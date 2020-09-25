التقارير

هلْ ستحتفظ السلطة الفلسطينية بمقعدها في الجامعة العربية ؟!


 

د . جواد الهنداوي *||

 

          قد يبدوا الاستفهام ،عنوان المقال ، مُستفزاً و متشائماً ، ولكن  حالة التشرذم والتردي العربي ،على صعيد الأمة ، وايضاً على صعيد كلُ دولة عربية ،تفرض استشرافاً مُعتماً للمستقبل .

       تدرجت حالة الدول العربية من السئ الى الاسوأ ، و  خاصةً تجاه القضية الفلسطينية وتجاه اسرائيل و تجاه مصالح الشعوب العربية الاستراتيجية .

     تجاه فلسطين ، وصلَ الامر بنا الى إنجاز ملف التصفية و ليس الى ملف التسوية ، تصفية القضية الفلسطينية ، وليس الى تسويتها ،لا وفقاً للقرارات الدولية ، ولا وفقاً لاتفاقيات أوسلو و لا وفقا للمبادرة العربية .

     تجاه اسرائيل ، لم يكتفْ بعض العرب الاعتراف بها والتطبيع معها ، وانّما يتجهون لتحالفات استراتيجية معها .ياترى ماذا ستكون مواضيع التحالفات الاستراتيجية مع اسرائيل ؟

    أربعة أهداف استراتيجية ستؤطر التحالفات الاستراتيجية بين اسرائيل و اغلب دول مجلس التعاون الخليجي ، الذي ما كان الاّ مجلس تعاون مع امريكا و اسرائيل ، وليس تعاون فيما بينهم ، او تعاون مع  القضية الفلسطينية ، او تعاون مع مصالح واستقلال وسيادة الدول العربية ودول المنطقة .

      الهدف الأول هو العمل مع امريكا واسرائيل من اجل هيمنة اسرائيل في المنطقة ، ستعمل الدول التي بدأت بالتطبيع و الاخرى التي تنتظر دورها للتطبيع ، على تسخير كل الإمكانيات السياسية والاقتصادية والاستثمارية من اجل تمكين اسرائيل في المنطقة ، سيرتبط مصير هذه الدول او هذه المحميات بأسرائيل ،

    الهدف الثاني هو التعاون مع اسرائيل ضّدَ أعداء اسرائيل ،ايّ ضّدَ ايران و حزب الله ومحور المقاومة ،ستحل شركات اسرائيلية اقتصادية واستثمارية بدلاً من الشركات الإيرانية المتواجدة في دبي و ابو ظبي .

     الهدف الثالث هو ان تتولى اسرائيل حماية و دعم هذه الانظمة عسكرياً و استخباراتياً و أمنياً ، بحجّة الخطر الإيراني او الشيعي ، وبحجة امتلاك اسرائيل تكنلوجيا متطورة ،يمكن ان تواجه التطور التكنولوجي الإيراني .

    الهدف الرابع هو تصفية القضية الفلسطينية .

ولكن ماذا يعني تصفية القضية الفلسطينية وفقاً لرؤية اسرائيل و حلفائها العرب ؟

تعني لا لحلْ الدولتيّن ، وتعني اسرائيل كيان يهودي وعلى الأخوة الفلسطينيين ان ينتشروا في بلدان أشقاءهم العرب .تعني ايضاً بأنَّ السلطة الفلسطينية ستُعامل بانها منظمة ارهابية أنْ هي اختارت طريق المقاومة ، و سيكون قرار تصنيف السلطة الفلسطينية بأعتبارها منظمة ارهابية امراً يسيراً على الأشقاء العرب ، مثلما كان قرارهم تجاه حزب الله اللبناني ، و الذي وردَ في البيان الختامي للقمة العربية في الأردن عام ٢٠١٧ .

 ستكون حُجّة الدول العربية وكذلك الجامعة العربية تجاه السلطة الفلسطينية ،إنْ اختارت مسار المقاومة ،هو ان السلطة الفلسطينية او المقاومة الفلسطينية تهدد امن واستقرار المنطقة ، و تحول دون التطور والرخاء في المنطقة !

  و من غير المُستبعد طردها من الجامعة العربية ، لانها أصبحت منظمة ارهابية ،ولم تحترم التزاماتها وفقاً لاتفاقيات اوسلوا و عادت لحمل السلاح ، و تتعاون مع ايران ...!

   و من غير المستبعد ايضاً ان توّجه دعوة لاسرائيل لحضور القمة العربية القادمة بأعتبارها ضيف شرف او ربما يصبح لها مقعداً كعضو مراقب ، وعلى أمل ان تنال شرف العضوية في الجامعة العربية.

  المطلوب الآن ليس أمن اسرائيل وانماّ هيمنتها في المنطقة ، وهذا ما أشرنا اليه و من خلال مقالات كُتبت و نُشرتْ منذ سنوات . ليس المطلوب أمن و استقرار المنطقة ،لأنَّ أمنها و استقرارها يهدّد وجود اسرائيل .

ستعيش المنطقة دون امن و دون استقرار ، لأنَّ امريكا و اسرائيل و حلفائهم العرب خلقوا عدواً  جديداً لهم  في المنطقة هو ايران و محور المقاومة .

 

             *سفير سابق .

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