التقارير

جزء يسير من تأريخ الإجرام الامريكي بحق الشعب العراقي


 

متابعة ـ شغاف كاظم الموسوي||

 

🛑 قتلت أمريكا في حرب تحرير الكويت اكثر  من ١٠٠ الف عراقي ، ٧٥ الف جريح ، ٨٠ الف أسير.

🛑 دمرت اكثر من ١٠ الف منشأة حيوية عراقية، واخذت من العراق ٥٢ مليار دولار تعويضات.

🛑أمريكا ساعدت صدام المجرم بقمع الانتفاضة الشعبانة وتسببت باستشهاد 180،000 شهيد من أبناء الوسط والجنوب باستخدام طائرات الهليكوبتر التي أرسلتها أمريكا لصدام

🛑في حصار امريكا على العراق من عام ١٩٩١ الى ٢٠٠٣ مات اكثر من مليون طفل عراقي دون الخمسة أعوام.

🛑 في غزو العراق ٢٠٠٣ قتلت أمريكا اكثر من ١٤٠ الف عراقي وجرح اكثر من مليون!!!

🛑 أمريكا وباعترافها هي صنعت داعش وقتلت اكثر من ٤٠٠ الف عراقي، وخسر العراق اكثر من ٣٠٠ مليار دولار.

🛑أمريكا تسحب قواتها من سوريا وتدخلها الى العراق من دون موافقة الحكومة العراقية

🛑 في سفارتها اكثر من ٥٠٠٠ الاف موظف امريكي!!!

🛑 كل مشاريع الاستثمار تحت إشرافها.

🛑شركة تصدير النفط العراقي "سومو" تحت إشرافها.

🛑منعت العراق من التعيينات من عام ٢٠١٤ الى ٢٠٢٢ حسب اتفاق صندوق النقد الدولي.

🛑أمريكا تتدخل في الانتخابات وتشكيل الكتلة الأكبر وعلاقات العراق الدولية

🛑 سرقت من العراق الآف اطنان من  الذهب.

🛑 أمريكا تنتهك السيادة العراقية و تقتل قادة الإنتصار على داعش وتقصف مقار ومعسكرات ومشاجب الحشد الشعبي المقدس وتغتال مجاهديهم الأبطال

🛑 أمريكا تعتدي على سور الوطن الجيش العراقي( فرقة 19 انموذجا) وكذا الشرطة الاتحادية وتقتل الجنود بدم بارد وهذا موثق بالفيديو

🛑أمريكا تمنع إصلاح الكهرباء باعتراف الدولة وشركة سيمنز الالماني

🛑أمريكا تدير جماعات الجوكر والمخربين في التظاهرات لإشعال الفتنة والفوضى في الوسط والجنوب

 

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