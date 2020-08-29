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اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  


متابعة ـ جدل فاضل الصحاف||

 

 فالسر المكتشف هو : ( أن جميع شهداء أهل البيت  في كربلاء وعددهم  28 شهيداً من بني هاشم هم من نسل رجل واحد فقط وهو أبو طالب عليه السلام ) ، وأبو طالب هو واحد من عشرة إخوة  أولدهم عبدالمطلب وهم : ( أبوطالب ، عبدالله ، الحارث ، الحمزة ، العباس ، الزبير ، الحجل ، المقرم ، ضرار ، أبو لهب ) ، وللبعض من هؤلاء الأخوة التسعة أعمام النبي (ص) عشرات الأبناء ومئات الأحفاد كالعباس ، إلا أنه لم يشارك أحد من أبنائهم على الإطلاق مع الإمام الحسين في كربلاء ، مضافٱ إليهم أختهم ( صفية ) بنت عبدالمطلب عمة النبي وأمير المؤمنين وزوجة العوام بن خويلد أخو السيدة خديجة وأم الزبير بن العوام والد الزبيريين والذي لم يشارك أيضا منهم فردٱ واحدٱ ٫ فهل الصدفة ساقت إلى ذلك أم هو التخطيط والحكمة الإلهية أرادت ذلك أن يتفرد هذا البيت بكل المناقب ، فأي منقبة هذه التي نالها أبو طالب سلام الله عليه .

فبهذا السر الجديد المكتشف يكون مؤمن قريش ( أبو طالب ) وكأنه الحاضر الغائب يوم عاشوراء في كربلاء ، وبمعنى آخر أن كربلاء تجسدت في شخص واحد وهو شيخ البطحاء أبو طالب ، وأن أبا طالب قد مثّل كربلاء بأجمعها ، فأصبحت كربلاء منه وهو منها ، وهذه خصيصة لم ينلها أحد غيره من بني هاشم .

كما أنه لا يخفى على البصير اللبيب أن أبا طالب هو من تكفل بتربية وحماية النبي (ص) حتى إظهار دينه ، كذلك يكون بذلك النسل المشارك في كربلاء قد حفظ الدين من الاندثار في كربلاء ، فيكون بذلك نال الحسنيين في حفظ الدين في بدايته وحين لثمه من قبل الطغاة والظالمين يوم كربلاء ، فمن مثله وقد استشهد جميع أحفاده في أفضل معركة حصلت على وجه الأرض ، وشهداؤها أفضل الشهداء لم يسبقهم سابق لا قبلهم ولا بعدهم ، حينما وسمهم الإمام الحسين بهذا الوسام العالي والرفيع : ( إني لا أعلم أصحاباً خيراً من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي ) .

ألم يقل النبي (ص) : ( لو ولد أبو طالب الناس كلهم لولدهم شجعاناً ) ، للتو قد عرفنا معنى مقولة النبي هذه ، فأي ملحمة وشجاعة قدمها أحفاده في كربلاء ، فكأنه هو من أسسها وهندسها وأشرف عليها وأعد هؤلاء الفتية لمثل هذا اليوم ليحفظ الدين من طمس معالمه , كذلك قوله ( ص) في عقيل : إني أحب عقيل حبين حبٱ له وحبٱ لحب أبي طالب إياه وأن ولده مقتول في نصرة الحسين ) .

فأي بيت هذا البيت الذي قدم هؤلاء الكوكبة ، بما يقارب نصف العدد الكلي من مجموع أنصار الإمام الحسين زج بهم في معركة مليئة بالقيم والأخلاق ، إنها العظمة والكرامة والحب في ذات الله والتضحية وعدم الأنانية ، حينما قدم هذه الكوكبة للقتال في سبيل الله ، والتي لو أقسم بها أحد لإزالة جبل أو بحر من مكانه لزال .

 فهذا الرجل الشامخ لا نسمع له ذكر في أيام عاشوراء ، والذي قدم كل ما يملك من مال وحماية وولد لله ثم للنبي الخاتم ، ولو من باب رد بعض الجميل له نظير ما قدمه نصرة للدين ولصاحب الدين ولحافظ الدين ، فهذا المربي يستحق منا مراجعة أنفسنا وتخصيص بعض مجالسنا للخوض في سيرته العطرة ، كما سمى النبي (ص) العام الذي توفي فيه هو والسيدة خديجة عام الحزن لما يكنه له من معزة .

 

فالمعروف أن أبا طالب قد أنجب أربعة أولاد من زوجته السيدة فاطمة بنت أسد هم : ( طالب ، عقيل ، جعفر ، علي ) والأول مات في حياة أبيه ولم يعقب ، أما الثلاثة فمن نسلهم أمتد نسل أبو طالب ، وهذا النسل هو المقصود هنا وهو من شارك في معركة كربلاء (28 شهيداً ) كلهم من صلب أولاده الثلاثة ، وقد جاؤوا على النحو التالي :

 

*أولاً

( عدد 16 شهيداً هم مجموع أولاد الإمام علي بن أبي طالب ) :

1 ــ الحسين بن علي بن أبي طالب .

2 ــ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب .

3 ــ عبد الله الرضيع بن الحسين بن علي بن أبي طالب .

4 ــ العباس بن علي بن أبي طالب .

5 ــ عمرو بن علي بن أبي طالب .

6 ــ إبراهيم بن علي بن أبي طالب .

7 ــ عبد الله بن علي بن أبي طالب .

8 ــ جعفر بن علي بن أبي طالب .

9 ــ عثمان بن علي بن أبي طالب .

10 ــ محمد الأصغر بن علي بن أبي طالب .

11 ــ أبو بكر بن علي بن أبي طالب .

12 ــ القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب .

13 ــ عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب .

14 ــ بشر بن الحسن بن علي بن أبي طالب .

15 ــ أحمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب .

16 ــ عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب .

 

*ثانــياً

(عدد 9  شهداء هم مجموع أولاد عقيل بن أبي طالب ) :

1 ــ مسلم بن عقيل بن أبي طالب .

2 ــ عون بن عقيل بن أبي طالب .

3 ـ عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب .

4 ــ جعفر بن عقيل بن أبي طالب .

5 ــ عبد الله الأكبر بن عقيل بن أبي طالب .

6 ــ محمد بن أبي سعيد الأحول بن عقيل بن أبي طالب .

7 ــ جعفر بن محمد بن عقيل بن أبي طالب .

8 ــ محمد بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب .

9 ــ عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب .

 

*ثــالــثـاً

( عدد 3  شهداء هم مجموع أولاد جعفر بن أبي طالب ) :

1 ــ عون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب .

2 ــ محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب .

3 ــ القاسم بن محمد بن جعفر بن أبي طالب

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