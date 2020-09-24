التقارير

🔵ما لا تعرف عن ميناء الفاو الكبير؟!


 

متابعة ـ جدل فاضل الصحاف||

 

🔹تكلفة المشروع 5,5 مليار دولار

‏🔹الطاقة الاستيعابية 99 مليون طن سنوياً

‏🔹عدد الارصفة التجارية 90

‏🔹عدد الارصفة النفطية 6

‏🔹يسع الى 25 مليون حاوية

‏🔹أكبر الموانئ المطلة على الخليج العربي

‏🔹أحد أكبر 10 مونئ في العالم

‏🔹أنجاز المشروع المفترض 2024

‏⁧ 🔹سينقل البضائع من الصين و اليابان و جنوب شرق آسيا الى أوروبا و بالعكس.

‏🔹سيصبح بديلاً عن قناة السويس.

‏🔹يضم المشروع أكبر كاسر أمواج في العالم 16كم

‏🔹يقول خبراء الاقتصاد سيكون البديل الامثل للنفط.

 

🔵🔴لو انجزته الحكومة سيكون أهم من النفط عبر تحويل العراق الى ممر تجاري عالمي (يقال تم التوقيع اليوم رسميا عليه مع الشركه الكوريه ان صح الخبر سيكون اكبر بديل عن النفط ولاينتهي ابدا واجيالك بخير)

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