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من هو أمير الكويت الجديد


اعلن في الكويت، الثلاثاء، تسمية نواف الأحمد أميراً للبلاد خلفاً لصباح الاحمد الصباح الذي توفي اليوم.

ونواف الأحمد الجابر المبارك الصباح من تولد 1937 وأصبح أمير دولة الكويت السادس عشر، هو الابن السادس لأمير الكويت العاشر أحمد الجابر الصباح.

سُميّ وليا للعهد في 7 فبراير 2006 وفي 20 فبراير بايعه مجلس الأمة بالإجماع للمنصب، وفي 21 فبراير 1961 عيّنه عبد الله السالم الصباح محافظًا لمحافظة حولي، وظل يتولى مسؤوليتها حتى 19 مارس 1978 عندما عين وزيرا للداخلية، والتي استمر بها حتى 26 يناير 1988 عندما تم تعيينه وزيرا للدفاع.

وعُيّن في 20 أبريل 1991 وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، وظل يتولى مسؤوليتها حتى 17 أكتوبر 1992 عندما خرج من الوزارة، وفي 16 أكتوبر 1994 عُيّن نائبا لرئيس الحرس الوطني، وعين في 13 يوليو 2003 وزيرا للداخلية، وفي 16 أكتوبر من نفس العام صدر مرسوم أميري بتعيينه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية.

وبعد تولي صباح الأحمد الحكم في 29 يناير 2006، أصدر في 7 فبراير 2006 أمراً أميريّاً بتزكيته وليا للعهد.

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