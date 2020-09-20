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كربلائيون يشكون ارتفاع اسعار العلاجات الخاصة بفيروس كورونا


شكا عدد من المواطنين في كربلاء من ارتفاع اسعار العلاجات الخاصة بفيروس كورونا في الصيدليات بعد مراجعة الكثير منهم العيادات الخاصة دون المستشفيات.

ونقل مراسل /المعلومة/ عن مواطنين كربلائيين إن “اسعار العلاجات التي يصفها الطبيب لمصابي كورونا وصلت الى 340 الف دينار في صيدليات المجمعات الطبية في شارع الاسكان، فيما تباع ايضا بـ 255 الف دينار في صيدليات المجمعات بحي المعلمين”.

وأضافوا، إن “الكثير من المواطنين لاسيما اصحاب الدخل المحدود او معدومي الدخل باتوا يعانون الامرين بسبب عدم وجود المسحات او الفحوصات الخاصة بكورونا في المستشفيات، وارتفاع اسعار العلاجات في الصيدليات بعد مراجعة الاطباء في العيادات الخاصة.”

وتجاوز عدد الإصابات بكورونا في العراق حاجز ال 300 ألف إصابة مع أكثر من 6 الاف وفاة

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كربلائيون يشكون ارتفاع اسعار العلاجات الخاصة بفيروس كورونا
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