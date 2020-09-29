مؤامرة دونالد ترامب ضد الديمقراطية قد تفكك أميركا..!

متابعة ـ جدل فاضل الصحاف||

· تنهض المحيطات، وتنهار الإمبراطوريات، أميركا ليست محصنة

Donald Trump's plot against democracy could break America apart

رأى كاتب العمود في صحيفة ذي غارديان جوناثان فريدلاند "أن الديمقراطية الأميركية ستكون على المحك في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وتساءل في مقال نشرته الغارديان: ماذا عن الولايات المتحدة ذاتها؟، أيُحتمل ألا تكون نزاهة الديمقراطية الأميركية وحدها على المحك، بل وحدة البلاد بأكملها؟.

في ما يلي ما جاء في المقال الذي سلط فيه الضوء على ما يتهدد أميركا التي باتت سلامتها على المحك:

حتى بعض المحافظين يخشى أن يؤدي الاستيلاء على السلطة إلى تفكك الولايات المتحدة. لقد حدث ذلك للقوى العظمى قبل أن يفسدها توماس بولين نحن نعلم أن الديمقراطية الأميركية على المحك في تشرين الثاني/ نوفمبر، ولكن ماذا عن الولايات المتحدة نفسها؟ هل من الممكن ألا تكون صحة أمريكا الديمقراطية على المحك فحسب، بل من الممكن أن تكون وحدة الدولة نفسها على المحك؟.

يبدو مثل هذا الكلام مبالغًا فيه، لكن ابدأ بالخطر الذي يصبح أكثر وضوحًا وحاضرًا كل يوم على النظام الديمقراطي الأميركي. سُئل دونالد ترامب عما إذا كان سيلتزم بالتداول السلمي للسلطة في حالة هزيمته. رده: "حسنًا، يجب أن نرى ما سيحدث".

فيما بعد أوضح البيت الأبيض أن الرئيس سيقبل بالطبع نتائج "انتخابات حرة ونزيهة". لكن تلك الصيغة احتوت على تحذير ضمني: ماذا لو قرر أن الانتخابات لم تكن "حرة ونزيهة"؟ بعد كل شيء، لقد قال ترامب مرارًا وتكرارًا أنه إذا فاز جو بايدن ، فإن ذلك يمكن أن يعني فقط أن الانتخابات "مزورة".

يتكشف هذا مع ما طرحه مقال مخيف بقلم بارتون جيلمان في مجلة ذي أتلانتيك بعنوان: "الانتخابات التي يمكن أن تحطم أميركا". العديد من المخاطر أصبح معروفًا الآن. إدراكًا منهم أن استطلاعات الرأي تظهر أنهم غير قادرين على الفوز في منافسة مباشرة، فإن الجمهوريين يعملون بجد لإلغاء تكافؤ الفرص. لقد طهّروا القوائم الانتخابية من ناخبين ديمقراطيين محتملين، وعطلوا هيئة البريد لمنع وصول بطاقات الاقتراع التي يحتمل أن تفضل الديمقراطيين في الوقت المناسب.

سيطالب فريق ترامب بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع بتأهيل الأصوات الشخصية فقط التي تم فرزها ليلة الانتخابات، ويُرجح أن تميل نحو الجمهوريين. سيحاولون وقف فرز الأصوات، سواء بدعوى قضائية أو عن طريق الاضطراب المادي (تكتيك تم استخدامه بنجاح في إعادة فرز الأصوات في فلوريدا سيئة السمعة عام 2000). والأمر ـ كما يجادل جيلمان ـ لا يقتصر على رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة فحسب، بل سيستخدم كل القوة المتاحة له "لعرقلة ظهور انتصار قانوني لا لبس فيه لبايدن"، و"منع تشكيل إجماع حول ما إذا كان هناك أي نتيجة على الإطلاق "حتى.

إن لدى الجمهوريين خدعة واحدة شائنة إلى درجة أن أحداً لم يفكر فيها حتى الآن. إنها تقنية، لكن تَحمّل معي. يتم اختيار الرئيس من قبل هيئة انتخابية تتكون من ناخبين من الولايات الخمسين. لأكثر من قرن، تم اختيار هؤلاء الناخبين لتعكس الفائز في التصويت الشعبي في كل ولاية. لكن المسؤولين الجمهوريين أشاروا إلى أنه لا يوجد نص في الدستور يقول إنه يجب أن يكون الأمر على هذا النحو. تتمتع الهيئات التشريعية - البرلمانات المصغرة لكل ولاية - بسلطة اختيار الناخبين بأنفسهم. وخمّنوا ماذا: يسيطر الجمهوريون على الهيئات التشريعية في الولايات الست الأكثر احتدامًا في ساحات المنافسة. إذا أعلنوا أنه لا يمكن الاعتماد على حصيلة الأصوات الرسمية التي تظهر بايدن الفائز - على أساس أنه ـ كما يقول ترامب ـ كل الأصوات البريدية مشبوهة - فلا يوجد ما يمنعهم من اختيار قائمة الناخبين المؤيدين لترامب بدلاً من ذلك، زاعمين أن هذا يعكس إرادة مواطني الولاية الحقيقية.

يبدو كمناورة لوكاشينكو(رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو) انقلاب على الديمقراطية - وهذا بالضبط ما سيكون عليه الأمر. يتحدث مسؤولو الحزب الجمهوري رسميًّا عن الكيفية التي يفكرون بها في هذه الخطوة بالذات.

آه، لكن من المؤكد أن المحكمة العليا لن تسمح أبدًا بمثل هذا الشيء. مع ذلك، واعتبارًا من الأسبوع الماضي هناك منصب شاغر في تلك المحكمة. يعتزم ترامب استبدال روث بادر جينسبيرغ بسرعة بتعيين قاضٍ تم اختياره بعناية في الوقت المناسب لتسوية أي قضايا متعلقة بالانتخابات لصالحه. هذا أيضًا يقول بصوت عالٍ. مرة أخرى، الرائحة البيلاروسية لا لبس فيها.

المشكلة هي أن الديمقراطيين عاجزون تمامًا عن إيقاف رئيس وحزب لا يخجل من تحطيم كل حاجز ديمقراطي بغض النظر عن النفاق: فقد رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ آذار/ مارس 2016 منح باراك أوباما أكثر من جلسة استماع لخياره للمحكمة العليا، وأصروا على أنه من غير المعقول تحديد مثل هذا التعيين في سنة الانتخابات. مع ذلك، ها هم يطعنون في اختيارهم قبل أسابيع من يوم الاقتراع.

والنتيجة أنه ستكون هناك قريبًا أغلبية 6-3 يمينية في أعلى محكمة في الولايات المتحدة، وعلى استعداد لإلغاء قرارات تاريخية بشأن الرعاية الصحية أو حقوق الإنجاب، وإحباط العمل بشأن أزمة المناخ. علاوة على ذلك، فإن مقعد المحكمة العليا هو مدى الحياة، والعديد من هؤلاء القضاة اليمينيين هم من الشباب نسبيًا. هذه الأغلبية 6-3 يمكن أن تتواجد لعقود.

حتى الآن يظهر سؤال غامض: ماذا ستفعل الأغلبية التقدمية المتزايدة في الولايات المتحدة إذا أعاد مسؤولو الدولة الجمهوريون تنصيب ترامب في البيت الأبيض في تحدٍ للناخبين؟ ماذا سيفعلون إذا ألغت محكمة 6-3 تلك قضية حريّة الإجهاض، وحظرته في كل البلاد؟.

فكر لثانية في كيفية نشوء الوضع الأخير: ذلك لأن مجلس الشيوخ يختار القضاة، ويكرس مجلس الشيوخ حكم الأقلية. مع وجود عضوين في مجلس الشيوخ لكل ولاية، تتمتع ولاية وايومنغ الصغيرة (عدد السكان: 600000) بنفس التمثيل مثل ولاية كاليفورنيا العملاقة (40 مليون). وفقًا للاتجاهات الحالية، سيكون لدى 70 في المئة من الأميركيين حوالي 30 عضوًا في مجلس الشيوخ فقط يمثلهم، بينما سيكون لدى أقلية (30 في المئة) 70 عضوًا. عندما يتعلق الأمر بحقهم في العلاج الطبي، أو تخليص شوارعهم من الأسلحة العسكرية، فإن المدن ذات الأغلبية المتنوعة تخضع لحق النقض للأقلية الريفية البيضاء والمحافظة.

ما مدة الاستدامة؟ إلى متى ستقبل امرأة في كاليفورنيا على سبيل المثال وجود الأسلحة وحرمانها من حق الإجهاض، لأن هذا ما تريده أقلية من الناخبين في الولايات الصغيرة ذات التمثيل الزائد؟ بدأ الجادون في بطرح هذا السؤال. يقول أستاذ التاريخ الأميركي في جامعة كامبريدج جاري جيرستل إنه وجد نفسه يقرأ عن البلدان التي كانت تتمتع بالديمقراطية في السابق، لكنها فقدتها، وأنه يفعل ذلك "لفهم مستقبل أميركا".

إنه يتساءل عما إذا كانت الولايات "الزرقاء" التقدمية قد تسلك طريقها الخاص بشكل متزايد: استعراض حقها في الانحراف عن الحكومة الفيدرالية، حيث تتحرك بعيدًا عن متناول الديمقراطية. لقد أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو أنه لن يقبل أي لقاح Covid معتمد اتحاديًا لولايته حتى يختبره خبراء نيويورك أولاً. يقول غيرستل أن هذا يمكن أن يكون نذيرًا لأشياء مقبلة، بما في ذلك ربما إحياء مفهوم ما قبل الحرب الأهلية "الإبطال"، حيث تعلن الولايات المعارضة أن القرارات المتخذة في واشنطن لاغية وباطلة. سيكون تحولًا تاريخيًا لليسار الأميركي: كانت حقوق الولايات الصرخة الحاشدة لولايات الفصل العنصري في الجنوب، وتأكيد حقهم في أن يكونوا عنصريين. الآن يمكن أن تصبح سلاح أميركا الليبرالية.

في كتاب جديد بعنوان:" Divided We Fall : سنسقط مفرقين" يثير الكاتب المحافظ ديفيد فرينش السؤال الذي كان من المحرمات حول تهديد انفصال أميركا؛ متخيلًا على سبيل المثال انفصال كاليفورنيا، وتقود انفصال الولايات الغربية الليبرالية بعد قرار تصدره محكمة عليا يمينية يلغى قانون ولاية كاليفورنيا للحد من الأسلحة. منذ وفاة جينسبيرغ، لم يُقرأ هذا الأمر على أنه خيال بائس بقدر ما هو متوقع.

قد يبدو هذا الكلام خياليًا. ربما كان هناك رد فعل مشابه على مقال أندريه أمالريك عام 1970 بعنوان: "هل سينجو الاتحاد السوفيتي حتى العام 1984 ؟". بدا الأمر سخيفًا في ذلك الوقت. بالطبع كان الاتحاد السوفيتي موجودًا ليبقى. لكن أمالريك لم يكن بعيدًا. بعد واحد وعشرين عامًا من طرحه السؤال، تراجعت قوة كانت عظمى ذات يوم. تنهض المحيطات ، وتنهار الإمبراطوريات، حتى أميركا ليست محصنة.