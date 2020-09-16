جزء يسير من تأريخ الإجرام الامريكي بحق الشعب العراقي

متابعة ـ شغاف كاظم الموسوي||
🛑 قتلت أمريكا في حرب تحرير الكويت اكثر من ١٠٠ الف عراقي ، ٧٥ الف جريح ، ٨٠ الف أسير.
🛑 دمرت اكثر من ١٠ الف منشأة حيوية عراقية، واخذت من العراق ٥٢ مليار دولار تعويضات.
🛑أمريكا ساعدت صدام المجرم بقمع الانتفاضة الشعبانة وتسببت باستشهاد 180،000 شهيد من أبناء الوسط والجنوب باستخدام طائرات الهليكوبتر التي أرسلتها أمريكا لصدام
🛑في حصار امريكا على العراق من عام ١٩٩١ الى ٢٠٠٣ مات اكثر من مليون طفل عراقي دون الخمسة أعوام.
🛑 في غزو العراق ٢٠٠٣ قتلت أمريكا اكثر من ١٤٠ الف عراقي وجرح اكثر من مليون!!!
🛑 أمريكا وباعترافها هي صنعت داعش وقتلت اكثر من ٤٠٠ الف عراقي، وخسر العراق اكثر من ٣٠٠ مليار دولار.
🛑أمريكا تسحب قواتها من سوريا وتدخلها الى العراق من دون موافقة الحكومة العراقية
🛑 في سفارتها اكثر من ٥٠٠٠ الاف موظف امريكي!!!
🛑 كل مشاريع الاستثمار تحت إشرافها.
🛑شركة تصدير النفط العراقي "سومو" تحت إشرافها.
🛑منعت العراق من التعيينات من عام ٢٠١٤ الى ٢٠٢٢ حسب اتفاق صندوق النقد الدولي.
🛑أمريكا تتدخل في الانتخابات وتشكيل الكتلة الأكبر وعلاقات العراق الدولية
🛑 سرقت من العراق الآف اطنان من الذهب.
🛑 أمريكا تنتهك السيادة العراقية و تقتل قادة الإنتصار على داعش وتقصف مقار ومعسكرات ومشاجب الحشد الشعبي المقدس وتغتال مجاهديهم الأبطال
🛑 أمريكا تعتدي على سور الوطن الجيش العراقي( فرقة 19 انموذجا) وكذا الشرطة الاتحادية وتقتل الجنود بدم بارد وهذا موثق بالفيديو
🛑أمريكا تمنع إصلاح الكهرباء باعتراف الدولة وشركة سيمنز الالماني
🛑أمريكا تدير جماعات الجوكر والمخربين في التظاهرات لإشعال الفتنة والفوضى في الوسط والجنوب
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