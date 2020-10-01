التقارير

مناظرة ترامب وبايدن..أهم المحاور

45 2020-10-01

 

متابعة ـ  سرى العبيدي||

 

هيمنت الإهانات الشخصية التي تبادلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه في الانتخابات المقبلة جو بايدن في أول مناظرة تلفزيونية بينهما، على مضمون النقاش والملفات التي تناولاها.

وأهم النقاط التي اشتبك حولها ترامب وخصمه الديمقراطي في مناظرة مساء أمس الثلاثاء، وشملت العلاقات مع روسيا والتعامل مع جائحة فيروس كورونا ونزاهة الانتخابات الرئاسية وقضية إصلاح نظام الرعاية الصحة وإنعاس الاقتصاد.

·        روسيا

اتهم بايدن الرئيس الجمهوري بالتهرب من انتقاد روسيا، ووصفه بأنه "جرو" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال: "أنا واجهت بوتين وجها لوجه، وأوضحت له أننا لن نقبل أيا من هذه الأمور"، متهما ترامب بأنه جرو بوتين". هو يرفض أن ينبس ببنت شفة عن المكافآت التي وضعت لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان، في إشارة إلى مزاعم الإعلام الأمريكي بأن عملاء للاستخبارات الروسية دفعوا أموالا لمقاتلين "قريبين من طالبان" لقتل جنود أمريكيين.

·        الانتخابات

كرر ترامب زعمه أن التصويت بالبريد سيؤدي إلى حدوث تزوير، ولم يؤكد بشكل واضح استعداده لقبول نتائج الاقتراع، حيث قال: "آمل أن تكون انتخابات نزيهة. لكن إذا رأيت أنه تم تزوير عشرات الآلاف من استمارات الاقتراع، فلن أتمكن من الموافقة على ذلك".

وقال ترامب إنه يتوقع أن تتخذ المحكمة العليا قرارا بشأن الانتخابات وأن "تنظر في بطاقات الاقتراع". وحث أنصاره على الذهاب لمشاهدة عملية الاقتراع.

من جهته، حث بايدن الأمريكيين على وضع خطة للتصويت، وتعهد بأنه لن يعلن الفوز حتى يتم التحقق من صحة النتيجة.

دافع ترامب عن تحركه السريع لمحاولة ملء مقعد في المحكمة العليا الأمريكية، في خطوة من شأنها تعزيز الأغلبية المحافظة في المحكمة، وقال إن "الانتخابات لها عواقب" وإن لديه الحق رغم اعتراضات الديمقراطيين.

وقال بايدن إن مقعد الراحلة روث بادر غينسبرج يجب شغله بعد الانتخابات، عندما يتضح من سيكون الرئيس، وأضاف أن محكمة عليا تضم محافظين أكثر ستعرض قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة المعروف باسم "أوباما كير" للخطر.

·        "أوباما كير"

وقال بايدن إن "هناك 20 مليون شخص يحصلون على عناية من أوباما كير"، واتهم ترامب بأنه "يريد أن يحرمهم من ذلك"، مشددا على أن ترامب ليس لديه أي برنامج.

من جانبه، أكد ترامب أنه قام بتعديل برنامج "أوباما كير" وأنه خفض أسعار الأدوية بنسبة 80%، وأن فريقه وضع إدارة للنظام الصحي بشكل جيد، وأضاف: "مهما أدرت نظام أوباما كير بشكل حسن لن تستطيع لأن النظام هو نظام سيء ونريد التخلص منه".

·        كورونا

وهاجم بايدن بشدة أسلوب تعامل ترامب مع جائحة فيروس كورونا، قائلا إن ترامب "أصابه الذعر" وتقاعس عن حماية الأمريكيين لأنه أكثر اهتماما بالاقتصاد.

وقال بايدن عن ترامب الذي حث الدول على إعادة فتح اقتصاداتها وهون من خطر الوباء "لقد أصابه الذعر أو نظر إلى سوق الأسهم".

ورد عليه ترامب بالقول "لقد قمنا بعمل رائع... لكنني أقول لك يا جو، لم يكن بإمكانك أبدا القيام بالعمل الذي قمنا به"، مفترضا أنه لو كان بايدن رئيسا لمات مليونين وليس 200 ألف أمريكي.

·        الاقتصاد

وعد بايدن بأن تخلق خطته الاقتصادية 7 ملايين فرصة عمل وتؤدي إلى نمو اقتصادي بقيمة 1 تريليون دولار أخرى، فيما اكتفى ترامب بالقول إنه في ظل ولايته كان الاقتصاد الأمريكي "الأعظم في التاريخ"، لكنه تضرر من "الطاعون الصيني".

وحسب استطلاعات للرأي، فإن المناظرة بما اتسمت به من حيث الشكل والمضمون، لم تؤثر بشكل يذكر في مواقف الناخبين، وظل بايدن يحتفظ بتقدم طفيف على خصمه الجمهوري قبل نحو شهر من موعد الاقتراع.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مناظرة ترامب وبايدن..أهم المحاور
ظل الساعة التاسعة المناظرة الرئاسية 2020
قراءة غير جدلية لبيان المرجعية 
‏الكويت محصنة ‏ضد التطبيع... وتقاوم تسلط  الشقيق..!
من هو أمير الكويت الجديد
إسطوانة ترامب المشروخة.. على إيران أن تفاوضني قبل الإنتخابات وإلا!
مؤامرة دونالد ترامب ضد الديمقراطية قد تفكك أميركا..!
من هو أمير الكويت الملقب بـ'عميد الدبلوماسية العربية'؟
من القوقاز الى خليج فارس ومعادلة الصراع على حيفا...!
هل أسهمت كورنا في تنفيذ مشروع الشعاع الأزرق الماسوني؟
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.47
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
فيسبوك