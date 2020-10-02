المؤتمر الدولي  للتطبيع مع العدو الصهيوني وسبل المواجهه

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✍️حميد عبد القادر عنتر كاتب وباحث سياسي يمني جامعة الامه العربية المقاومه تقيم مؤتمر دولي الالكتروني بعنوان تداعيات التطبيع مع العدو الصهيوني وسبل المواجهة في دمشق يوم الجمعه الساعه عشر صباحا الى الساعه سته مساء شارك في المؤتمر الدولي ضد التطبيع من مختلف دول محور المقاومه كتاب ومفكرين وقيادات سياسيه ونشطاء سياسين وجهت دعوه للاخ حميد عبد القادر عنتر الكاتب والباحث السياسي اليمني والاخ البرفسور عبد العزيز الترب مستشار رئاسة الجمهوريه والاخ ضيف الله الشامي وزير الاعلام والاخ حسن زيد وزير الشباب والاخ عبد الرحمن الحوثي الكاتب والمحلل السياسي المنسق العام للحمله الدوليه والاخ عبد الله سلام الحكيمي القيادي الناصري المقيم في لندن وتم التواصل مع الدكتوره هاله الاسعد امين عام جامعة الامه العربيه واتاحت لنا فرصه تسجيل بعض النخب السياسيه للمشاركه ودخول المنصه الالكترونيه للمؤتمر تم ضم العميد ركن عبد السلام سفيان محاضر اكاديمي في اكاديمة حرب العلياء متخصص في ادارة الازمات والسفير حسين الكبسي من القاهره الاستاذ عبد الرحمن الشبعاني رئيس الفريق الاعلامي للحمله الدوليه والسفير احمد العماد والاخ محمد الزبيدي ناشط سياسي من نيورك والاستاذ خالد الشايف مدير مطار صنعاء الدولي رئيس الفريق الميداني للحمله الدوليه والاستاذ هشام عنتر كاتب سياسي يمني والشيخ فؤاد يحيي مفلح الزنداني وبعض النشطاء من ابناء الجاليه في نيورك وهم الدكتور علي حزام الهديس وعبد الملك النهاري ومحمد صالح زيد ومحمد عبد القادر سفيان ولم يتمنكو من المتابعه والمشاركه بسبب عدم تحميل تطبيق زوم كذلك نحن لم نستطيع تحميل رابط زوم الذي جراء الدخول فيه الى منصة المؤتمر اعد كلمة عن اليمن البرفسور عبد العزيز الترب مستشار رئاسة الجمهوريه لم يستطيع تحميل الرابط بسبب ضعف النت القاء الكلمه عنه وعن اليمن الاستاذ خالد الشايف مدير مطار صنعاء الدولي من يمن الحضاره والتاريخ نوجه كلمة شكر لمن اعد ونسق للمؤتمر الدولي بعنوان تداعيات التطبيع مع العدو الصهيوني وسبل المواجهة ممثل بالدكتوره هاله الاسعد امين جامعة الامه العربيه المقاوم ولكل الكتاب والمفكرين والباحثين المشاركين في المؤتمر الدولي من مختلف دول محور المقاومة كلا باسمه وصفته ونتمنى خروج المؤتمر بمخرجات تلبي مطالب الامه العربيه والاسلاميه بما يكفل افشال المشاريع الامريكيه في دول المنطقه والتصدي للدول المنبطحه التي طبعت مع الكيان الصهيوني وفرطت بالمقدسات وتخلت عن القضيه المركزيه فلسطين يجب على كل دول محور المقاومة التحضير لمعركة كبرى فاصله لتحرير القدس والنصر حليف دول محور المقاومه وهزيمة كبرى ومدويه لقوى الاستكبار العالمي هذا والعاقبه للمتقيين