فضيحة مدوية.. وزير الشباب السابق حصل على شهادة دكتوراه من “مطعم بيتزا”

كشف الصحفي البريطاني برايان ويتاكر ، المتخصص في شؤون الشرق الاوسط في صحيفة الغارديان سابقاً، في تقرير جديد نشره موقع “الباب” الالكتروني البريطاني، ان وزير الشباب والرياضة العراقي السابق احمد العبيدي، قد حصل على شهادة دكتوراه من “مطعم بيتزا” في الدنمارك.

وقال ويتاكر في تقريره عن “أحمد العبيدي، وزير الشباب والرياضة السابق، حصل على شهادة الدكتوراه من أكاديمية البورك للعلوم غير المعترف بها في كانون الأول 2018”.

وتدعي “أكاديمية البورغ” في فريكشهاون شمال الدنمارك انها جامعة تمنح شهادات الماجستير والدكتوراه وشهادات ما بعد الدكتوراه على الرغم من أن القانون الدنماركي لا يعترف بها، وهي مملوكة لشركة مسجلة في الأصل كمطعم بيتزا.

للأكاديمية “الوهمية” الكثير من العلاقات العراقية، وتقوم بمنح الشهادات غير المعترف بها الى السياسيين العراقيين وتضغط للحصول على اعتراف رسمي من وزارة التعليم العالي العراقية.

وكانت الاكاديمية عقدت اجتماعين مع الوزارة في 2018 وآخر في اذار 2019، حتى الآن، ولا تعترف وزارة التعليم بهذه الاكاديمية، لكن الاكاديمية تدعي إنها أبرمت اتفاقيات “تعاون” مع ثلاث جامعات معترف بها في العراق: جامعة بغداد، وجامعة بابل، والجامعة المستنصرية.

كما فتحت “الأكاديمية الوهمية” فروعاً في العراق. ويبدو أنها تستخدم أسماءً مختلفة ولكنها تقدم شهادات “الأكاديمية” لعملائها.