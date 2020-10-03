التقارير

فضيحة مدوية.. وزير الشباب السابق حصل على شهادة دكتوراه من “مطعم بيتزا”


كشف الصحفي البريطاني برايان ويتاكر ، المتخصص في شؤون الشرق الاوسط في صحيفة الغارديان سابقاً، في تقرير جديد نشره موقع “الباب” الالكتروني البريطاني، ان وزير الشباب والرياضة العراقي السابق احمد العبيدي، قد حصل على شهادة دكتوراه من “مطعم بيتزا” في الدنمارك.

وقال ويتاكر في تقريره عن “أحمد العبيدي، وزير الشباب والرياضة السابق، حصل على شهادة الدكتوراه من أكاديمية البورك للعلوم غير المعترف بها في كانون الأول 2018”.

وتدعي “أكاديمية البورغ” في فريكشهاون شمال الدنمارك انها جامعة تمنح شهادات الماجستير والدكتوراه وشهادات ما بعد الدكتوراه على الرغم من أن القانون الدنماركي لا يعترف بها، وهي مملوكة لشركة مسجلة في الأصل كمطعم بيتزا.

للأكاديمية “الوهمية” الكثير من العلاقات العراقية، وتقوم بمنح الشهادات غير المعترف بها الى السياسيين العراقيين وتضغط للحصول على اعتراف رسمي من وزارة التعليم العالي العراقية.

وكانت الاكاديمية عقدت اجتماعين مع الوزارة في 2018 وآخر في اذار 2019، حتى الآن، ولا تعترف وزارة التعليم بهذه الاكاديمية، لكن الاكاديمية تدعي إنها أبرمت اتفاقيات “تعاون” مع ثلاث جامعات معترف بها في العراق: جامعة بغداد، وجامعة بابل، والجامعة المستنصرية.

كما فتحت “الأكاديمية الوهمية” فروعاً في العراق. ويبدو أنها تستخدم أسماءً مختلفة ولكنها تقدم شهادات “الأكاديمية” لعملائها. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فضيحة مدوية.. وزير الشباب السابق حصل على شهادة دكتوراه من “مطعم بيتزا”
هل يُطيح فيروس الكورونا بترامب؟..شخصان كانا الأكثر هلعًا بعد خبر إصابته؟!
آخر الحروب الامريكية  قبل الانهيار  كاراباخ مقتل انقرة  وتل ابيب
سيناريوهات انتخابات الرئاسة بعد إصابة ترامب بكورونا
ماذا سيحدث بعد التطبيع؟!
بعد أن غيّرت وجه البلاد، الذكرى الثلاثون للوحدة الألمانية
تعثر الدفع الأميركي للاعتراف بالكيان الغاصب، ومأزق الخرطوم
المؤتمر الدولي  للتطبيع مع العدو الصهيوني وسبل المواجهه
عام على حراك العراق..الابعاد والمعطيات  
ناغورنو قره باخ.. ماذا لو امتدت الحرب خلف الجبال؟1
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك