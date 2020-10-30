جمبرى بيجار ..!

متابعة ـ شغاف كاظم الموسوي||

· أول مرة اسمع أن هناك عقلانية فرنسية وخاصة اتجاه المسلمين .

- إقرأ تاريخ الافرنج وحروبهم ومدى اجرامهم بحق المسلمين.

- إقرأ تاريخ الاستعمار الفرنسي لدول المسلمين واسأل ضحاياهم من شعب تونس والجزائر وليبيا والشام ، وانظر لصور الصليب المحفورة على جباه المسلمين وهم أحياء .

التمثيلية الفرنسية تشبه أحداث 11سبتمبر الاميركية ، اطلقوا كلبهم المسعور الوهابي ليعض بضع ضحايا فرنسيين ، ليعلنوها حربا على الاسلام .

فرنسا الام الحنونة....

· قطع الرأس اضحت جريمة شنيعة

لكن الغريب والعجيب ان فرنسا عندها متحف فيه 18 ألف جمجمة بشرية

حيث تتباهى فرنسا بعرض رؤوس مقطوعة لثوار من الجزائر وتونس و دول من مستعمراتها ... المتحف هذا "Musée de l'Homme"

للأسف ما زال فاتحاً ابوابه إلى اليوم بباريس !!

· أثناء فترة الاحتلال الفرنسى للجزائر سنة 1957م أبتكر أحد الضباط الفرنسيين طريقة بشعة لإعدام المجاهدين الجزائريين، وهو السفاح بيجار وسماها "جمبري بيجار"

كان يتم وضع رجلى المقاوم الجزائرى في إناء فيه أسمنت، و يتم استجوابه وأخذ معلومات منه وهو على هذه الحال فيجف الأسمنت، ثم يحملونه بهليكوبتر ويرمونه في البحر .. ولك أن تتخيل صعوبة الموقف شخص يحاول فى وسط البحر يحاول أن يسبح لينقذ نفسه ولكن ثقل الأسمنت فى قدمه تجذبه للأسفل ليستقر في قعر البحر ويموت خنقاً .. وفى نفس اللحظة ضباط فرنسيين يستمتعون بالمشهد.

تم استعمال هذه الطريقة مع أكثر من 8000 رجل جزائرى من سكان العاصمة الجزائرية بعدما اختُطفوا من منازلهم وما هذا إلا غيض من فيض من جرائم فرنسا .

عثر صيادي الأسماك على الكثير من عظام المقاومين الجزائريين في فترات مختلفة

صور للجنرال بيجار مبتكر الطريقة وبقايا العظام والملابس التي عثر عليها في البحر

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