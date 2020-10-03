التقارير

هل يُطيح فيروس الكورونا بترامب؟..شخصان كانا الأكثر هلعًا بعد خبر إصابته؟!


هل يُطيح فيروس الكورونا بالرئيس ترامب ويُسدِل السّتار على حملته الانتخابيّة مُبكِرًا مثلما أطاحَ باقتِصاده؟ ولماذا كان بوتين ونِتنياهو الأكثر قلقًا من إصابته؟ وكيف شكّكت “الواشنطن بوست” بمِصداقيّة “رواياته” بالأرقام والوثائق؟

تتضارب الآراء حول انعِكاسات الإعلان عن إصابة الرئيس دونالد ترامب وزوجته ملانيا بفيروس الكورونا، فهُناك من يقول إنّ هذه الإصابة قد تكون وبالًا عليه من حيث الحدّ من فُرصه في الفَوز في الانتخابات الرئاسيّة لأنّه سَخِر من الذين يلتَزِمون بإجراءات الوِقاية ويرتدون الكِمامات، وقلّل من خطَر هذا الوباء وتوقّع القضاء عليه بسُرعةٍ، بينما يرى آخرون أنّ هذه الإصابة ربّما تُؤدّي إلى زيادة التّعاطف معه في أوساط النّاخبين، وتحسين فُرص فوزه بولايةٍ ثانية.

ولعلّ أكثر الآراء غرابةً تِلك التي تقول إنّ الرئيس ترامب “كاذبٌ مُحترف”، ومن غير المُستبعد أن يكون قد لفّق هذه الإصابة، لجَذب التّعاطف معه في أوساطِ النّاخبين، وللهُروب من مُناظرتين مع خصمه جو بايدن الذي تفوّق عليه في المُناظرة الأخيرة في الأسبوعِ الماضي بمَراحلٍ.

***

صحيفة “الواشنطن بوست” التي لا تتردّد في المُجاهرة بعدائها له، وأعلنت أسرة تحريرها بأنّها ستَقِف في خندق المرشّح الديمقراطي بايدن، رصدَت 3000 كذبة للرئيس ترامب من بينها ألف كذبة تتعلّق بفيروس كورونا، وأشارت اليوم إنّه قال 34 مرّةً في تغريداته وخِطاباته ومُقابلاته إنّ الفيروس سيَختفِي بشكلٍ طبيعيّ في نيسان (إبريل) الماضي، مع بدء ارتِفاع درجة الحرارة، ومُنذ ذلك التّاريخ ارتفعت عدد الوفيّات إلى أكثر من 200 ألف حالة، ووصل عدد الإصابات إلى 7 مليون إصابة في أمريكا، وهي الأعلى عالميَّا.

شخصان كانا الأكثر هلعًا بتلقّي خبر إصابة ترامب بالفيروس وتمنّيا له من القلب الشّفاء العاجل، الأوّل هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي كان المُستفيد الأكبر من سِياساته المُتهوّرة، وتركيزه على الصّين كعدو، أمّا الثّاني فهو بنيامين نِتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي شريكه في السّياسات المُعادية للعرب والمُسلمين، وتصفية القضيّة الفِلسطينيّة وفرض اتّفاقات التّطبيع.

ولعلّ تعليق جابرييل أتال المتحدّث باسم الحُكومة الفرنسيّة على إصابة ترامب بالفيروس كان الأصدق والأكثر شجاعةً عندما قال للصّحافيين “لا بُدّ أنّ الرئيس ترامب أدرك الآن أنّ هذا الفيروس لا يستثني أحدًا بِما في ذلك الذين أبدوا شُكوكهم بوجوده وخُطورته”.

النّاخب الأمريكي يُدرك جيّدًا أنّ تعاطي رئيسه مع وباء الكورونا كان مُخجِلًا، ولا ينسى كيف طالب المُصابين بشرب المواد المُطهّرة مِثل “الديتول”، وكشَف أنّه يتعاطى عقار “الكلوروكين” المُضادّ لمرض الملاريا كنوعٍ من الوقاية، وعلى عكس نصائح المُستشار الطبّي للبيت الأبيض.

***

خِتامًا نقول إنّنا نتمنّى للرئيس ترامب الشّفاء العاجِل من هذا الفيروس ليس محبّةً فيه، وإنّما لكيّ يُكمل ما بَدأه في ولايته الأُولى من حيثُ تدمير سُمعة امريكا، وما تبقّى من هيبتها، وإطاحتها بالتّالي من على عرشِ قِيادة العالم لمصلحة الصّين، وإذا لم تتحقّق هذه الأُمنية، وخَسِر الانتخابات لصالح خصمه الدّيمقراطي، وأوفَى بتعهّداته بعدم تسليم السّلطة، فإنّ الجائزة ستَكون أكبر، أيّ إشعال فتيل الحرب الأهليّة، وتفكيك امبراطوريّة الشّر الأمريكيّة.

عبد الباري عطوان

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل يُطيح فيروس الكورونا بترامب؟..شخصان كانا الأكثر هلعًا بعد خبر إصابته؟!
آخر الحروب الامريكية  قبل الانهيار  كاراباخ مقتل انقرة  وتل ابيب
سيناريوهات انتخابات الرئاسة بعد إصابة ترامب بكورونا
ماذا سيحدث بعد التطبيع؟!
بعد أن غيّرت وجه البلاد، الذكرى الثلاثون للوحدة الألمانية
تعثر الدفع الأميركي للاعتراف بالكيان الغاصب، ومأزق الخرطوم
المؤتمر الدولي  للتطبيع مع العدو الصهيوني وسبل المواجهه
عام على حراك العراق..الابعاد والمعطيات  
ناغورنو قره باخ.. ماذا لو امتدت الحرب خلف الجبال؟1
الطاهر الهاشمي يتحدث عن تاريخ التشيع بمصر والبيوت المتشيعة
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك