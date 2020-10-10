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تقرير أميركي: ترامب اليائس يحاول العودة لمسار الانتخابات باستخدام الالفاظ النابية ضد ايران


 

 

اكد تقرير لصحيفة ذي هيل الامريكية ، السبت، أن الرئيس الامريكي اليائس يحاول البحث عن سبيل للمضي قدما بعد أن تسبب اسبوعين من الفوضى في تدمير حملته الانتخابية، لكن اسلوبه في ذلك يثير المزيد من الجدل .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” ترامب سيظهر في حدث في البيت الابيض هذا اليوم فيما يحاول العودة الى مسار الحملة الانتخابية يوم الاثنين المقبل في سانفورد بولاية فلوريدا”.

واضاف أن ” هذا الظهور يثير المزيد من الارتباك بشان حالة ترامب الصحية وسيؤجج المزيد من المخاوف من حدوث اصابات جديدة في الوقت الذي رفض فيه البيت الابيض الكشف عن آخر مرة جاءت فيها نتيجة اختبار ترامب للفايروس سلبية ، فيما سيكون التأثير السياسي لأي مشاكل صحية أخرى – سواء بالنسبة لترامب نفسه أو من خلال الشك في أنه كان يعرض المزيد من الناس للوباء كارثيًا ولا مجال لترامب للخطأ في هذا الوقت الحرج من الحملة”.

وتابع التقرير أنه ” وخلال الاسبوعين الماضيين أوقعت سلسلة من الأحداث حملته في حالة من الفوضى ودفعت خصمه الديمقراطي ، جو بايدن ، إلى اكبر تقدم في استطلاعات الرأي ، حيث تعرض أداء ترامب في المناظرة الأولى ضد بايدن لانتقادات واسعة بسبب الوقاحة ، بعد أن قاطع خصمه باستمرار، فيما بدأت تقييمات استطلاعات الرأي لترامب في الانخفاض في أعقاب ذلك الاشتباك”.

واشار التقرير الى أن ” ترامب حاول كسب تعاطف الجمهور من خلال تكرار نغمته الخطابية القديمة بشأن تسريبات البريد الالكتروني لهيلاري كلنتون ومهاجمة ايران بالفاظ نابية وقحة لم تعهد في لغة الدبلوماسية من قبل اي رئيس امريكي سابق ، في وضع يبدو يائسا يحاول فيه ترامب التمسك باي شيء يمنحه طريقًا للعودة لكن الانحدار في شعبيته يصبح أكثر حدة كل يوم”.

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تقرير أميركي: ترامب اليائس يحاول العودة لمسار الانتخابات باستخدام الالفاظ النابية ضد ايران
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