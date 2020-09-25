بعد ٧٠ يوما من افتتاحها.. كربلائيون يتساءلون عن عدم استقبال المواطنين بالمستشفى التركي؟

طالب مواطنون في كربلاء الحكومة المركزية بيان اسباب عدم استقبال مستشفى الامام الحسن المجتبى (ع) المعروف بـ “المستشفى التركي” للمواطنين على الرغم من افتتاحها بشكل رسمي من قبل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قبل ٧٠ يوما.

وقال مراسل المعلومة نقلا عن عدد من المواطنين ان “مواطني كربلاء لاسيما الساكنين في جانب قضاء الحر الذين يشكلون ٣١ حيا سكنيا طالبوا الحكومتين المركزية والمحلية بيان الأسباب التي تجعل المستشفى التركي خارج الخدمة لغاية الآن على الرغم من افتتاحه بشكل رسمي في ال ١٤ من تموز الماضي، وحاجة المحافظة الى المؤسسات الصحية في ظل تفشي جائحة كورونا”.

وأضاف أن “المستشفى الذي ينتظره الاهالي منذ العام ٢٠١٠ استبشروا بافتتاحه قبل ٧٠ يوما، بيد أن أحلامهم تبددت بعد مضي هذه المدة دون أن يستقبل اي مراجع رغم حاجة المحافظة للمؤسسات الصحية، وعدم وجود المستشفيات بالقرب من هذه الأحياء التي تكتظ بالمواطنين كونها مناطق شعبية”