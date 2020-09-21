التقارير

ميناء الفاو الكبير يراد له أن يولد صغير وصغير جداً

44 2020-09-21

 

متابعة ـ عمار الجادر||

 

‏تم تقليل العمق من 19m الى 14m

‏تم تقليل مساحة حفر حوض الميناء

‏حيث تحتاج بعضها الى عمق 16m

‏تم تقليل تكلفة العقود الخمسة

من 4 مليار$ الى اقل من 2.5 مليار

‏وهكذا يتم امتصاص غضب الشارع وحماسه

 ليولد الميناء ميتاً لايصلح حتى لسفن الصيد!

‏حاليا يوجد ٣٠ الف سفينة شحن في العالم غاطسها اكبر من ١٤.٥ م والتي قابلية حمولتها اكثر من ١٢ الف حاوية بالتالي في حال  جعل عمق ميناء الفاو ١٤ متر سوف يفقد ميزة استقبال السفن العملاقة التي من ميزتها ايضا اختصار الوقت.

‏والعالم يتجه الآن للسفن العملاقة بينما اكبر غاطس سفينة هو ١٧.٥ متر والتي لها قابلية حمل اكثر من ٢٣ الف حاوية .. يعني لو كان عمق ميناء الفاو ١٩ متر كما مخطط من البداية فسوف يكون له قابلية استقبال

جميع سفن الشحن العملاقة في العالم.

للمعلومه✋🏿!

‏ ‏لم يكن إنسحاب الكويت من طلب الربط السككي عبطاً وعبثاً بل كان أمراً مدروساً ومفهرساً ..فكانَ الوعدُ لهم بتقليل العمق : تقليل عمق ميناء الفاو من 20م الى 14م يعني ذلك أنّ العراق يتقاسم وارداتهُ مع الكويت نصفاً بنصف ويعني أيضاً لا مرسىٰ للبواخر العملاقةِ بمياه العراق

‏ ‏فالسفن لكي تحُطَّ رحلها على كتِف الميناء تحتاج بأقلِ التقاديتر الى أعماق تتجاوز ال19م ...مما يُرّجح كفة ميناء مبارك ويصبح ميناء الفاو خاوٍ وليسَ بذاتِ أهميه ..

‏التلاعببالتصاميم وتقليل كلفة المشروع على حساب المواصفات هي بمثابةِ نسف لحيويةِ الميناء ..

#متيقن

30 مليون عراقي مستعد كل واحد يدفع لوزارة النقل 50 دولار كا قرض حتى لو ينام جوعان ويكمللكم كلفة توقيع العقد مع الشركة الكورية ويبقى العمق 19 متر بدل ما يقل الى 1

‏30 مليون عراقي × 50$ = 1٫5 مليار دولار

‏هذا الحل العدنا

‏بس لا تتحججون وتگولون فلوس ماكو

 لماذا اضعتم اهم مرفأ بالعراق لماذا الوقت لم يمضي بعد فكرو جيدآ بتخطيط ابعاده لمصلحة العراق وشعبه🥺🇮🇶 !!

‏عمق19مطلبنا ميناء الفاو الكبير

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