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ماذا تعرف عن ( ميناء المعجز ) النفطي العراقي الذي اخذته السعودية  بالقوه من العراق


 

متابعة ـ ياسر الربيعي||

 

‏هذا الميناء تم انشائه من قبل العراق  على موانيء البحر الاحمر بالقرب من مدينة ينبع السعودية وفق اتفاقية استثمارية مع السعودية نصت بعدم جواز استخدام الميناء من قبل السعودية الا بعد العودة الى بغداد

‏المشروع كان على مرحلتين الاولى انجزت عام 1986 والثانية 1990

‏طول الخط 1568 كم طاقة الضخ 1.6 مليون برميل باليوم

‏كلفة الانشاء 3 مليار دولار

‏تم مصادرة الميناء بكل معداته من قبل السعودية بعد غزو الكويت

‏عام 2017 قررت ارامكو استخدام الميناء دون الرجوع الى بغداد

‏السعودية ترفض اعادة الخط والميناء للعراق بالرغم من انه شيد باموال عراقية خالصة

‏وتريد البقاء عليه كتعويض عن الاموال التي دعمت به الديكتاتور المجرم صدام في حربه ضد ايران

طبعا" لأكمال المعلومة ... يمتد من مستودع زبير 2 النفطي في البصرة الرميلة الجنوبية حيث ان هذا المستودع يحتوي على توربينات كبيرة لأيصال النفط إلى البحر الأحمر ويعتبر خط ستراتيجي للعراق لتنويع مصادر التصدير وهناك خرائط و غرفة التحكم توضح ذلك الخط وصولا" إلى البحر الأحمر مرورا" بالسعودية والجميل بهذا المستودع هو ان غرف السيطرة والكهرباء وكل شي تحت الأرض خوفا" من الهجمات الجوية ولم يتعرض لأي إصابة ابان حرب 1990.

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نسخه منهُ الى

رئيس مجلس الوزراء السيد  مصطفى الكاظمي

نسخه منهُ الى وزير النفط

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