموعة الخزر السرية أو ما تسمى "اسرائيل".

 

كتب جوناس أليكسس**  "Veterans Today"يسأل أوبراين بطل الرواية وينستون سميث: "هل هذا هو رأيك ، أن للماضي وجود حقيقي؟"أوبراين ، أحد الخصوم الرئيسيين في عمل جورج أورويل الكلاسيكي 1984 ، يدين ونستون لأنه لم يكن "ميتافيزيقيًا" لأن ونستون لم يكن قادرًا على التفكير في معنى الوجود. قال أوبراين: "أنت لست ميتافيزيقيًا يا ونستون". "حتى هذه اللحظة لم تفكر أبدًا في المقصود بالوجود."من الواضح أن أوبراين ، الذي اتضح أنه جزء من "الأخ الأكبر" ، يطرح قضية دائمة هنا، قضية يبدو أنها تلقى صدى مع الكثير من عصرنا الحالي. المنطق هنا بسيط جدًا: إذا فشل الشخص في فهم الماضي ، فستكون حياة الشخص عقيمة فلسفيًا وسياسيًا وفكريًا. وكما قال الكاتب الشهير جورج سانتايانا في مطلع القرن العشرين ، "أولئك الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بتكراره". [1]يتابع أوبراين: "سأصيغها بدقة أكبر". "هل الماضي موجود بشكل ملموس، في الفضاء؟ هل يوجد في مكان ما أو مكان ما، عالم من الأشياء الصلبة، حيث لا يزال الماضي يحدث؟ " كانت إجابة ونستون السريعة: "لا".ينتقل أوبراين ليحاصر ضحيته بهذا السؤال المحمّل: "إذن أين يوجد الماضي، إن وجد؟" جواب ونستون هو أن الماضي موجود "في السجلات. إنه مكتوب". يرد أوبراين في النهاية، "نحن ، الحزب ، نتحكم في جميع السجلات ، ونتحكم في كل الذكريات. ثم نتحكم في الماضي ، أليس كذلك؟ "[2]منطق أوبراين هو أنه إذا لم يكن الواقع مستقلاً عن العقل البشري ، وإذا كان الحزب يسيطر على العقل البشري ، فإن ذلك يعني حتمًا أن الحزب يتحكم في الواقع. هذه حجة منطقية صحيحة ، لكنها لا يمكن أن تكون صحيحة إلا إذا كانت الفرضية القائلة بأن الحقيقة ليست مستقلة عن العقل البشري صحيحة.لذا فإن السؤال الأساسي هنا هو: هل المقدمة صحيحة؟ هل هناك حقيقة موضوعية للماضي؟ هل يمكن التحقيق في الماضي بدقة ودقة؟ هل هناك شيء يسمى "شرطة الفكر" ، أي مجموعة أو منظمة مهتمة بمعاقبة الناس على طرح أسئلة ميتافيزيقية حول ما حدث في الماضي؟لقد استكشفنا العديد من هذه القضايا في العديد من المقالات. ولكن الأمر المحوري هنا هو أن "شرطة الفكر" الحالية ستكون سعيدة إذا لم يتذكر أحد الماضي. في الواقع ، إنهم يعملون بجد لإغراق الكثير من وسائل الإعلام والنظام السياسي بأكمله بالخدع والافتراءات والأكاذيب المتعمدة.خذ على سبيل المثال هذه الانتخابات الأخيرة. ما الذي يجب أن يسأله مواطنونا الأمريكيون من المرشحين للرئاسة؟ ما الذي يجب أن نبحث عنه كأميركيين؟ حسنًا ، بسيط جدًا: لا نريد حروبًا دائمة في الشرق الأوسط. لا نريد أن تكون أمريكا دمية في يد النظام الإسرائيلي. لا نريد معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية.هذه القضايا حاسمة للغاية بالنسبة لما تصوره الآباء المؤسسون، ويمكننا أن نقول بشكل قاطع أن الآباء المؤسسين كانوا محقين في الهدف عندما أعلنوا بشكل مستقل أن التشابكات الأجنبية ستجر أمريكا إلى حفرة. لقد تجاهل سياسيونا الحاليون هذا التحذير تمامًا.خذ على سبيل المثال جورج دبليو بوش، الذي كان دمية كاملة في يد النظام الإسرائيلي، الذي أخذنا جميعًا إلى العراق، والذي تقاعد وأصبح يبيع كتباً على شاكلة "Decision Points". ماذا أنتج العراق؟ مرة أخرى، لقد استكشفنا هذه القضايا في الماضي. كما قال رون بول مؤخرًا:لقد أظهر لنا نشر "يوميات حرب العراق" مدى وحشية الهجوم الأمريكي على العراق. لقد أخبرتنا حقيقة الغزو والاحتلال الأمريكي لذلك البلد. لم تكن هذه حرب دفاع ضد أمة تهددنا بأسلحة الدمار الشامل. لم يكن هذا تحرير البلاد. لم نكن "نجلب الديمقراطية" إلى العراق."لا ، لقد أظهر لنا إصدار ما يقرب من 400 ألف تقرير ميداني سري للجيش الأمريكي بتفاصيل قذرة أن الهجوم الأمريكي كان حربًا عدوانية قائمة على الأكاذيب حيث قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين.علمنا أن الجيش الأمريكي يصنف أي شخص قتلوه في العراق على أنه "مقاتل من الأعداء". علمنا أن أكثر من 700 مدني عراقي قُتلوا بسبب "القيادة على مقربة شديدة" من إحدى المئات من نقاط التفتيش العسكرية الأمريكية **  بما في ذلك الأمهات الحوامل اللائي يهرعن إلى المستشفى."علمنا أن العسكريين الأمريكيين قاموا بشكل روتيني بتسليم" المعتقلين "إلى قوات الأمن العراقية حيث يتعرضون للتعذيب والقتل في كثير من الأحيان ...في حرب العراق عاقبنا من يقول الحقيقة وكافأنا المجرمين. الأشخاص الذين كذبوا علينا عن قصد في الحرب مثل ديك تشيني، وجورج دبليو بوش، و "خبراء" المحافظين الجدد في بيلتواي، ومعظم وسائل الإعلام، لم يواجهوا عقابًا ولا عارًا مهنيًا على أفعالهم. في الواقع، لقد خرجوا من الخدمة مجانًا بل ازدهر الكثير منهم".يواصل ترامب إعلانه أن الحرب على العراق كانت "غبية" ، لكن ترامب لن يخبرنا أن الإسرائيليين والمحافظين الجدد في أمريكا هم الذين أجبروا بوش على تدمير العراق. كما لن يخبر ترامب جمهوره أن الإسرائيليين هم أنفسهم الذين يدفعونه الآن للدخول في صراع دموي مع إيران.باختصار ، كان "كيفن باريت" محقًا في قوله إن المرشحيْن السياسييْن الموجودان لدينا الآن كلاهما مخادعان **  ترامب و بايدن**  ، أشخاص يتعهدون بالولاء للدولة العميقة والإسرائيليين  وعبادة البنك الخزري. هذا هو أحد الأسباب التي جعلتني لم أصوت خلال هذه الانتخابات.طلب مني أحد الطلاب، والذي تصادف أنه مصري ، أن أدلي بصوتي لترامب لأنه كان يعتقد أن ترامب سيكون مفيدًا لمصر. قلت ، "لن يحدث ذلك."

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