اسرار لوحة المفاتيح keyboard

سرى العبيدي||

يواجه كثير من المشتغلين على أجهزة الحاسوب مشكلات في التعاطي مع لوحة المفاتيح، وتتفاقم هذه المشكلات لدى الكتاب والصحفيين والإعلاميين، خصوصا أولئك الذين لم يتلقوا تدريبا مناسبا، أو الذين أنخرطوا بالعمل بلا مؤهلات فنية كافية.. لا سيما وأن الكومبيوتر يمثل العمود الفقري للعمل الصحفي والإعلامي.

يمكن للذين أشرنا اليهم جميعا، أن يؤهلوا أنفسهم بأنفسهم، أذا لنتعلم التعامل مع الجهاز بأسرع وقت ممكن.. تحتوي لوحة مفاتيح الكمبيوتر أو اللاب توب، العديد من الرموز التي لها وظائف معينة تسهل على الشخص استخدامه.

تُعتبر لوحة المفاتيح وسيلة مهمة تساعدنا في عملنا على الكمبيوتر وتصفح شبكة الانترنت. لكن ثمة حيل كثيرة موجودة في هذه اللوحة قد تجهلونها وتسهّل عملكم أسرع بكثير مما تتوقعون.

ثمة أسرار ربما لا يعرفها الكثيرون عن أزرار الكيبورد وكيفية استخدامها.وهنا مجموعة من الأوامر التي تستطيع تطبيقها على الكيبورد ” لوحة المفاتيح ” في جهازك ..

Shift + E : الضمة

Shift + X : السكون

Shift + Q : الفتحة

Shift + A : الكسرة

ذ + Shift : الشدة

Shift + Z : المدة

Shift + W : تنوين فتح

Shift + S : تنوين كسرة

Shift + R : تنوين ضم

Shift + T : لإ

Shift + G : لأ

Shift + Y : إ

Shift + H : أ

Shift + N : آ

Shift + B : لآ

Shift + V : {

Shift + C : }

Shift + F : ]

Shift + D : [

Shift + J : تمديد الحرف

Ctrl + C : نسخ

Ctrl + X : قص

Ctrl + V : لصق

Ctrl + Z : تراجع

Ctrl + A : تعليم الملف

Shift + U : فاصلة معكوسة

Ctrl + ESC : قائمة المهام

Ctrl + Enter : ابتداء صفحة جديدة

Ctrl + Shift : لغة عربية ( يمين )

Ctrl + Shift : لغة إنجليزية ( يسار )

Ctrl + 1 : مسافة مفردة

Ctrl + 5 : مسافة سطر ونصف

Ctrl + 2 : مسافة مزدوجة

Ctrl + G : الانتقال إلى صفحة

Ctrl + END : الانتقال إلى نهاية الملف

Ctrl + F5 : تصغير نافذة الملف

Ctrl + F6 : الانتقال من ملف لأخر

Ctrl + F2 : معاينة الصفحة قبل الطباعة

= + Ctrl : تكبير وتصغير درجة واحدة

F4 : تكرار أخر عملية

Alt + Enter : تكرار أخر عملية

Ctrl + Y : تكرار أخر عملية

Ctrl + F9 : فتح قوسين جاهزين

Shift + F10 : تعداد نقطي ورقمي

F12 : حفظ بأسم

Shift + F12 : حفظ الملف

Ctrl + Home : أول المستند

Ctrl + End : أخر المستند

Shift + F1 : معلومات عن نوع التنسيق

Ctrl + U : سطر تحت النص

Ctrl + F4 : خروج من الملف

Ctrl + N : ملف جديد

Ctrl + H : استبدال

Ctrl + I : خط مائل

Ctrl + K : تنسيق المستند

Ctrl + P : طباعة

Ctrl + O : فتح منطقة

د + Ctrl : تكبير النص

ج + Ctrl : تصغير النص

Alt + S : قائمة تنسيق

Alt + J : قائمة تعليمات

[ + Alt : قائمة جدول

] + Alt : قائمة أدوات

Alt + U : قائمة عرض

Alt + P : قائمة تحرير

Alt + L : قائمة ملف

“ + Alt : قائمة إطار

Alt + Q : تعديل مسطرة

Ctrl + E : توسيط النص

Ctrl + F : بحث

Ctrl + B : خط أسود

Ctrl+Shift + P : حجم الخط

Ctrl+Shift + S : نمط

Ctrl + D : خط

Ctrl+Shift + K : تحويل الحروف - Capital

Shift + F3 : تحويل الحروف - Capital

Ctrl+Shift + L : وضع نقطة عند بداية النص

Ctrl+Alt + E : حواشي سفلية ترقيم روماني

Ctrl+Alt + R : وضع علامة ®

Ctrl+Alt + T : وضع علامة ™

Ctrl+Alt + C : وضع علامة ©

Ctrl+Alt + I : معاينة الصفحة قبل الطباعة

Shift + F7 : قاموس المرادفات

Ctrl+Alt + F1 : معلومات النظام

Ctrl+Alt + F2 : فتح الدلائل

Ctrl + J : تسوية النص من الجانبين

Ctrl + L : بداية النص من الجانب الأيسر

Ctrl + Q : بداية النص من الجانب الأيمن

Ctrl + E : توسيط النص

Ctrl + M : تغيير المقاس الأعلى للفقرة

Shift + F5 : رجوع إلى الموضع الذي انتهيت منه عند إغلاق الملف

= + Ctrl + Alt : تخصيص

F3 : إدخال نص تلقائي

F9 : تدقيق حقول

F10 : تحريك إطار لفتح النوافذ

F1 : تعليمات

F5 : الانتقال إلى

F7 : تدقيق إملائي

F8 : تعليم منطقة

ctrl+a يعمل هذا الامر بتحديد الكل للنص او الكائن

ctrl+c يعمل هذا الامر بنسخ الذي تم تحديده

ctrl+v يعمل هذا الامر بلصق المنسوخ

ctrl+x يعمل هذا الامر بقص الذي تم تحديدة

ctrl+z هذا الامر مهم جذا يمكنك التراجع عن اي امر عملته

ctrl+p هذا الامر يعطي لبرنامج المتصفح او اي برنامج امر بالطباعة

ctrl+o يمكنك فنح ملف من اي برنامج عن طريق هذا الامر

ctrl+w يمكنك اغلاق اي نافذة مفتوحة

ctrl+d امر يجعل برنامج التصفح يحفظ الصفحة المعروضة الي المفضلة

ctrl+f يمكن لك بحث في البرنامج عن الكلمة

ctrl+b يمكن لك ترتيب ملف المفضلة عن طريق هذا الامر

ctrl+s حفظ العمل الذي قمت به

ctrl+shift يجعل مؤشر الكتابة يذهب الى اليسار

ctrl+shift يجعل المؤشريذهب الى اليمين

alt+f4 أمر مفيد يقوم بإغلاق النوافذ

alt+esc يمكنك التنقل من نافذة الى نافذة

alt+tab امر مفيد جدا لك اذا كان هنالك نوافذ كثيرة مفتوح يمكنك اختيار النافذة المطلوبة

alt+shift اليسار يحول الكتابة من العربي الى انجليزي

alt+shift اليمين يحول الكتابة من انجليزي الى عربي

f2 امر مفيد وسريع يمكنك من تغير اسم ملف محدد

اختصارات الكيبورد

اختصارات الكيبورد

الازار والوظيفه

CTRL + A تحديد كامل المستند

CTRL + B الكتابة بخط غامق

CTRL + C نسخ

CTRL + D شاشة تنسيق الخط

CTRL + E توسيط الكتابة

CTRL + F بحث

CTRL + G الانتقال إلي بين الصفحات

CTRL + H استبدال

CTRL + I إمالة الكتابة

CTRL + J ضبط الكتابة

CTRL + L الكتابة جهة اليسار

CTRL + M تحريك النص إلى اليمين

CTRL + N صفحة جديدة / فتح ملف جديد

CTRL + O فتح ملف موجود

CTRL + P طباعة

CTRL + R الكتابة جهة اليمين

CTRL + S حفظ الملف

CTRL + U وضع خط تحت الكتابة

CTRL + V لصق

CTRL + W إغلاق برنامج WORD

CTRL + X قص

CTRL + Y تكرار. تقدم

CTRL + Z تراجع عن الكتابة

حرف ج + CTRL تصغير النص المحدد

حرف د + CTRL تكبير النص المحدد

Ctrl + TAB للتنقل إلي الأمام بين الإطارات

Ctrl + Insert نفس عملية النسخ وهي تنسخ الكائن المحدد

ALT + TAB للتنقل بين النوافذ المفتوحة

السهم الأيمن +Alt

للإنتقال للصفحة السابقة ( زر للخلف )

السهم الأيسر + Alt للإنتقال للصفحة التالية ( زر للأمام )

Alt + D لنقل المؤشر إلي شريط العنوان

Alt+F4 أمر يقوم بإغلاق النوافذ المفتوحة

Alt + Space سيتم عرض قائمة خاصة بالتحكم في النافذة المفتوحة مثل تصغير , تحريك أو إغلاق وغير ذلك من أوامر

Alt + ENTER يقوم بعرض خصائص العنصر الذي قمت بتحديده .

Alt + Esc يمكنك التنقل من نافذة إلى أخرى

يسار SHIFT+ Alt يحول الكتابة من عربي إلى إنجليزي

يمين SHIFT+ Alt يحول الكتابة من إنجليزي إلى عربي

F2 أمر مفيد وسريع يمكنك من تغير اسم ملف محدد

F3 ابحث عن ملف معين عن طريق هذا الأمر

F4 لعرض عناوين الإنترنت التي كتبتها في شريط العناوين

F5 لتحديث محتويات الصفحة

F11 للتحويل من عرض داخل إطار إلي ملء الشاشة

ENTER للذهاب للرابطة المختارة

ESC لإيقاف تحميل وفتح الصفحة

HOME للإنتقال إلي بداية الصفحة

END للإنتقال إلي نهاية الصفحة

Page Up للإنتقال إلي أعلى الصفحة بسرعة عالية

Page Down للإنتقال إلي أسفل الصفحة بسرعة عالية

Space تصفح الموقع بكل سهوله

Backspace طريقه سهله للرجوع للصفحه السابقة

Delete طريقه سريعه للحذف

TAB للتنقل بين الروابط في الصفحة وصندوق العنوان

SHIFT + TAB للتنقل بإتجاه الخلف أي عكس التنقل

SHIFT + END يحدد لك النص من أوله إلى آخره

SHIFT + Home يحدد لك النص من آخره إلى أوله

SHIFT + Insert لصق الكائن المنسوخ

SHIFT + F10 لعرض قائمة الإختصارات لصفحة أو لرابط معين

السهم يمين/ يسار + SHIFT

لتحديد النص المراد تحديده

يمين Ctrl+ SHIFT

لنقل الكتابة إلي اليمين

يسار Ctrl + SHIFT

لنقل الكتابة إلي اليسار

السهم للأعلي

للتوجه لأعلي الصفحة بسرعة عادية

السهم للأسفل

للتوجه لأسفل الصفحة بسرعة عادية

زر الويندوز + D

يصغر كل النوافذ الموجوده ويظهر لك سطح المكتب واذا ضغطته مره ثانيه يرجع لك النوافذ مثل ماكانت

زر الويندوز + E

يأخذك لمستكشف ويندوز

زر الويندوز + F

يظهر لك نافذة البحث عن ملفات

زر الويندوز + M

يصغر كل النوافذ الموجوده ويظهر لك سطح المكتب

زر الويندوز + R

استعراض خانة تشغيل

زر الويندوز + F1

يأخذك للتعليمات

زر الويندوز + TAB

للتنقل عبر النوافذ

زر الويندوز + BREAK

يعرض خواص النظام

زر الويندوز +F + CTRL

البحث عن مربعات حوار للكمبيوتر

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