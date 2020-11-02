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نصر الله يدعوا لوحدة التكتل العالمي في إسبوع الوحدة . 


  هشام عبد القادر||   السيد حسن نصر الله حفظه الله تعالى يدعوا لوحدة تكتل لكل أحرار العالم للضغط على الإمم المتحدة وقوى التحالف لفك الحصار على اليمن ووقف العدوان في إسبوع الوحدة التي تقام كل عام ويدعوا لها دولة إيران الإسلامية في كل وقت مؤسس الوحدة الإسلامية دعوة روح الله الخميني رحمه الله  الذي بنفحاته نرى اليوم دول محور المقاومة في وحدة روحيه وبفضل قادة محور المقاومة الشجعان وشهداء محور المقاومة.  نحن من اليمن نعبر عن الوحدة الوحدة هي إسم مشتق من التوحيد ومن أقسامها وحدة الصف . ووحدة الإنسانية بالتعايش الإنساني .  ونظرية الوحدة من القرءان الكريم كأنهم بنيان مرصوص ونظرية التعايش لكم دينكم ولي دين ولا إكراه في الدين .  والوحدة في القرءان إن الدين عند الله الإسلام .  والإسلام ليس محصور ولا محدود وليس له زاوية ضيقة بمفهوم كلمة الإسلام فكل الأنبياء والرسل عليهم السلام مسلمين ودعوا للإسلام وسيدنا محمد صلواة الله عليه وآله أول المسلمين .  ونظرية الإمام علي عليه السلام تقول إما أخ لك في الدين وإما نظيرا لك في الخلق .  وفي إسبوع الوحدة الإسلامية  دعاء السيد حسن نصر الله كل أحرار العالم بمختلف اللغات وحدتهم في إيقاف الحرب على اليمن وهذه الدعوة جائت بمحلها من فضائل الوحدة الإسلامية هي العون والغوث ونصرة المظلومين ورفض الظلم والظالمين والمعتدين .  ونحن نؤيد الوحدة الإسلامية والإنسانية ونرحم على كل من دعاء إليها بكل عصر وزمان.  وندعوا كل القيادات وكل ذي شأن ومسؤلية تفعيل معاني الوحدة بالحركة والعمل لتخفيف معاناة الشعوب والشكر لدولة إيران الإسلامية وكل من سيفعل الدعوة للوحدة وبضوئها نحن من المؤيدين ولنا فيها كلام ليس محدود لتعريف مفاهيمها ومعانيها ونحتاج لتلفعيلها بداية بوقف العدوان على الشعوب المظلومة ورفض الظلم والعدوان والدعوة لنصرة المظلومين والنظر الى المحرومين من حقوق الإنسانية بالعيش الكريم . فهذا الشأن مسؤلية كل أحرار العالم بمختلف اللغات ونحن اول المسلمين بالوحدة ومعانيها ومفاهيمها . وندعوا كل احرار العالم وكل من يحمل معاني الإنسانية تلبية الدعوة لحضور المؤتمر الإسلامي في طهران في كل عام لترسيخ الوحدة وتفعيلها .  وبالختام نترحم على روح الله الخميني والشيخ تسخيري وكل الشهداء الكرام .  ونبلغ سلامنا لكل قادة دول محور المقاومة وكل أحرار العالم بمختلف اللغات .    والحمد لله رب العالمين
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