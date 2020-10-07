اعترافات خطيرة لعصابات تشرين  في أحداث كربلاء المقدسة

أحمد حسن العراقي||

القت القوات الأمنية على عدد كبير من عناصر عصابات تشرين الإجرامية ( الجوكرية ) وكشفت التحقيقات عن معلومات لمخطط خطير وكبير كانت تهدف هذه العصابات لتنفيذه اليوم 6/10/2020 في كربلاء المقدسة خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام ..

ويظهر الناشط التشريني الجوكري المدعو ( عباس فليح العيساوي ) ومعه كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء ( حربات وسكاكين ) يقدر عددها 250 قطة سلاح ..

المخطط كان هو أن تقوم مجاميع من عصابات تشرين تحمل العلم العراقي وعدد من صور قتلى تشرين .. ان تقوم بتحطيم الحاجز الامني المسؤول عن تفتيش الزائرين وتندفع المجموعات الى داخل صحن الإمام الحسين عليه السلام ..

وكانت مسؤولية توزيع هذه الأسلحة تقع على عاتق ( الناشط التشريني الجوكري عباس العيساوي ) ..

المخطط كان يهدف لإرتكاب مجزرة داخل صحن الإمام الحسين وحرق المواكب الحسينية .. وإثارة الفوضى والرعب وإفشال زيارة اربعين الإمام الحسين عليه السلام ..

المعلومات تقول ان هذه المجاميع مرتبطة بجهاز مخابراتي خليجي تكفل تمويلها والتخطيط لها ..عن طريق عدد ممن يسمون بالناشطين

لكن هذا المخطط فشل بفضل الله تعالى و ببركة الإمام الحسين عليه السلام ..وبجهود القوات الأمنية

7/10/2020