التفاصيل الكاملة لعلاقة نظام علي عبدالله صالح بكيان العدو الصهيوني..!

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متابعة ـ عمار الجادر|| أوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العلاقة بين سلطة صالح والكيان الصهيوني بلغت في العام 2007م مستوى عال من التواصل والتنسيق وتبادل الزيارات على مستويات عدة .. مؤكداً أن المعركة اليوم هي معركة مصيرية وأن الوقوف في وجه العدوان هو وقوف في وجه المخططات الإسرائيلية ووقوف في وجه عملاء الكيان الإسرائيلي ومرتزقته.واستعرض العميد سريع في ايجاز صحفي اليوم بصنعاء خطوات علاقات النظام السابق بالكيان الصهيوني والمخطط التآمري على بلادنا وتمكين العدو الإسرائيلي من تحقيق كافة أهدافه ومخططاته.وأشار الى ان اليمن كان منذ عدة سنوات كان اليمن ولا يزال هدفاً من أهداف السياسات الإسرائيلية وميداناً من ميادين الأنشطة والتحركات الصهيونية وظل ولا يزال حاضراً في العقلية الاستراتيجية الصهيونية الأمريكية وما العدوان الحالي إلا آخر الأدلة الواضحة الجلية عن تلك المخططات والمؤامرات.وقال" تأكيداً لما تحدث به قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي يحفظه الله في خطابة في الذكرى السادسة لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر عن علاقات النظام السابق بالكيان الصهيوني؛ اليوم تكشف القوات المسلحة لجماهير شعبنا اليمني العزيز معلومات تكشف لأول مرة عن مخطط تسليم اليمن للعدو الإسرائيلي وهذه المعلومات تؤكد أننا اليوم نواجه عدواناً يسعى بشتى الوسائل إلى تحقيق الأهداف الإسرائيلية في بلادنا والتي سنقف وللمرة الأولى أمام بعضاً منها كما وردت في الوثائق والمعلومات".وأضاف" القوات المسلحة تهيب بكل أبناء الشعب اليمني المزيد من الوعي بحقيقة الأطماع الأجنبية والمؤامرات الخارجية التي تستهدف اليمن شعباً وارضاً ثقافة وتاريخ وكل ذلك يؤكد أن معركتنا اليوم ليست إلا معركة مصيرية من أجل التحرر والاستقلال".مؤكداً أن الواجب الأخلاقي والوطني يفرض علينا وضع شعبنا العزيز الصابر الصامد المجاهد أمام كافة الحقائق بشأن التدخل الإسرائيلي في بلادنا وعلاقة ذلك بالسلطات السابقة ومستوى ما وصلت اليه العمالة والخيانة والتفريط بسيادة البلاد والتخلي عن القيم الإسلامية والمبادئ الأخوية التضامنية مع الشعب الفلسطيني وقبل ذلك خيانة الشعب اليمني المسلم الأكثر إلتزاماً بهويته ومبادئه وأصالته وتاريخه.وأردف قائلا" لعل أبرز الحقائق التي ينبغي كشفها اليوم وتسليط الضوء عليها هي المخطط التآمري على بلادنا وتمكين العدو الإسرائيلي من تحقيق كافة أهدافه ومخططاته من خلال العلاقة السرية بين سلطة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح والكيان الصهيوني والزيارات المتبادلة بين الجانبين وكذلك اللقاءات وأبرز الملفات المطروحة على طاولة اللقاءات والمباحثات والمراسلات إما بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء".وأشار العميد سريع الى ان بعض الوثائق تكشف جزءاً من الأطماع الإسرائيلية في بلادنا وتعتبر بعض المطالب الإسرائيلية لتحقيقها في اليمن بمثابة مخطط تآمري عدواني يجعل اليمن تحت السيطرة الإسرائيلية من خلال أدوات عميلة .. لافتاً الى ان الاهتمام الإسرائيلي باليمن لا يقتصر على باب المندب أو البحر الأحمر أو بالجزر اليمنية أو بالساحل الغربي فقط بل يمتد إلى الجوانب الاقتصادية والثقافية والزراعية والأمنية والعسكرية. وقال " كل ذلك يؤكد تنامي العلاقة بين سلطة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح وبين الكيان الإسرائيلي وصولاً إلى تبادل الزيارات على مستويات مختلفة وكذا وجود اتصالات مستمرة مباشرة وغير مباشرة بين الجانبين الى جانب استمرار العلاقة حتى مرحلة ما بعد المبادرة الخليجية وانتقالها إلى السلطة القائمة بتلك الفترة وصولاً إلى تاريخ بدء العدوان 26مارس 2015م".مؤكداً انه وبعد العدوان اتجهت الحكومة العميلة إلى تنفيذ خطوات متقدمة باتجاه علنية التطبيع مع العدو الإسرائيلي.وأضاف" لقد بلغت العلاقة بين سلطة صالح والكيان الصهيوني في العام 2007م مستوى عال من التواصل والتنسيق وتبادل الزيارات على مستويات عدة ففي 14يوليو من نفس العام وصل إلى صنعاء مستشار وزير الخارجية الإسرائيلي بروس كاشدان وبحسب الوثائق لدى الجهات المختصة فإن الزيارة الغير معلنة استمرت 48 ساعة التقى فيها المسؤول الإسرائيلي بقيادات عسكرية وأمنية من أقرباء الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح".مشيراً الى ان المسؤول الإسرائيلي غادر مطار صنعاء الدولي في 16 يوليو 2007م وتم الترتيب للزيارة من قبل مسؤولين يمنيين إضافة إلى دور دولة الامارات العربية المتحدة في ذلك.ولفت الى ان هذه الزيارة تعتبر الثانية للمسؤول الإسرائيلي فقد سبق وان جرت زيارة سابقة في الثاني من فبراير 2005م. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة ان تلك الزيارة إلى صنعاء لم تكن لمجرد الزيارة أو لتطبيع علاقات لم تكن قد أعلنت أو لتأكيد حجم التعاون الذي كان موجوداً بين السلطة بتلك الفترة والعدو الإسرائيلي بل جرى خلال الزيارة بحث ملفات غاية في الأهمية وتعتبر من قضايا الأمن القومي اليمني.وقال" من الملفات التي تم بحثها منها على سبيل المثال بحث التعاون اليمني الإسرائيلي أو بالأصح بين السلطة القائمة بتلك الفترة وبين الكيان الإسرائيلي في المجال الأمني وأمن البحر الأحمر وباب المندب وكذا المجال العسكري والمجالات الزراعية والسياحية الى جانب التعاون التجاري والسماح بل والترويج لمنتجات إسرائيلية في السوق اليمنية ومناقشة تنفيذ مشاريع مشتركة تحت عناوين مختلفة". مؤكداً ان من أهم ما تم بحثه كان مجال الطيران المدني والتهيئة للوصول إلى توقيع اتفاقية تسمح للطيران المدني الإسرائيلي من عبور أجواء اليمن وأن المسؤول الإسرائيلي حرص على نقل شكر الحكومة الإسرائيلية للسلطة القائمة بتلك الفترة على تعاونها المستمر مع الكيان الإسرائيلي.واردف قائلاً" بشأن المسؤول الإسرائيلي ومستوى أهميته في المنطقة فقد أكدت المعلومات والوثائق انه يعتبر من أبرز المسؤولين الإسرائيليين المتخصصين في مجال تطبيع العلاقات مع الدول العربية وتولى الترتيب والتنسيق لإقامة علاقات بين الكيان الإسرائيلي وعدد من دول الخليج والجزيرة العربية وله مكتب دائم في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة كما تولى إدارة العلاقات الإسرائيلية الإماراتية والإسرائيلية السعودية والإسرائيلية مع السلطة اليمنية السابقة الى جانب انه يتخذ من الإمارات منطلقاً لنشاطه مع عدد كبير من المعاونين والمكاتب والأجهزة".وأكد العميد سريع أن العلاقات بين سلطة صالح وبين الكيان الإسرائيلي تعود إلى ما قبل ذلك التاريخ بكثير .. مستعرضاً بعض المحطات لتلك العلاقة ومنها:- مطلع مارس 1996م زيارة قام بها وفد الكنيست الإسرائيلي إلى صنعاء وحظي ذلك الوفد بحفاوة واستقبال ملفت والتقى بقيادات عدة على رأسها الرئيس الأسبق بتلك الفترة علي عبدالله صالح إضافة إلى مسؤولين امنيين ومدنيين. ما بين 1995- 2000م وفود وزيارات إسرائيلية إلى اليمن تحت غطاء السياحة تارة والاستثمار التجاري والاقتصادي تارة أخرى. في 30مارس 2000م أكد الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح أنه سبق وأن التقى بالرئيس الإسرائيلي فايتسمان وأن إذاعة الخبر من قبل الإذاعة الإسرائيلية بعد اللقاء بعشر دقائق فقط تسبب له بالإحراج الشديد. قبل ذلك وتحديداً في 31يناير 1997م أكد الرئيس الأسبق لمسؤول عربي أن هناك زيارات لمسؤولين إسرائيليين إلى اليمن.ومن جانب سلطة صالح فقد قام وزير سابق بزيارة تل أبيب بتنسيق مسبق بين الجانبين. وفيما يتعلق بمشروع التجنيس أشار متحدث القوات المسلحة الى ان العام 2004م شهد تحركاً إسرائيلياً مكثفاً لتحقيق أهداف خطيرة لا يمكن معرفتها إلا بقراءة أبعادها وأهدافها الحقيقية وهي تشكل في مجملها مخططاً خطيراً للسيطرة على اليمن والتحكم به حيث بدأت المحاولات الجادة لتنفيذه منذ ذلك العام ومنها العمل على تجنيس ما يقارب 60 الف إسرائيلي بالجنسية اليمنية منهم 15 الف يحملون الجنسية الأمريكية الى جانب اتخاذ وجود طائفة يهودية يمنية ذريعة للعمل على إنشاء مشاريع ثقافية تهدف إلى ما يسمى الحفاظ على التراث اليهودي باليمن كما جرت محاولات لشراء مناطق واسعة تحت ذريعة الاستثمار. وبخصوص المجال التجاري كشف العميد سريع أن الكيان الإسرائيلي تمكن من الحصول على موافقة من قبل سلطة الرئيس الأسبق على تطبيع جزئي للعلاقات التجارية بين البلدين وفق إجراءات محددة تسمح من خلالها اليمن لبعض البضائع الإسرائيلية من دخول السوق اليمنية. وقال" في 19 مايو 1997م أشاد السفير الأمريكي بصنعاء بقرار الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح القاضي بإلغاء المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة وقد كافأت الإدارة الامريكية سلطة الرئيس الأسبق على قرار الغاء المقاطعة للبضائع الإسرائيلية من الدرجتين الثانية والثالثة بمنح القوات الجوية قطع غيار طائرات اف 5 شرط أن لا تسهم قطع الغيار في تحسين القدرة الهجومية للطائرات". مؤكداً انه وبعد بروز دعوات الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه ومواقفه المناهضة للسياستين الأمريكية والإسرائيلية ورفع شعار المقاطعة تمت ضغوطات أمريكية وإسرائيلية لإلغاء ما يسمى بمكافحة التمييز الاقتصادي وإلغاء المقاطعة التجارية للبضائع الإسرائيلية من الدرجة الأولى وكذا تقديم الدعم والمساعدة للسلطة السابقة لشن الحروب على صعدة. وتطرق متحدث القوات المسلحة إلى أبرز الأهداف الإسرائيلية في اليمن كما يلي:- ضمان السيطرة على باب المندب والساحل الغربي وصولاً إلى الحديدة من خلال أدوات عميلة. الإشراف على منطقة الساحل الغربي وباب المندب من خلال عدة وسائل منها تنفيذ مشاريع اقتصادية في باب المندب وفي بعض الجزر اليمنية وإخضاع تلك المناطق لتشكيلات عسكرية من المرتزقة والعملاء والخونة. محاربة كافة الأنشطة الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الداعمة للقضية الفلسطينية أو المعادية للمشروع الإسرائيلي في اليمن أو في المنطقة أو في فلسطين والقضاء على تلك الأنشطة والمشاريع الداعية لها. العمل على إفشال أي جهد يمني يهدف إلى التحرر والاستقلال وبما يفضي إلى تحقيق السيادة اليمنية الكاملة على الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية والاستفادة من موقع اليمن الاستراتيجي وثرواته البحرية وثرواته الأخرى. السيطرة على القرار اليمني من خلال من تم تجنيدهم للعمل لصالح الكيان الإسرائيلي من مسؤولين وغيرهم وكذلك من خلال مشروع تجنيس الآلاف من اليهود الإسرائيليين واليهود الأمريكيين بالجنسية اليمنية. اهداف تتعلق بالجانب العسكري. وبخصوص مرحلة العدوان اوضح العميد سريع انه تم التدخل الإسرائيلي في الشأن اليمني من خلال المشاركة في العدوان وقبل ذلك بالتحريض على شن العدوان ثم المشاركة فيه بشكل مباشر وبشكل غير مباشر وأشار الى ان تصريحات ولقاءات وتحركات لمسؤولين بدول العدوان واتصالات بين تلك الدول والكيان الإسرائيلي جميعها أدلة على حجم التنسيق والمشاركة في العدوان .. مؤكداً ان القوات المسلحة تمتلك أدلة أخرى على المشاركة العسكرية الإسرائيلية في العدوان وسيتم الكشف عنها في الوقت المناسب. وأكد متحدث القوات المسلحة أن التصدي للعدوان هو الموقف الصحيح الذي أتخذه ويتخذه معظم أبناء شعبنا وأن الوقوف في وجه المؤامرة الإسرائيلية يأت حفاظاً على اليمن الأرض والانسان التاريخ والهوية والثقافة. موضحاً أن تطبيع العلاقات بين أنظمة وسلطات دول العدوان وبين الكيان الإسرائيلي المشارك في العدوان على بلادنا يؤكد أننا بالفعل في الموقف الصحيح وأن خيار المواجهة والصمود هو الخيار الذي لا يمكن التراجع عنه.ولفت الى ان القوات المسلحة تهيب بكافة اليمنيين بمواجهة المخطط الإسرائيلي القاضي بتجنيس عشرات الآلاف من اليهود بالجنسية اليمنية لما لهذا المشروع من خطورة على الأمن القومي اليمني .. محذراً حكومة العملاء والمرتزقة من الإقدام على أية خطوات أو أية إجراءات تعمل على تحقيق تلك الأهداف لا سيما مشروع تجنيس اليهود بما في ذلك اليهود من أصول يمنية لأنهم أصبحوا يحملون جنسية كيان معادي وولائهم لم يعد لليمن بل للكيان الإسرائيلي. كما أكد العميد سريع ان القوات المسلحة تدعو كافة أبناء شعبنا في الداخل والخارج لا سيما العاملين في السفارات أو في أي جهة مختصة تابعة للعدوان بالوقوف أمام هذا المشروع حفاظاً على اليمن وانتصاراً للقضية الفلسطينية كما تهيب القوات المسلحة باليمنيين ممن يعملون لصالح القوى الأجنبية بالعودة إلى جادة الصواب وتغيير مواقفهم والتوقف عن الإسهام في تحقيق المشاريع الأجنبية الهادفة إلى اخضاع اليمن للقوى الأجنبية المعادية, مختتماً ايجازه الصحفي بالتأكيد على دور المجتمع في افشال هذا المخطط الذي يستهدف اليمن والعمل على تحصين اليمن من خلال اتباع سياسات ثقافية وإعلامية توعوية وكذلك اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية وعسكرية.